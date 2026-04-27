W skrócie Detektoryści z grupy "Go Detecting (Midlands) Ltd" znaleźli na polu w Bickmarsh 63 srebrne monety z burzliwego okresu anglosaskiego, o czym oficjalnie poinformowano niedawno.

Skarb z IX wieku składa się głównie z monet wybitych w imieniu króla Burgreda; archeolodzy przeprowadzili analizy geofizyczne i wykopaliska przy wsparciu programów rządowych.

Znalezisko jest nadal badane, a dane na jego temat zostaną włączone do rejestru Historic Environment Record (HER) przez zespół Worcestershire Archive and Archaeology Service.

Detektoryści z Midlands odkryli monety z wczesnego średniowiecza

Detektoryści z grupy "Go Detecting (Midlands) Ltd" przeszukiwali pola w okolicach Bickmarsh w środkowej części Anglii. Gdy wykrywacze metalu zabrzęczały, zaczęli kopać i ich oczom ukazało się kilka srebrnych monet. To zachęciło poszukiwaczy skarbów do dalszych poszukiwań. Intuicja ich nie myliła. W sumie znaleziono 63 monety. Do odkrycia doszło w 2022 roku, ale Rada Hrabstwa Worcestershire poinformowała o nim dopiero niedawno.

Skarb z Bickmarsh - jak został oficjalnie nazwany - składa się z monet w większości wybitych w imieniu króla Burgreda, władającego Mercją w latach 852-874. Odkrycie to ma rangę historyczną, bowiem w całym hrabstwie znaleziska monet z okresu między V a XI wiekiem są niezwykle rzadkie.

Przed odkryciem w Bickmarsh udokumentowano tam mniej niż 100 takich artefaktów, z czego znaczna część pochodziła z jedynego innego znanego skarbu z IX wieku, tzw. Severn Stoke Hoard. Choć na miejscu znaleziono także artefakty z czasów rzymskich, wydają się one niezwiązane z samym depozytem anglosaskim.

Skarb zbadali archeolodzy. Został ukryty ponad 1150 lat temu

Eksperci szacują, że skarb został zakopany między 871 a 874 rokiem, czyli ponad 1150 lat temu, w tzw. okresie anglosaskim, trwającym od ok. 410 roku (po wycofaniu się rzymskich legionów z Brytanii i przybyciu plemion germańskich - Anglów, Sasów i Jutów) aż do najazdu Normanów w 1066 roku.

Był to czas wielkiego niepokoju, gdy armie Wikingów przemieszczały się przez Anglię. Niewykluczone więc, że wystraszony właściciel ukrył kosztowności w ziemi z zamiarem ich późniejszego odzyskania. Jak się okazało - nigdy do tego nie doszło. Ciekawostką jest, że niektóre z monet pochodzą z innych części Europy, co stanowi namacalny dowód na dalekosiężny handel i podróże ludzi z wczesnego średniowiecza.

Po zgłoszeniu znaleziska władzom zespół archeologów z Worcestershire Archive and Archaeology Service przeprowadził precyzyjne badania terenowe oraz wykopaliska, mające na celu dogłębną analizę odkrycia. Działania te były realizowane w ścisłej współpracy z programem Portable Antiquities Scheme i otrzymały wsparcie finansowe od organizacji Historic England oraz brytyjskiego rządu.

W okolicy nie odnaleziono co prawda bezpośrednich struktur mieszkalnych, jednak w pobliżu monet odkryto 35 fragmentów ołowianej blachy. W Anglii znane są przypadki zawijania skarbów w ołów, jednak badacze zachowują ostrożność w bezpośrednim łączeniu tych fragmentów z monetami z Bickmarsh. Badania terenowe wykazały, że stanowisko nosi wyraźne ślady orki, zarówno średniowiecznej, jak i współczesnej, co wyjaśnia rozproszenie skarbu w górnej warstwie gleby. Prawdopodobnie depozyt nie był zakopany głęboko i przez stulecia był przemieszczany w wyniku działalności rolniczej.

Odkrycie rzuciło nowe światło na historię Worcestershire

Odkrycie ma duże znaczenie dla historii regionu. "To fascynujące odkrycie, które zapewnia nowy wgląd w przeszłość Worcestershire. To świetny przykład, jak nasz zespół archeologiczny oraz partnerzy pomagają ożywić naszą historię i połączyć nas z naszym dziedzictwem" - skomentował radny Ian Cresswell, członek gabinetu ds. środowiska i społeczności w oficjalnym oświadczeniu.

Jak poinformowała rada hrabstwa, skarb jest nadal badany, a projektem kieruje Historic Environment Record (HER). Dane dotyczące znaleziska zostaną włączone do rejestru HER, który gromadzi dokumentację o kluczowych stanowiskach archeologicznych, odkryciach i miejscach o znaczeniu historycznym w całym hrabstwie.

