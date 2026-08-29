Rzeźbę o wysokości 70 cm znaleziono w jednym z obiektów o średnicy około 3 metrów, którego podłoga była wyłożona płaskimi kamieniami - artefakt znajdował się na kamiennej ławie biegnącej wzdłuż ściany konstrukcji.

Jak podkreślają badacze, szczególne znaczenie odkrycia wynika nie tylko z wieku zabytku, ale również z jego formy. Na Karahantepe znajdowano wcześniej zarówno przedstawienia ludzi, jak i zwierząt, w tym lampartów, ale połączenie obu motywów w scenę ukazującą człowieka siedzącego na grzbiecie drapieżnika nie było dotąd znane.

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Tak żyli ludzie 11 tys. lat temu

Nowa rzeźba może dostarczyć kolejnych informacji o sposobie, w jaki ludzie żyjący około 11 tys. lat temu postrzegali relacje między człowiekiem a światem zwierząt. Naukowcy podkreślają jednak, że na tym etapie nie można jednoznacznie stwierdzić, co przedstawiona scena oznaczała dla jej twórców.

Nie wiadomo, czy lampart miał w tym przedstawieniu znaczenie religijne, symboliczne czy związane z konkretną opowieścią. Co ciekawe, na Karahantepe znaleziono wcześniej także przedstawienie człowieka z lampartem umieszczonym na jego plecach - nowe znalezisko pokazuje tę relację w odwrotnym układzie, tzn. tym razem to człowiek znajduje się na grzbiecie zwierzęcia.

"Kopalnia" skarbów neolitu

Karahantepe jest jednym z najważniejszych stanowisk archeologicznych związanych z neolitem na Bliskim Wschodzie. Znajduje się około 45 km na wschód od słynnego Göbekli Tepe, a początki obu ośrodków sięgają okresu sprzed około 11-12 tys. lat. Ich odkrycia od lat zmieniają obraz początków osiadłego trybu życia i organizacji społeczności neolitycznych.

Karahantepe wyróżnia się jednak charakterem znalezisk. W przeciwieństwie do Göbekli Tepe, gdzie dominują monumentalne kamienne filary z przedstawieniami zwierząt, na tym stanowisku odkryto liczne rzeźby antropomorficzne. Archeolodzy znajdują również przedstawienia zwierząt, co wskazuje na złożony system symboliczny społeczności zamieszkujących ten region u schyłku epoki łowców-zbieraczy.