Cenne odkrycie na północy Europy. Te monety to wielka rzadkość

W skrócie Podczas badań archeologicznych w Danii znaleziono rzadkie anglosaskie pensy typu Agnus Dei.

Monety te zostały wybite w Anglii na początku XI wieku i miały chronić przed najazdami wikingów.

To cenne odkrycie, bo na świecie znaleziono dotychczas zaledwie ok. 30 takich monet.

Cenne znalezisko w Danii. Rzadko spotykane monety z XI wieku

Podczas rutynowych badań archeologicznych i przy udziale wolontariuszy dochodzi niekiedy do wyjątkowo cennych znalezisk. Podobna sytuacja miała teraz miejsce w Danii. W trakcie badań prowadzonych w Jutlandii doszło do interesującego odkrycia.

Współpracujący ze specjalistami wolontariusze, którzy przeczesywali wyznaczony teren, pracując z wykrywaczami metali, natrafili na bardzo rzadkie anglosaskie monety - pensy typu Agnus Dei.

Miały działać jak amulet chroniący przed atakami wikingów

Specjaliści datowali te rzadkie monety na początek XI wieku. Zdaniem ekspertów zostały one wybite ok. 1009 r. w Anglii za panowania króla Ethelreda II Bezradnego.

Okres jego rządów obejmował coraz brutalniejsze najazdy ze strony wikingów. W obliczu katastrof, król uznał je za karę za swoje wcześniejsze działania przeciw Kościołowi. Przywrócił mu więc przywileje, zarządził post, modlitwy i kazał bić monety z religijnymi symbolami.

- To, co może wyglądać jak zwykła mała moneta, jest w rzeczywistości chrześcijańskim amuletem chroniącym przed atakami wikingów - wyjaśniają pracownicy Narodowego Muzeum Danii.

Zamiast wizerunku króla, pensy te przedstawiają Baranka Bożego z krzyżem - symbol Chrystusa, oraz gołębicę - symbol Ducha Świętego, co miało wyrażać żal za grzechy i prośbę o boską pomoc w czasie niszczycielskich najazdów wikingów na Anglię. Odkryte teraz dwie monety tego typu należą do wyjątkowej serii - były bite przez bardzo krótki czas, co czyni je niezwykle rzadkimi. Na całym świecie znanych jest mniej niż 30 egzemplarzy takich pensów.

Paradoks monet z wizerunkiem Baranka Bożego. Wikingowie je uwielbiali

Specjaliści wskazują na interesujący paradoks - istnieją dowody na to, że monety, które miały słać prośby do Boga i zapewnić Anglii ochronę przed wikingami, stały się jednym z ulubionych łupów najeźdźców.

Choć pensy tego typu odnajdywano rzadko, to w wielu przypadkach miało to miejsce przy okazji odkrycia większego skarbu wikingów. W dodatku monety te miały porobione dziurki - więc prawdopodobnie były noszone jako ozdoby.

Ciekawe jest także to, że zdaniem ekspertów liczne monety rabowane przez wikingów w Anglii skłoniły z czasem ich duńskich władców do założenia mennicy w Danii. Używanie monet zamiast srebra stało się powszechne, a bite na nich motywy były inspirowane egzemplarzami z łupów.

Konserwacja i badania nowo odkrytuch pensów typu Agnus Dei

Oba nowo odkryte egzemplarze pensów typu Agnus Dei są obecnie czyszczone i konserwowane.

Badacze spróbują też ustalić ich dokładne pochodzenie i drogę, jaką trafiły z Anglii do Danii.

Prace prowadzone są w Narodowym Muzeum Danii.

