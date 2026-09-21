Niezwykłe odkrycie. 9-latek znalazł rzadki srebrny półtorak

Dziewięcioletni chłopiec podczas zwiedzania Zamku w Czersku znalazł skarb z czasów Jerzego Wilhelma. Jest to srebrny półtorak pruski - moneta została wybita w 1624 roku w mennicy w Królewcu. Służyła wtedy do codziennych transakcji i chociaż jej wartość nominalna wynosiła jedyne 1,5 grosza, dzisiaj jest niezwykle cennym zabytkiem.

Archeolodzy podkreślają, że nawet drobne znaleziska pomagają im uzupełniać obraz życia na ziemiach polskich w XVII wieku. Każda odnaleziona moneta, często ważąca niespełna 1 gram, przybliża do pełniejszej wiedzy na temat obiegu pieniężnego ówczesnych czasów.

Jeszcze w sierpniu Paula Drechsler informowała w GeekWeek.pl o monecie, odkrytej na Łysej Górze, otwiera się w nowym oknie. Ma ona około 2300 lat i pochodzi z odległej Tracji.

"Historia ukryta pod stopami"

Czasami nie trzeba się wysilać, aby odkryć przeszłość. "Historia czasem czeka tuż pod stopami, gotowa zaskoczyć każdego, kto uważnie patrzy" - podsumował Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w poście na Facebooku, gratulując młodemu odkrywcy spostrzegawczości. Podziękowano mu za właściwą postawę.

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