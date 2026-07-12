W skrócie W starożytnym mieście Acmonia (współcześnie w Turcji) zidentyfikowano i odczytano dziewięć nowych inskrypcji.

Według zapisków dbano o rozwój miasta, zwracając uwagę na jego upiększanie, fundowano posągi bogów, organizowano święta.

Znalezione zapiski dostarczają informacji o życiu i zwyczajach mieszkańców w mieście z czasów Cesarstwa Rzymskiego.

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Starożytne miasto Acmonia w dzisiejszej Turcji. Nowe odkrycia

W ruinach starożytnego miasta Acmonia we współczesnej wiosce Ahatköy, w zachodniej części kraju, w prowincji Uşak (dystrykt Banaz) w Turcji doszło do interesującego odkrycia.

Miejsce słynie z ważnych wykopalisk archeologicznych, w tym odkryć wspaniałych mozaik i ponad 300 starożytnych zapisków. Teraz pracujący na stanowisku badacze odkryli dziewięć nowych inskrypcji, które rzucają światło na życie mieszkańców tego miasta w czasach Cesarstwa Rzymskiego.

Program upiększania miast i wkład elit

Badacze Hüseyin Uzunoğlu i Münteha Dinç w nowej publikacji zaprezentowali dziewięć nowych inskrypcji. Zapiski pokazują między innymi, że zamożni mieszkańcy finansowali upiększanie miasta, stawiając posągi bogów i organizując święta religijne z własnych środków.

Odkrycia dotyczą m.in. kapłana Demadesa, wspomina o nim wiele zapisów, w tym napis na posągu z pochodnią, która służyła za nocne oświetlenie drogi. Kapłan ten znany był z licznych dobrodziejstw dla miasta.

Inne zapiski dotyczą kapłana Hieroklesa, który sponsorował liczne monumenty i uroczystości w mieście. Starożytne inskrypcje wskazują, że kapłan ten między innymi ufundował posąg Demeter Karpoforos (niosącej plony, przynoszącej owoce ziemi), bogini związanej z urodzajem i rolnictwem. Znaleziona inskrypcja to pierwszy odkryty na terenie Frygii dowód kultu Demeter Karpoforos.

Poruszające inskrypcje na nagrobkach

Jednym z najbardziej poruszających znalezisk jest stela nagrobna zawierająca dwa epigramaty (krótkie utwory poetyckie) poświęcone żołnierzom, pochodzącym z pobliskiego miasta. Obaj prawdopodobnie byli towarzyszami broni w armii rzymskiej, zginęli na służbie w Acmonii i zostali upamiętnieni na tym samym nagrobku. Według badaczy praktyka umieszczania na jednym pomniku wielu epigramatów poświęconych różnym osobom jest rzadkością.

Inna ciekawa inskrypcja również dotyczy pochówku - napis na nagrobku oddaje hołd kobiecie imieniem Mandana, która nosiła tytuł arcykapłanki miasta. Umieszczenie tego tytułu na steli ma szczególne znaczenie, ponieważ podkreśla, że kobiety mogły pełnić funkcje kapłańskie samodzielnie.

Inny zapis, odkryty na pomniku ozdobionym popiersiami, uwidacznia ciekawy szczegół, który może rzucić światło na praktyki pogrzebowe tamtego okresu: pada tam informacja o karze przewidzianej dla osób, które zbezczeszczą grób.

Bezcenne informacje na temat życia dawnych społeczności

Odkrywane w Acmonii zapiski są bardzo cenne, dają badaczom nowe informacje na temat życia starożytnych mieszkańców tych terenów. Nowo odkryte zapiski pozwalają dowiedzieć się więcej na temat religii, działalności lokalnych elit, zwyczajach pogrzebowych oraz roli kobiet w społeczeństwie.

Inskrypcje pokazują, że w czasach rzymskich Acmonia była zamożnym i dobrze zorganizowanym miastem, którego główne ulice zdobiły liczne posągi i monumenty, a ludność dbała o okolicę, czciła bogów i honorowała zmarłych.



