Detektoryści znaleźli na polu monety z IX wieku. Archeolodzy badają skarb
Poszukiwacze skarbów korzystający z wykrywaczy metalu dokonali odkrycia, które zainicjowało szeroko zakrojone badania archeologiczne w gminie Bickmarsh w hrabstwie Worcestershire (Wielka Brytania). Członkowie grupy detektorystycznej "Go Detecting (Midlands) Ltd" znaleźli na polu rzadki zbiór wczesnośredniowiecznych monet sprzed ponad 1100 lat, co natychmiast zmobilizowało zespół Worcestershire Archive and Archaeology Service do działania. Po wstępnych oględzinach archeolodzy przeprowadzili analizy geofizyczne oraz wykopaliska, które pozwoliły na odkrycie kolejnych zbiorów numizmatów z okresu anglosaskiego.
W skrócie
- Detektoryści z grupy "Go Detecting (Midlands) Ltd" znaleźli na polu w Bickmarsh 63 srebrne monety z burzliwego okresu anglosaskiego, o czym oficjalnie poinformowano niedawno.
- Skarb z IX wieku składa się głównie z monet wybitych w imieniu króla Burgreda; archeolodzy przeprowadzili analizy geofizyczne i wykopaliska przy wsparciu programów rządowych.
- Znalezisko jest nadal badane, a dane na jego temat zostaną włączone do rejestru Historic Environment Record (HER) przez zespół Worcestershire Archive and Archaeology Service.
Detektoryści z Midlands odkryli monety z wczesnego średniowiecza
Detektoryści z grupy "Go Detecting (Midlands) Ltd" przeszukiwali pola w okolicach Bickmarsh w środkowej części Anglii. Gdy wykrywacze metalu zabrzęczały, zaczęli kopać i ich oczom ukazało się kilka srebrnych monet. To zachęciło poszukiwaczy skarbów do dalszych poszukiwań. Intuicja ich nie myliła. W sumie znaleziono 63 monety. Do odkrycia doszło w 2022 roku, ale Rada Hrabstwa Worcestershire poinformowała o nim dopiero niedawno.
Skarb z Bickmarsh - jak został oficjalnie nazwany - składa się z monet w większości wybitych w imieniu króla Burgreda, władającego Mercją w latach 852-874. Odkrycie to ma rangę historyczną, bowiem w całym hrabstwie znaleziska monet z okresu między V a XI wiekiem są niezwykle rzadkie.
Przed odkryciem w Bickmarsh udokumentowano tam mniej niż 100 takich artefaktów, z czego znaczna część pochodziła z jedynego innego znanego skarbu z IX wieku, tzw. Severn Stoke Hoard. Choć na miejscu znaleziono także artefakty z czasów rzymskich, wydają się one niezwiązane z samym depozytem anglosaskim.
Skarb zbadali archeolodzy. Został ukryty ponad 1150 lat temu
Eksperci szacują, że skarb został zakopany między 871 a 874 rokiem, czyli ponad 1150 lat temu, w tzw. okresie anglosaskim, trwającym od ok. 410 roku (po wycofaniu się rzymskich legionów z Brytanii i przybyciu plemion germańskich - Anglów, Sasów i Jutów) aż do najazdu Normanów w 1066 roku.
Był to czas wielkiego niepokoju, gdy armie Wikingów przemieszczały się przez Anglię. Niewykluczone więc, że wystraszony właściciel ukrył kosztowności w ziemi z zamiarem ich późniejszego odzyskania. Jak się okazało - nigdy do tego nie doszło. Ciekawostką jest, że niektóre z monet pochodzą z innych części Europy, co stanowi namacalny dowód na dalekosiężny handel i podróże ludzi z wczesnego średniowiecza.
Po zgłoszeniu znaleziska władzom zespół archeologów z Worcestershire Archive and Archaeology Service przeprowadził precyzyjne badania terenowe oraz wykopaliska, mające na celu dogłębną analizę odkrycia. Działania te były realizowane w ścisłej współpracy z programem Portable Antiquities Scheme i otrzymały wsparcie finansowe od organizacji Historic England oraz brytyjskiego rządu.
W okolicy nie odnaleziono co prawda bezpośrednich struktur mieszkalnych, jednak w pobliżu monet odkryto 35 fragmentów ołowianej blachy. W Anglii znane są przypadki zawijania skarbów w ołów, jednak badacze zachowują ostrożność w bezpośrednim łączeniu tych fragmentów z monetami z Bickmarsh. Badania terenowe wykazały, że stanowisko nosi wyraźne ślady orki, zarówno średniowiecznej, jak i współczesnej, co wyjaśnia rozproszenie skarbu w górnej warstwie gleby. Prawdopodobnie depozyt nie był zakopany głęboko i przez stulecia był przemieszczany w wyniku działalności rolniczej.
Odkrycie rzuciło nowe światło na historię Worcestershire
Odkrycie ma duże znaczenie dla historii regionu. "To fascynujące odkrycie, które zapewnia nowy wgląd w przeszłość Worcestershire. To świetny przykład, jak nasz zespół archeologiczny oraz partnerzy pomagają ożywić naszą historię i połączyć nas z naszym dziedzictwem" - skomentował radny Ian Cresswell, członek gabinetu ds. środowiska i społeczności w oficjalnym oświadczeniu.
Jak poinformowała rada hrabstwa, skarb jest nadal badany, a projektem kieruje Historic Environment Record (HER). Dane dotyczące znaleziska zostaną włączone do rejestru HER, który gromadzi dokumentację o kluczowych stanowiskach archeologicznych, odkryciach i miejscach o znaczeniu historycznym w całym hrabstwie.