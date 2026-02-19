Jak wynika z badań opublikowanych w czasopiśmie Science Advances, nowe datowanie czaszek z Yunxian w prowincji Hubei sprawia, że stają się one najstarszym znanym nam śladem homininów w tej części świata. Współautor badania, prof. Christopher Bae z Uniwersytetu Hawajskiego w Mānoa, przyznał w rozmowie z Live Science, że "czuł absolutne zaskoczenie", gdy po raz pierwszy zobaczył wyniki analizy.

Najstarszy Homo erectus w Azji Wschodniej.

Tak odległa data może jego zdaniem zmusić naukowców do ponownego rozważenia momentu pojawienia się gatunku Homo erectus, który uznaje się za powstały około 2 mln lat temu w Afryce. Przypomnijmy, że najstarsze dotąd szczątki H. erectus pochodzą z Dmanisi w Gruzji i są datowane na 1,78-1,85 mln lat.

Jeśli zaś chodzi o wiek czaszek z Yunxian, od lat jest on przedmiotem sporów. Wcześniej, na podstawie datowania zębów zwierząt i rezonansu elektronowego, szacowano go na ok. milion lat, co doprowadziło badaczy do wniosku, że mogą należeć do populacji, z której później wyewoluowali Denisowianie, pojawiający się około 1,2 mln lat temu.

Datowanie nuklidami kosmogenicznymi

Zespół prof. Bae zastosował jednak metodę datowania nuklidami kosmogenicznymi, mierząc zawartość izotopów glinu-26 i berylu-10 w kwarcu, która dała nieco inny obraz. Nowe wyniki wskazują, że kości mają około 1,77 miliona lat, czyli o 600 tys. lat więcej niż wcześniejsze szacunki.

I choć wciąż istnieje luka czasowa między nimi a najstarszymi narzędziami kamiennymi odkrytymi w Chinach, datowanymi na 2,1-2,43 mln lat, wiek zbliżony do znalezisk z Dmanisi sugeruje, że Homo erectus rozprzestrzenił się po Azji szybciej, niż dotąd sądzono.

A co jeszcze bardziej komplikuje obraz ewolucyjnej ekspansji wczesnych ludzi, czaszki z Yunxian wskazują na większą objętość mózgu niż te z Gruzji, co zdaniem prof. Karen Baab z Uniwersytetu Środkowo-Zachodniego w Illinois sugeruje "istotne zróżnicowanie wśród wczesnych homininów poza Afryką".

Niezwiązany z badaniem Chris Stringer z Muzeum Historii Naturalnej w Londynie podkreśla zaś, że jeśli datowanie okaże się poprawne, "byłoby to rzeczywiście niezwykłe, bo wychodziłoby poza ramy dotychczasowego zapisu kopalnego" i zmusiłoby nas do ponownego przemyślenia pochodzenia przodków Homo sapiens.

