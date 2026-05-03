Wielkie znalezisko w Czechach może ujawnić historię krańców rzymskiego imperium

Odkrycia dokonano podczas wykopalisk na odcinku o długości 1,2 km planowanej linii kolejowej między miasteczkami Nezamyslice a Kojetín. Archeolodzy udokumentowali ponad 1000 obiektów, które świadczą o nieprzerwanym zasiedleniu doliny rzeki Hany od wczesnej epoki brązu aż po okres rzymski, kiedy to plemiona germańskie zamieszkiwały tereny położone poza oficjalnymi granicami imperium.

Wśród znalezisk z okresu rzymskiego archeolodzy odkryli niezwykły przedmiot - metalową płytkę kalibracyjną. Narzędzie to, wyposażone w szereg otworów o stopniowo malejącej średnicy, służyło do wyciągania drutów metalowych o precyzyjnej grubości. Ślady rdzy wewnątrz otworów wskazują na wielokrotne użycie.

Miejsce wykopalisk w Czechach Centrum Archeologiczne w Ołomuńcu materiał zewnętrzny

Narzędzie do produkcji rzymskiej kolczugi

To narzędzie było niezbędne do produkcji drobnych elementów metalowych m.in. małych kółeczek, które łączono w gęsty splot, tworzący kolczugę - jeden z popularnych elementów rzymskiego wyposażenia wojskowego. Kolczugi były wykorzystywane już w starożytności. Historycy uważają, że Rzymianie tworzyli kolczugę w formie tuniki nazywaną lorica hamata. Był to jeden z podstawowych rodzajów pancerza używany w rzymskiej armii w okresie III w. p.n.e. do IV w. n.e. przez jednostki legionistów, ale też wspierające je oddziały nazywane auxilia

Płytka zostanie poddana analizie spektrometrycznej w celu zidentyfikowania śladów metalu, który był przez nią przetwarzany. Może stanowić bezpośredni dowód, że miejsce wykopalisk stanowiło kiedyś lokalne centrum produkcji dla wojska rzymskiego.

Odkryta płytka kalibracyjna Centrum Archeologiczne w Ołomuńcu materiał zewnętrzny

Jedne z najciekawszych wykopalisk w Europie

Obok rzymskiego narzędzia archeolodzy odkryli także jeszcze starsze pozostałości z okresu kultury Věteřov, społeczeństwa z wczesnej epoki brązu, znanego z charakterystycznej architektury mieszkaniowej. Wykopaliska ujawniły domy wzniesione na słupach, których ściany pierwotnie pleciono z gałęzi i pokryto gliną. Późniejsze warstwy osadnicze związane z kulturą pól urnowych - społeczeństwem z późnej epoki brązu znanym z rytuałów kremacyjnych - dostarczyły jednego z najbardziej zagadkowych znalezisk na tym stanowisku. Archeolodzy zidentyfikowali cztery formacje zawierające fragmenty ludzkich szczątków. W jednej z nich sześć ludzkich czaszek zostało starannie ułożonych obok siebie w wykopie, co jest bardzo nietypowe. Społeczności z okresu pól urnowych zazwyczaj poddawały zmarłych kremacji, pozostawiając po nich popiół zamiast nienaruszonych kości.

Chociaż poszczególne znaleziska są ważne, prawdziwe znaczenie tego stanowiska archeologicznego wynika z jego ciągłości. Niewiele jest miejsc archeologicznych w Europie Środkowej, gdzie zachowała się tak wyraźna sekwencja osadnictwa, od wczesnych społeczności rolniczych po społeczności pozostające w kontakcie ze światem rzymskim.

Triumfalny powrót na Ziemię i… Co dalej z załogą i misją Artemis? © 2026 Associated Press