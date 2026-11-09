Czerwień, która przynosiła śmierć? Odkryli toksyczne dziedzictwo Majów

Winowajcą był cynober, czyli minerał będący siarczkiem rtęci. Po odpowiednim przetworzeniu zapewniał charakterystyczny, intensywnie czerwony pigment znany jako cynober lub vermilion. Majowie wykorzystywali go na szeroką skalę, choć nie był jedynym źródłem czerwieni w ich sztuce. Stosowali również ochrę zawierającą hematyt, czyli nietoksyczny minerał żelaza.

Czerwona farba zamieniła się w toksyczną rtęć

Problem pojawiał się, gdy resztki farby i zanieczyszczenia trafiały do pobliskich jezior oraz cieków wodnych. W osadach dennych związki rtęci mogły być przekształcane przez bakterie beztlenowe w metylortęć, czyli wyjątkowo toksyczną formę tego pierwiastka. Następnie substancja gromadziła się w organizmach kolejnych ogniw łańcucha pokarmowego, osiągając coraz wyższe stężenia.

Na skalę problemu wskazuje nowe badanie opublikowane w czasopiśmie "Science Advances". Zespół kierowany przez Matthew Watersa z Auburn University przeanalizował próbki osadów z Półwyspu Jukatan, gdzie wcześniej brakowało szczegółowych danych dotyczących skażenia rtęcią w czasach cywilizacji Majów.

Naukowcy pobrali rdzenie osadów m.in. z jeziora Cobá oraz cenoty Xcach, czyli naturalnego zapadliska wypełnionego wodą, położonego w pobliżu ruin dawnego miasta. Wyniki okazały się zaskakujące, bo w najbardziej zanieczyszczonych warstwach stężenie rtęci sięgało 2,3 części na milion. To poziom, który pokazuje, jak ogromne ilości związków tego pierwiastka trafiały do lokalnego środowiska.

Co istotne, nie był to krótkotrwały incydent. Analiza osadów wskazuje, że podwyższone stężenia utrzymywały się przez dziesięciolecia, a w niektórych miejscach nawet przez stulecia. Naukowcy powiązali okresy największego skażenia z czasami preklasycznymi i klasycznymi, mniej więcej od 40 do 820 roku naszej ery.

Zatrute jeziora oznaczały mniej ryb i skorupiaków

Rtęć nie pozostawała bez wpływu na życie w wodzie. Badacze znaleźli bowiem w próbkach osadów znacznie mniej mikroskopijnych skamieniałości słodkowodnych skorupiaków. Brakowało również śladów zakwitów glonów, które w normalnych warunkach powinny pojawiać się znacznie częściej. To sugeruje, że toksyczne środowisko poważnie ograniczało rozwój organizmów wodnych.

Dla Majów mogło to być szczególnie dotkliwe, ponieważ słodkowodne zbiorniki stanowiły ważne źródło pożywienia, w tym ryb i skorupiaków. Jak zwraca uwagę Waters, mieszkańcy tych terenów mogli obserwować zmianę barwy wody i spadek jej produktywności, choć zapewne nie rozumieli, co jest tego przyczyną.

Dla porównania amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) uznaje wodę zawierającą ponad 2 części rtęci na miliard za niezdatną do picia. W przypadku ryb dopuszczalny poziom wynosi 1 część na milion. W próbkach z Jukatanu naukowcy odnotowali wartości znacznie przekraczające te współczesne punkty odniesienia.

Czy rtęć przyczyniła się do upadku Majów?

Odkrycie rodzi również pytania o wpływ skażenia na losy całej cywilizacji. Jedną z głównych hipotez dotyczących kryzysu Majów w VIII i IX wieku są długotrwałe susze, które mogły doprowadzić do zaburzenia dostaw żywności. Zatrucie zbiorników wodnych i ograniczenie dostępu do ryb mogło dodatkowo pogłębiać problemy mieszkańców regionu. Badacze studzą jednak oczekiwania na odkrycie jednej, uniwersalnej przyczyny upadku tej cywilizacji.

W wielu miejscach poziom rtęci i związane z nim szkody środowiskowe zaczęły spadać na długo przed największym kryzysem Majów. Skażenie mogło więc być jednym z czynników pogarszających sytuację, ale nie ma podstaw, by uznać je za główną przyczynę upadku. Ciekawostką jest również to, że cynober nie występuje naturalnie na Jukatanie. Majowie musieli więc sprowadzać go z innych regionów, prawdopodobnie z terenów dzisiejszego Hondurasu.