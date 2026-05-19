Egipt pokazał unikat z grobowca Tutanchamona. Wcześniej nie był dostępny
W Egipcie po raz pierwszy można zobaczyć zrekonstruowaną ścianę pierwotnie blokującą wejście do grobowca Tutanchamona. To unikatowy na skalę światową zabytek, który przetrwał grabieże i pokazuje techniki zabezpieczania miejsc spoczynku faraonów. Opatrzona oficjalnymi pieczęciami ścianka znalazła się na wystawie ponad sto lat po odkryciu grobowca.
Władze Egiptu ogłosiły wyjątkowe udostępnienie nigdy wcześniej niewidzianego fragmentu grobowca Tutanchamona. Jest to specjalna ściana blokująca wejście do miejsca spoczynku faraona - element, który pierwotnie służył do zabezpieczenia obiektu przed intruzami.
Ten fragment grobowca faraona uznawany jest za niezwykle rzadki artefakt, ponieważ ocalał przed rabusiami - większość starożytnych grobowców faraonów została bowiem splądrowana, a podobne zabezpieczenia nie przetrwały do naszych czasów. Unikatowa starożytna ścianka została zrekonstruowana i jest po raz pierwszy prezentowana publiczności - można ją zobaczyć w Muzeum Luksorskim.
Po ponad 100 lat od odkrycia wyjątkowa ściana trafiła do muzeum
Grobowiec Tutanchamona został odkryty w 1922 roku przez Howarda Cartera i George'a Carnarvona. Znalezisko stało się wielką sensacją, bo był to jedyny grobowiec faraona odkryty w Dolinie Królów, który zachował się w tak dobrym stanie, z bogatym wyposażeniem.
Do ochrony grobowców przed intruzami używano m.in. ścianek blokujących wejście. Zrekonstruowana konstrukcja tego typu z grobowca Tutanchamona jest uznawana za unikat, który, podaje Abdelghaffar Wagdy, dyrektor generalny Starożytności w Luksorze, "nigdy nie został odtworzony w Egipcie, ani nigdzie indziej na świecie".
- Jest to zatem artefakt jedyny w swoim rodzaju, jedyny obecnie wystawiony na wystawie, ponad 100 lat po odkryciu grobowca Tutanchamona. To jedyny zachowany artefakt Tutanchamona, którego świat nigdy wcześniej nie widział. Niedawno egipski zespół go zrekonstruował - twierdzi Wagdy przytaczany przez The Independent.
Unikatowa ściana opatrzona oficjalnymi pieczęciami oraz zrekonstruowane grobowce
Na powierzchni ścianki znajdują się oficjalne pieczęcie związane z panującym w latach 1333-1323 p.n.e. faraonem XVIII dynastii oraz strażnikami nekropolii, których zadaniem było strzeżenie grobowców i chronienie ich przed kradzieżą, podaje Reuters. To potwierdza jej funkcję administracyjną i rytualną. Ścianka była częścią procedury zamykania i ochrony grobowca.
Oprócz udostępnienia publiczności tego wyjątkowego fragmentu grobowca słynnego faraona, w Luksorze doszło też do otwarcia dwóch innych odrestaurowanych grobowców z epoki Nowego Państwa, należących do urzędników świątynnych (Rabuya i jego syna Samuta). Ich wnętrza zdobią sceny z życia codziennego, takie jak prace rolnicze, rzemiosło czy produkcja żywności i wina, co dodatkowo pokazuje bogactwo kultury starożytnego Egiptu.