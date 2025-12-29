Przez dwie dekady od odkrycia w 2003 roku Homo floresiensis pozostawał jedną z największych zagadek paleoantropologii. Mali ludzie z wyspy Flores, nazwani "hobbitami", zniknęli z zapisu kopalnego, a nauka długo nie potrafiła odpowiedzieć na pytanie dlaczego. Najnowsze badania międzynarodowego zespołu naukowców wskazują jednak na czynnik, który potrafi dać w kość także współcześnie żyjącym ludziom: długotrwałą suszę.

Zmiany klimatu wpłynęły na hobbitów

Badacze, w tym naukowcy z University of Wollongong, połączyli zapisy chemiczne ze stalagmitów w jaskini Liang Bua z danymi izotopowymi z zębów kopalnych karłowatych słoni Stegodon florensis insularis, na które polowali hobbici. Analizy pokazują wyraźny trend wysychania klimatu rozpoczynający się około 76 tysięcy lat temu, który osiągnął apogeum między 61 a 55 tysiącami lat temu. To właśnie wtedy Homo floresiensis porzucił jaskinię zamieszkiwaną przez około 140 tysięcy lat.

Ekosystem wokół Liang Bua stał się dramatycznie suchszy w czasie, gdy Homo floresiensis zniknął. Letnie opady osłabły, a koryta rzek okresowo wysychały, co wywierało presję zarówno na hobbitów, jak i na ich ofiary.

Dane dotyczące opadów ze stalagmitowych próbek pokazują, że wody powierzchniowe stawały się coraz mniej dostępne. Potwierdzają to izotopy tlenu w szkliwie zębów stegodonów, które wskazują na ich silne uzależnienie od rzek. Około 61 tysięcy lat temu populacja tych słoni gwałtownie się załamała, pozbawiając hobbitów kluczowego źródła pożywienia.

- Wody powierzchniowe, stegodony i Homo floresiensis zanikają w tym samym czasie, co pokazuje skumulowane skutki stresu ekologicznego - podkreśla dr Gert van den Berg. - Konkurencja o kurczące się zasoby wody i żywności prawdopodobnie zmusiła hobbitów do opuszczenia Liang Bua.

Susza była początkiem końca

Choć szczątki Homo floresiensis są starsze niż najwcześniejsze ślady Homo sapiens na Flores, ludzie współcześni przemierzali archipelag indonezyjski w okresie, gdy hobbici znikali. Autorzy badania nie wykluczają, że migracje wymuszone suszą doprowadziły do kontaktu obu gatunków.

- Możliwe, że gdy hobbici przemieszczali się w poszukiwaniu wody i zwierzyny, natknęli się na ludzi współczesnych - zauważa dr Gagan. - W tym sensie zmiana klimatu mogła przygotować scenę dla ich ostatecznego zniknięcia.

