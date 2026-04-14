W skrócie 14 kwietnia wywieszana jest flaga Polski z okazji Święta Chrztu Polski, które zostało ustanowione w 2019 roku.

Święto Chrztu Polski nawiązuje do przyjęcia chrztu przez Mieszka I w 966 roku, symbolicznie uznawanego za początek chrystianizacji oraz wejścia Polski do kręgu kultury zachodnioeuropejskiej.

Chrzest Polski był rozłożonym w czasie procesem, a upowszechnienie nowej religii dokonało się stopniowo, szczególnie za panowania Bolesława Chrobrego.

Zastanawiasz się, skąd biorą się biało-czerwone flagi w oknach właśnie 14 kwietnia? Według polskiego prawa w wybrane dni na ulicach miast oraz urzędach i instytucjach państwowych należy wywiesić flagę narodową. Co ciekawe, nie wszystkie ważne rocznice historyczne wiążą się z tym obowiązkiem. Przykładem mogą być choćby 1 września, czyli rocznica wybuchu II wojny światowej, czy 15 lipca, upamiętniający bitwę pod Grunwaldem. W tych dniach flagę można wywiesić, ale nie jest to wymagane.

Flagę Polski warto wywiesić również prywatnie, na własnym domu lub np. na balkonie lub przy oknie w bloku (oczywiście w miarę możliwości). Należy przy tym pamiętać, aby każdorazowo była ona czysta oraz nie była naderwana w żadnym miejscu. I to nie chodzi już wyłącznie o przepisy prawa, które nas do tego zobowiązują, ale najzwyczajniej - o szacunek do naszego narodowego symbolu.

Lista świąt, w które należy eksponować flagę państwową, została uregulowana prawnie. Jest ich łącznie 15. Tradycja ta ma już kilkadziesiąt lat. Jedna z najstarszych ustaw w tym zakresie została przyjęta w 1950 roku i dotyczyła obchodów 1 maja. Z biegiem lat lista świąt była rozszerzana, a jednym z nowszych dodatków jest właśnie dzień przypadający 14 kwietnia.

14 kwietnia. Co upamiętnia ta data?

14 kwietnia obchodzimy Święto Chrztu Polski. Zostało ustanowione stosunkowo niedawno, bo w 2019 roku. Data ta nawiązuje do wydarzenia z 966 roku, kiedy książę Mieszko I przyjął chrzest. Uznaje się to symbolicznie za początek chrystianizacji Polski, ale znaczenie tego wydarzenia było znacznie szersze. Nie chodziło wyłącznie o religię, lecz także o politykę i rozwój państwa. Przyjęcie chrztu oznaczało wejście młodego państwa w krąg kultury zachodnioeuropejskiej, co otworzyło przed nim nowe możliwości rozwoju.

"Chrzest księcia nie był jedynie wydarzeniem religijnym, włączył bowiem rodzące się państwo polskie w krąg polityczno-kulturowy Europy łacińskiej otwierając przed krajem nieznane wcześniej możliwości - wyjście z kryzysu i przyłączenie się do zupełnie nowej strefy kulturowej i cywilizacyjnej" - przypomina na stronie internetowej Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie.

Jan Matejko "Zaprowadzenie chrześcijaństwa" Wikimedia Commons

Chrzest Polski był procesem, a nie jednorazowym wydarzeniem

Warto pamiętać, że chrzest Polski nie był jednorazowym aktem, który od razu zmienił całe społeczeństwo. Proces przyjmowania nowej religii trwał latami. Sam Mieszko I nie zmuszał poddanych do zmiany wierzeń, tolerując dotychczasowe praktyki. Dopiero w kolejnych latach, szczególnie za panowania jego syna Bolesława Chrobrego, chrześcijaństwo zaczęło się upowszechniać na większą skalę.

