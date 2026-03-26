Do odkrycia doszło w Maastricht, gdy podczas naprawy zapadniętej posadzki natrafiono na ludzkie szczątki. Jak relacjonował diakon Jos Valke, znalezisko od początku budziło ogromne emocje: "Zamilkliśmy, gdy znaleźliśmy pierwszą kość". Na miejsce szybko wezwano archeologów, w tym Wima Dijkmana, który od niemal trzech dekad szukał miejsca pochówku d'Artagnana.

To właśnie on wskazuje, że istnieje szereg przesłanek łączących odkryty szkielet z legendarnym muszkieterem, choć do czasu wyników badań DNA zaleca "ostrożny optymizm". "Jestem naukowcem, ale moje oczekiwania są duże" - powiedział w wywiadzie dla regionalnego nadawcy publicznego Omroep Limburg.

Kluczowe dowody - kula i moneta

Najbardziej przekonujące są dowody związane z samym pochówkiem, tzn. szczątki znaleziono bezpośrednio pod dawnym ołtarzem, w miejscu o szczególnym znaczeniu religijnym. Według źródeł historycznych Charles de Batz de Castelmore d'Artagnan zginął podczas oblężenia Maastricht w 1673 roku, trafiony kulą muszkietową w gardło. Zbieżność miejsca, czasu oraz znalezionych artefaktów sprawia, że hipoteza o odnalezieniu jego szczątków nabiera wiarygodności.

Został pochowany na poświęconej ziemi pod ołtarzem, znaleźliśmy kulę, która zakończyła jego życie oraz monetę z 1660 roku

Ostrożny optymizm naukowców

Badacze podkreślają jednak, że ostateczne potwierdzenie wymaga analizy DNA. Próbki zostały już wysłane do laboratorium w Niemczech, a część kości trafiła do instytutu badawczego w Deventer. Wyniki badań mają zostać porównane z materiałem DNA potomków rodziny d'Artagnana, co pozwoli jednoznacznie potwierdzić lub wykluczyć jego tożsamość.

Jeśli badania potwierdzą tożsamość szczątków, będzie to jedno z najważniejszych odkryć archeologicznych ostatnich lat, łączące historię, naukę i popkulturę w sposób, który rzadko zdarza się w praktyce. Nic więc dziwnego, że jak podkreślają naukowcy, sprawa szybko przestała być lokalnym odkryciem archeologicznym i zyskała status "dochodzenia na najwyższym poziomie".

Kim był historyczny d'Artagnan?

Prawdziwy d'Artagnan był oficerem i szpiegiem na służbie Ludwika XIV, jednak prawdziwą nieśmiertelność zyskał dzięki literaturze, a konkretniej powieści "Trzej muszkieterowie" Aleksandra Dumasa. Jak podają różne źródła, pomysł napisania tej powieści narodził się po lekturze pamiętników gaskońskiego muszkietera Charlesa de Batza.

Dumas wykorzystał w swoich ksiażkach wiele autentycznych epizodów oraz szczegółów codziennego życia królewskich żołnierzy, chociaż przeniósł całą akcję w czasie w bardziej dramatyczny okres w historii Francji.

