Dlaczego 14 kwietnia wywieszamy flagę Polski? To znane wydarzenie
14 kwietnia na ulicach miasto oraz urzędach pojawia się biało-czerwona flaga. To nie przypadek, ale efekt stosunkowo nowego święta państwowego. Choć data ta nie jest tak oczywista jak 11 listopada, ma ogromne znaczenie dla historii Polski. Sprawdzamy, co dokładnie upamiętnia i skąd wziął się obowiązek wywieszania flagi.
W skrócie
- 14 kwietnia wywieszana jest flaga Polski z okazji Święta Chrztu Polski, które zostało ustanowione w 2019 roku.
- Święto Chrztu Polski nawiązuje do przyjęcia chrztu przez Mieszka I w 966 roku, symbolicznie uznawanego za początek chrystianizacji oraz wejścia Polski do kręgu kultury zachodnioeuropejskiej.
- Chrzest Polski był rozłożonym w czasie procesem, a upowszechnienie nowej religii dokonało się stopniowo, szczególnie za panowania Bolesława Chrobrego.
Zastanawiasz się, skąd biorą się biało-czerwone flagi w oknach właśnie 14 kwietnia? Według polskiego prawa w wybrane dni na ulicach miast oraz urzędach i instytucjach państwowych należy wywiesić flagę narodową. Co ciekawe, nie wszystkie ważne rocznice historyczne wiążą się z tym obowiązkiem. Przykładem mogą być choćby 1 września, czyli rocznica wybuchu II wojny światowej, czy 15 lipca, upamiętniający bitwę pod Grunwaldem. W tych dniach flagę można wywiesić, ale nie jest to wymagane.
Flagę Polski warto wywiesić również prywatnie, na własnym domu lub np. na balkonie lub przy oknie w bloku (oczywiście w miarę możliwości). Należy przy tym pamiętać, aby każdorazowo była ona czysta oraz nie była naderwana w żadnym miejscu. I to nie chodzi już wyłącznie o przepisy prawa, które nas do tego zobowiązują, ale najzwyczajniej - o szacunek do naszego narodowego symbolu.
Lista świąt, w które należy eksponować flagę państwową, została uregulowana prawnie. Jest ich łącznie 15. Tradycja ta ma już kilkadziesiąt lat. Jedna z najstarszych ustaw w tym zakresie została przyjęta w 1950 roku i dotyczyła obchodów 1 maja. Z biegiem lat lista świąt była rozszerzana, a jednym z nowszych dodatków jest właśnie dzień przypadający 14 kwietnia.
14 kwietnia. Co upamiętnia ta data?
14 kwietnia obchodzimy Święto Chrztu Polski. Zostało ustanowione stosunkowo niedawno, bo w 2019 roku. Data ta nawiązuje do wydarzenia z 966 roku, kiedy książę Mieszko I przyjął chrzest. Uznaje się to symbolicznie za początek chrystianizacji Polski, ale znaczenie tego wydarzenia było znacznie szersze. Nie chodziło wyłącznie o religię, lecz także o politykę i rozwój państwa. Przyjęcie chrztu oznaczało wejście młodego państwa w krąg kultury zachodnioeuropejskiej, co otworzyło przed nim nowe możliwości rozwoju.
"Chrzest księcia nie był jedynie wydarzeniem religijnym, włączył bowiem rodzące się państwo polskie w krąg polityczno-kulturowy Europy łacińskiej otwierając przed krajem nieznane wcześniej możliwości - wyjście z kryzysu i przyłączenie się do zupełnie nowej strefy kulturowej i cywilizacyjnej" - przypomina na stronie internetowej Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie.
Chrzest Polski był procesem, a nie jednorazowym wydarzeniem
Warto pamiętać, że chrzest Polski nie był jednorazowym aktem, który od razu zmienił całe społeczeństwo. Proces przyjmowania nowej religii trwał latami. Sam Mieszko I nie zmuszał poddanych do zmiany wierzeń, tolerując dotychczasowe praktyki. Dopiero w kolejnych latach, szczególnie za panowania jego syna Bolesława Chrobrego, chrześcijaństwo zaczęło się upowszechniać na większą skalę.