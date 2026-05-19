Słynny grobowiec Tutanchamona. Pokazali unikatowy fragment

Władze Egiptu ogłosiły wyjątkowe udostępnienie nigdy wcześniej niewidzianego fragmentu grobowca Tutanchamona. Jest to specjalna ściana blokująca wejście do miejsca spoczynku faraona - element, który pierwotnie służył do zabezpieczenia obiektu przed intruzami.

Ten fragment grobowca faraona uznawany jest za niezwykle rzadki artefakt, ponieważ ocalał przed rabusiami - większość starożytnych grobowców faraonów została bowiem splądrowana, a podobne zabezpieczenia nie przetrwały do naszych czasów. Unikatowa starożytna ścianka została zrekonstruowana i jest po raz pierwszy prezentowana publiczności - można ją zobaczyć w Muzeum Luksorskim.

Po ponad 100 lat od odkrycia wyjątkowa ściana trafiła do muzeum

Grobowiec Tutanchamona został odkryty w 1922 roku przez Howarda Cartera i George'a Carnarvona. Znalezisko stało się wielką sensacją, bo był to jedyny grobowiec faraona odkryty w Dolinie Królów, który zachował się w tak dobrym stanie, z bogatym wyposażeniem.

Do ochrony grobowców przed intruzami używano m.in. ścianek blokujących wejście. Zrekonstruowana konstrukcja tego typu z grobowca Tutanchamona jest uznawana za unikat, który, podaje Abdelghaffar Wagdy, dyrektor generalny Starożytności w Luksorze, "nigdy nie został odtworzony w Egipcie, ani nigdzie indziej na świecie".

- Jest to zatem artefakt jedyny w swoim rodzaju, jedyny obecnie wystawiony na wystawie, ponad 100 lat po odkryciu grobowca Tutanchamona. To jedyny zachowany artefakt Tutanchamona, którego świat nigdy wcześniej nie widział. Niedawno egipski zespół go zrekonstruował - twierdzi Wagdy przytaczany przez The Independent.

Unikatowa ściana opatrzona oficjalnymi pieczęciami oraz zrekonstruowane grobowce

Na powierzchni ścianki znajdują się oficjalne pieczęcie związane z panującym w latach 1333-1323 p.n.e. faraonem XVIII dynastii oraz strażnikami nekropolii, których zadaniem było strzeżenie grobowców i chronienie ich przed kradzieżą, podaje Reuters. To potwierdza jej funkcję administracyjną i rytualną. Ścianka była częścią procedury zamykania i ochrony grobowca.

Oprócz udostępnienia publiczności tego wyjątkowego fragmentu grobowca słynnego faraona, w Luksorze doszło też do otwarcia dwóch innych odrestaurowanych grobowców z epoki Nowego Państwa, należących do urzędników świątynnych (Rabuya i jego syna Samuta). Ich wnętrza zdobią sceny z życia codziennego, takie jak prace rolnicze, rzemiosło czy produkcja żywności i wina, co dodatkowo pokazuje bogactwo kultury starożytnego Egiptu.

