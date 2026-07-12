Badanie opublikowane na łamach czasopisma "Science Advances" objęło analizę materiału genetycznego 85 Scytów żyjących między 900 a 200 r. p.n.e. Naukowcy przebadali szczątki osób pochowanych na 20 stanowiskach archeologicznych rozsianych po eurazjatyckim stepie.

Geny zdradziły rodzinne więzi elit

Porównanie genomów ujawniło, że przedstawiciele elit byli aż 11 razy częściej spokrewnieni ze sobą niż z osobami z niższych warstw społecznych. Odkryto biologicznych braci, rodzeństwo, relacje rodzic-dziecko, a nawet dziadków i wnuków pochowanych w różnych kurhanach. To mocny dowód na istnienie dziedzicznych rodów sprawujących władzę nad rozległymi terenami.

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Kobiety były częścią scytyjskiej elity

Jednym z najbardziej zaskakujących odkryć okazała się liczba kobiet wśród elit, bo stanowiły one niemal połowę osób pochowanych w najbogatszych grobowcach. Oznacza to, że nie pełniły wyłącznie ról rodzinnych, lecz zajmowały wysoką pozycję społeczną i prawdopodobnie uczestniczyły w sprawowaniu władzy.

To odkrycie może rzucać nowe światło na greckie opowieści o Amazonkach. Choć ich istnienie wciąż pozostaje przedmiotem dyskusji, wyniki badań pokazują, że wpływowe wojowniczki wśród Scytów nie były jedynie legendą.

Zagadka "Złotego Człowieka" rozwiązana

Analiza DNA pomogła również rozwikłać jedną z największych zagadek scytyjskiej archeologii. Chodzi o słynnego "Złotego Człowieka", odkrytego w 1969 roku w Kazachstanie. Nastolatek został pochowany z ponad 4000 złotych ozdób oraz srebrnym naczyniem z tajemniczym napisem.

Choć wcześniej nie było pewności co do jego płci, badania genetyczne wskazują, że był to najprawdopodobniej mężczyzna. Co ciekawe, miał zaledwie około 17 lat, co sugeruje, że wysoka pozycja społeczna była dziedziczona, a nie zdobywana wyłącznie dzięki wojennym osiągnięciom.

Zdaniem autorów badania wyniki dostarczają jednych z najmocniejszych dowodów na to, że już we wczesnej epoce żelaza na stepach Eurazji wykształciły się dziedziczne elity. Odkrycie pokazuje również, że społeczeństwo Scytów było znacznie bardziej złożone, niż sugerowały dotychczasowe źródła historyczne pozostawione przez Greków i Rzymian.