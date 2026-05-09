DNA identyfikuje czterech marynarzy wyprawy arktycznej sprzed 180 lat

Daniel Górecki

Blisko dwa stulecia po jednej z najbardziej dramatycznych ekspedycji w historii Arktyki, naukowcy stopniowo przywracają tożsamość jej uczestnikom. Najnowsze badania genetyczne pozwoliły zidentyfikować czterech kolejnych marynarzy z wyprawy dowodzonej przez Johna Franklina, która zakończyła się tragiczną śmiercią załogi.

Antarktyda ich pokonała. Naukowcy przywracają im tożsamość po blisko 200 latach

Jeśli oglądaliście na Amazon Prime Video serial zatytułowany "Terror", to z pewnością dobrze znacie nazwy HMS Erebus i HMS Terror. To statki brytyjskiej ekspedycji naukowej z lat 1839-1843, podczas której udało się odkryć i zbadać nowe rejony Antarktyki. Mowa o trzech wyprawach oficera marynarki królewskiej Jamesa Clarka Rossa, który dowodził okrętami HMS "Erebus" i HMS "Terror".

Ekspedycja Rossa była przełomowa

Jego odkrycia stały się podstawą wielu dalszych misji brytyjskich, bo dokonał ustaleń na temat ogólnej geografii regionu i nazwał wiele tamtejszych obiektów, jak Morze Rossa, Wielka Lodowa Bariera (później przemianowana na Lodowiec Szelfowy Rossa), Wyspa Rossa, Przylądek Adare'a, Ziemia Wiktorii, McMurdo Sound, Przylądek Croziera czy bliźniacze wulkany Erebus i Terror.

Kilka lat później te same okręty, wyposażone w silniki parowe z lokomotyw, centralne ogrzewanie parowe i dodatkowe wzmocnienia kadłuba, zostały skierowane na wyprawę do Arktyki, a konkretniej poszukiwanie Przejścia Północno-Zachodniego. Ross odrzucił jednak propozycję Admiralicji, by poprowadzić kolejną wyprawę w poszukiwaniu Przejścia Północno-Zachodniego, więc w 1845 roku zadania podjął się John Franklin.

Ekspedycja, która nie wróciła

Niestety była to ostatnia misja, zarówno jego, jak i okrętów, bo po trzech latach uwięzienia w lodzie i wyczerpaniu zapasów, załoga została zmuszona do ich porzucenia. Co ciekawe, pomimo intensywnych poszukiwań jeszcze w XIX wieku, okręty zostały odnalezione dopiero kilka lat temu - w 2014 roku udało się zlokalizować wrak HMS "Erebus", a dwa lata później HMS "Terror".

Jednocześnie badacze zaczęli próby identyfikacji członków załogi, którzy po śmierci dowódcy w 1847 roku podjęli desperacką próbę ewakuacji pieszo przez skute lodem pustkowia - żaden ze 105 marynarzy nie przeżył. Warunki były skrajne, temperatury sięgały -30°C, a załoga była wyczerpana, chora i pozbawiona zapasów. Odnajdywane w kolejnych latach szczątki wskazywały nawet na przypadki kanibalizmu, będące efektem skrajnego głodu.

Za sprawą nowych technologii naukowcom udaje się jednak powoli przywracać tożsamość marynarzy. Zespół badawczy kierowany przez Douglas Stenton z University of Waterloo wykorzystał analizę DNA, porównując materiał genetyczny ze szczątków odnalezionych na kanadyjskiej Arktyce z próbkami przekazanymi przez współczesnych potomków. Dzięki temu udało się ustalić tożsamość trzech członków załogi HMS Erebus oraz jednego z HMS Terror.

Wśród nowo zidentyfikowanych znaleźli się William Orren, David Young, John Bridgens oraz Harry Peglar. Szczególnie ten ostatni przez ponad sto lat pozostawał zagadką dla badaczy - jego ciało znaleziono wraz z dokumentami, jednak niezgodność ubioru z rangą budziła wątpliwości co do tożsamości.

Dzięki nowoczesnym metodom analizy DNA udało się ostatecznie potwierdzić jego dane, zamykając jeden z długotrwałych sporów w historiografii wyprawy. Do tej pory udało się jednak zidentyfikować zaledwie sześciu uczestników wyprawy, a setki odnalezionych szczątków czekają na przypisanie konkretnych nazwisk, co pokazuje skalę wyzwania.

