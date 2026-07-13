DNA ujawniło jego tożsamość po 245 latach. Nastoletni żołnierz odzyskał imię

Karolina Majchrzak

Karolina Majchrzak

Nowoczesne badania genetyczne pozwoliły rozwiązać zagadkę, która pozostawała nierozwikłana od ponad dwóch stuleci. Naukowcy zidentyfikowali jednego z bezimiennych żołnierzy poległych podczas bitwy pod Camden w czasie amerykańskiej wojny o niepodległość. Szczątki należą do Johna Pumphreya, nastolatka z Maryland, który zginął w 1780 roku, zanim ukończył 18 lat.

Naukowcy przywrócili tożsamość jednemu z bezimiennych bohaterów wojny o niepodległość USAizanbar123RF/PICSEL

To pierwszy przypadek identyfikacji ofiary bitwy pod Camden z wykorzystaniem genealogii genetycznej, czyli metody łączącej analizę DNA z publicznymi bazami genealogicznymi. Za odkryciem stoją badacze z South Carolina Institute of Archaeology and Anthropology przy Uniwersytecie Karoliny Południowej oraz specjaliści z firmy FHD Forensics.

Naukowcy pobrali materiał genetyczny z niewielkiego fragmentu kości i porównali go z profilami osób, które dobrowolnie udostępniły swoje DNA w internetowych bazach genealogicznych. Dopasowanie pozwoliło wskazać żyjących krewnych Johna Pumphreya i potwierdzić jego tożsamość.

DNA połączyło przeszłość z teraźniejszością

Analiza szkieletu wykazała, że Pumphrey miał zaledwie 13-15 lat, gdy w 1777 roku zaciągnął się do 7. Pułku Maryland. Badania biologicznych cech kości wskazują, że był jednym z najmłodszych żołnierzy służących w oddziałach Armii Kontynentalnej dowodzonych przez Jerzego Waszyngtona.

Historyczne dokumenty sugerują, że jego decyzja mogła wynikać z trudnej sytuacji życiowej, chłopiec osierocony przed ukończeniem dziesiątego roku życia prawdopodobnie widział w wojsku szansę na zapewnienie sobie jedzenia, odzieży i stabilniejszej przyszłości.

Jedna z najkrwawszych bitew wojny

John Pumphrey poległ 16 sierpnia 1780 roku podczas bitwy pod Camden w Karolinie Południowej, czyli jednego z najbardziej tragicznych starć wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. W bitwie około 900 amerykańskich żołnierzy zostało zabitych lub rannych, a blisko tysiąc dostało się do niewoli. Wielu poległych pochowano pospiesznie na polu bitwy, a ich płytkie groby przez ponad dwa stulecia pozostawały niemal nietknięte.

Przełom nastąpił w 2020 roku, gdy archeolodzy odkryli groby 14 żołnierzy na terenie pola bitwy pod Camden. Dwa lata później rozpoczęły się pełne badania archeologiczne, szczątki wydobywano z zachowaniem maksymalnej ostrożności, wykorzystując m.in. zdjęcia rentgenowskie, analizy stomatologiczne oraz badania DNA. Okazało się, że wielu poległych było bardzo młodych, dwóch miało zaledwie 14-16 lat.

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Karolina Majchrzak
Karolina Majchrzak

Początek kolejnych identyfikacji

Po zakończeniu badań wszyscy odnalezieni żołnierze zostali ponownie pochowani z pełnymi honorami wojskowymi. Zdaniem kierującego badaniami Steve'a Smitha przywrócenie tożsamości Johnowi Pumphreyowi pozwala lepiej zrozumieć ludzki wymiar wojny o niepodległość i oddać hołd tym, którzy oddali życie za powstanie Stanów Zjednoczonych.

Badacze liczą, że sukces tej identyfikacji otworzy drogę do odnalezienia nazwisk kolejnych bezimiennych żołnierzy z Camden, a w przyszłości również ofiar innych historycznych konfliktów, w tym wojny secesyjnej. Dzięki rozwojowi genealogii genetycznej szczątki spoczywające od stuleci w anonimowych grobach mogą stopniowo odzyskiwać historię i nazwiska.

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