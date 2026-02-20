Dzieci uderzone w głowę i złożone w ofierze. Makabryczny rytuał Inków

Mumie z Peru wciąż budzą zdumienie. Zespół naukowców kierowany przez dr Dagmarę Sochę z Centrum Badań Andyjskich na UW przeprowadził szczegółowe analizy zmumifikowanych szczątków czworga dzieci i nastolatek, odnalezionych na szczytach andyjskich wulkanów Ampato i Sara Sara. Wyniki tomografii komputerowej potwierdziły szczególnie makabryczny przebieg rytuałów Inków sprzed ok. 500 lat. Ofiary umierały najczęściej wskutek uderzenia w głowę, ale zidentyfikowano też inne obrażenia, co przeczy zapisom w kronikach kolonialnych.

Kobieta w rękawiczkach bada zmumifikowane ciało na stole medycznym, obok monitora przedstawiającego obraz czaszki powstały na podstawie tomografii komputerowej.
Naukowcy skanują peruwiańskie mumie tomografem komputerowym. Nowe dowody przeczą zapiskom kronikarskim sprzed 500 lat U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Samantha A. Lewisdomena publiczna

Bioarcheologia rzuciła nowe światło na mumie z Peru

Archeolodzy od lat zajmują się badaniami mumii, które pozostawili po sobie Inkowie w Peru. Nowoczesne techniki obrazowania przynoszą w ostatnim czasie odkrycia, która były niemożliwe do uzyskania jeszcze w XX wieku.

Niedawno opisywaliśmy w GeekWeeku wyniki badań zespołu pod kierownictwem polskiej badaczki, które wykazały, że mumie ofiar były przenoszone z miejsca na miejsce, a także modyfikowane i "naprawiane" nawet wiele lat po śmierci. Temat ofiar rytuału capacocha powraca tymczasem w kontekstach brutalności samej praktyki religijnej oraz rozdźwięku między historycznymi relacjami kronikarzy a nowymi danymi z interdyscyplinarnych analiz.

Zespół bioarcheologów poinformował, że zidentyfikowanymi ofiarami rytuału capacocha były cztery dziewczynki, których wiek w chwili śmierci szacuje się na od 8 do 14 lat. Rytuał ten stanowił jeden z najważniejszych elementów ceremonialnych państwa Inków i był odprawiany w sytuacjach o szczególnym znaczeniu dla imperium - podczas klęsk żywiołowych, świąt sezonowych czy przesiedleń ludności.

Dzieci wybrane do capacocha pełniły funkcję pośredników między swoimi społecznościami a bóstwami. Jak wykazały obrazy tomograficzne (CT), kres ich życia był niezwykle gwałtowny. Bezpośrednią przyczyną zgonu w większości przypadków były druzgocące uderzenia w głowę.

Ofiary rytuału Inków umierały najczęściej od uderzenia w głowę

Szczególną uwagę badaczy przykuła mumia oznaczona jako Ampato #1, znana również jako Dama z Ampato (Momia Juanita). Czternastolatka doznała rozległych obrażeń czaszki, klatki piersiowej i miednicy. Te ostatnie okazały się śmiertelne. Jej ciało uległo naturalnej mumifikacji w mroźnych warunkach wysokogórskich. Obok niej odnaleziono przedmioty o charakterze wotywnym, takie jak figurki, fragmenty ceramiki i woreczki z kukurydzą.

Z kolei przypadek ośmioletniej Ampato #2, która według analizy CT zginęła wskutek uderzenia w głowę, przyniósł zaskakujące odkrycie medyczne - analizy wykazały, że dziewczynka zmagała się z przewlekłymi problemami zdrowotnymi.

Jest to o tyle istotne, że stoi w sprzeczności z kronikami kolonialnymi, w których Hiszpanie opisywali ofiary jako istoty nieskazitelne i doskonałe fizycznie. Miały być one pozbawiane życia szeregiem metod, wliczając w to pogrzebanie żywcem i uduszenie - na co dowodów nie znalazła analiza mumii z Ampato i Sara Sara.

Prawdziwą sensacją okazały się jednak szczątki dziesięcioletniej Ampato #4, która zmarła wskutek (tak, zgadliście) ciosu w głowę. Jest ona pierwszym znanym nauce przypadkiem celowej mumifikacji ofiary rytuału capacocha. W jej jamie brzusznej odkryto tkaniny oraz kamienie, a brak niektórych kości sugeruje, że ciało było celowo modyfikowane czy "naprawiane" po śmierci, a być może nawet składane w ziemi dwukrotnie.

Odkrycie to dowodzi, że rola poświęconych dzieci nie kończyła się w momencie ich zgonu. Podobnie jak w przypadku zmarłych władców i arystokratów, ich mumie mogły brać aktywny udział w życiu duchowym czy religijnym lokalnych społeczności, stając się obiektami kultu, u których szukano porady, błogosławieństwa lub pośrednictwa z bóstwami.

Odkrycia naukowe obaliły zapiski w kronikach kolonialnych

Nową perspektywę na kwestie wyboru kandydatek do poświęcenia i opisu brutalnej praktyki przez ówczesnych najeźdźców przedstawiła kierowniczka badań dr Dagmara Socha w oświadczeniu dla amerykańskiego serwisu Gizmodo. "Nasze odkrycia pokazują, że zapisy kronikarskie powinny być traktowane z ostrożnością. Mimo że źródła historyczne opisują dzieci jako fizycznie doskonałe i pozbawione wad, nowoczesne analizy naukowe ujawniają zupełnie odmienną rzeczywistość. Może to odzwierciedlać ogólne warunki życia w Imperium Inków, ale również może wskazywać, że europejscy kronikarze nie rozumieli w pełni, co sami Inkowie rozumieli jako ideał" - wyjaśniła ekspertka bioarcheologii.

Kontynuacja badań nad ofiarami z wulkanów Ampato i Sara Sara z użyciem nowoczesnych technik pokazuje, jak kluczowe jest zestawienie kolonialnych źródeł pisanych z bezpośrednimi dowodami archeologicznymi. Kronikarze sprzed pięciu wieków trafnie opisali fakt przemieszczania mumii wraz z przesiedlanymi grupami ludności, ale ich opisy fizycznego stanu ofiar wymagały rewizji, która w końcu nadeszła. Kto wie, ile jeszcze podobnych "faktów historycznych" wymaga sprostowania.

Nie jest to zresztą jedyny taki przypadek. Wcześniej opisywaliśmy w GeekWeeku ważne odkrycie dotyczące pisma inków, tzw. kipu. Nie było to pismo w dzisiejszym wyobrażeniu, lecz system zapisu w postaci plecionych, wielokolorowych sznurków z supłami. Analiza takich artefaktów z użyciem m.in. spektrometrii masowej izotopów wykazała ponad wszelką wątpliwość, że pismo supełkowe było znane także kobietom i zwykłym ludziom. Unieważniło to relacje hiszpańskich konkwistadorów, według których kipu używane było tylko przez mężczyzn z inkaskich elit, a reszta mieszkańców imperium skazana była na analfabetyzm.

