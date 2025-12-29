Egipt ponownie próbuje odzyskać jeden z najsłynniejszych symboli swojej starożytnej historii. Chodzi o popiersie królowej Nefretete, które od ponad wieku znajduje się w Berlinie. Sprawa wraca z nową siłą wraz z otwarciem Wielkiego Muzeum Egipskiego w Gizie. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych egipskich archeologów apeluje ponownie do Niemców.

Popiersie to prawdziwa ikona. "Zostało bezczelnie skradzione"

Popiersie Nefretete powstało około XIV wieku p.n.e., najpewniej w warsztacie królewskiego rzeźbiarza Totmesa w Achetatonie, dzisiejszym Tell el-Amarna. Wykonane z wapienia pokrytego warstwą stiuku, przedstawia żonę faraona Echnatona z długą szyją, symetryczną twarzą i charakterystyczną niebieską koroną.

Rzeźba, dziś przechowywana w Neues Museum, uchodzi za jedno z najwybitniejszych dzieł sztuki starożytnego Egiptu i jeden z najczęściej reprodukowanych wizerunków kobiety w historii.

Popiersie Nefretiti przyczyną sporu pomiędzy Niemcami a Egiptem CHRISTOPHE GATEAU / DPA AFP

O powrót popiersia apeluje dr Zahi Hawass, były sekretarz generalny Najwyższej Rady Starożytności Egiptu. W rozmowach z zachodnimi mediami jasno stawia sprawę legalności wywozu zabytku w 1912 roku, gdy odkrył go dr Ludwig Borchardt.

- To popiersie zostało bezczelnie skradzione z Egiptu. Nie ma żadnych wątpliwości, że powinno wrócić do kraju, w którym powstało i którego historię reprezentuje - mówił Hawass, zapowiadając, że nie zamierza nawet oglądać rzeźby w Berlinie.

Egipt próbuje odzyskać zabytek. Ma już "wielki" argument

Przez lata niemieckie instytucje odpierały żądania repatriacji, wskazując na rzekome braki infrastrukturalne po stronie Egiptu. Tyle że ten argument nie ma dzisiaj uzasadnienia. W pobliżu piramid w Gizie działa bowiem już Wielkie Muzeum Egipskie, jedna z największych placówek muzealnych świata.

Nie możecie mówić, że Egipt nie potrafi chronić swoich zabytków. Nie ma muzeum o jakości ekspozycji takiej jak w Wielkim Muzeum.

Popiersie Nefretete było już bliskie powrotu w czasie II wojny światowej, gdy władze III Rzeszy rozważały gest wobec świata arabskiego. Pozostało jednak u naszego zachodniego sąsiada. Nefertiti pozostaje w Berlinie, ale Egipt coraz wyraźniej daje znać, że nie zamierza tej historii uznać za zamkniętą i będzie próbował odzyskać ten cenny zabytek.

Źródła: artnews.com, Wikipedia

