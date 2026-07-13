To pierwszy przypadek identyfikacji ofiary bitwy pod Camden z wykorzystaniem genealogii genetycznej, czyli metody łączącej analizę DNA z publicznymi bazami genealogicznymi. Za odkryciem stoją badacze z South Carolina Institute of Archaeology and Anthropology przy Uniwersytecie Karoliny Południowej oraz specjaliści z firmy FHD Forensics.

Naukowcy pobrali materiał genetyczny z niewielkiego fragmentu kości i porównali go z profilami osób, które dobrowolnie udostępniły swoje DNA w internetowych bazach genealogicznych. Dopasowanie pozwoliło wskazać żyjących krewnych Johna Pumphreya i potwierdzić jego tożsamość.

DNA połączyło przeszłość z teraźniejszością

Analiza szkieletu wykazała, że Pumphrey miał zaledwie 13-15 lat, gdy w 1777 roku zaciągnął się do 7. Pułku Maryland. Badania biologicznych cech kości wskazują, że był jednym z najmłodszych żołnierzy służących w oddziałach Armii Kontynentalnej dowodzonych przez Jerzego Waszyngtona.

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Historyczne dokumenty sugerują, że jego decyzja mogła wynikać z trudnej sytuacji życiowej, chłopiec osierocony przed ukończeniem dziesiątego roku życia prawdopodobnie widział w wojsku szansę na zapewnienie sobie jedzenia, odzieży i stabilniejszej przyszłości.

Jedna z najkrwawszych bitew wojny

John Pumphrey poległ 16 sierpnia 1780 roku podczas bitwy pod Camden w Karolinie Południowej, czyli jednego z najbardziej tragicznych starć wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. W bitwie około 900 amerykańskich żołnierzy zostało zabitych lub rannych, a blisko tysiąc dostało się do niewoli. Wielu poległych pochowano pospiesznie na polu bitwy, a ich płytkie groby przez ponad dwa stulecia pozostawały niemal nietknięte.

Przełom nastąpił w 2020 roku, gdy archeolodzy odkryli groby 14 żołnierzy na terenie pola bitwy pod Camden. Dwa lata później rozpoczęły się pełne badania archeologiczne, szczątki wydobywano z zachowaniem maksymalnej ostrożności, wykorzystując m.in. zdjęcia rentgenowskie, analizy stomatologiczne oraz badania DNA. Okazało się, że wielu poległych było bardzo młodych, dwóch miało zaledwie 14-16 lat.

Początek kolejnych identyfikacji

Po zakończeniu badań wszyscy odnalezieni żołnierze zostali ponownie pochowani z pełnymi honorami wojskowymi. Zdaniem kierującego badaniami Steve'a Smitha przywrócenie tożsamości Johnowi Pumphreyowi pozwala lepiej zrozumieć ludzki wymiar wojny o niepodległość i oddać hołd tym, którzy oddali życie za powstanie Stanów Zjednoczonych.

Badacze liczą, że sukces tej identyfikacji otworzy drogę do odnalezienia nazwisk kolejnych bezimiennych żołnierzy z Camden, a w przyszłości również ofiar innych historycznych konfliktów, w tym wojny secesyjnej. Dzięki rozwojowi genealogii genetycznej szczątki spoczywające od stuleci w anonimowych grobach mogą stopniowo odzyskiwać historię i nazwiska.