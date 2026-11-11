W skrócie Badania szkieletów z doliny Lambayeque w Peru dowodzą, że kryzysy klimatyczne nie prowadziły do wzrostu przemocy wśród dawnych społeczności, mimo częstych powodzi.

Ślady przemocy wykryto u zaledwie 1,6 proc. zbadanych szkieletów, co świadczy o niezwykle niskim poziomie konfliktów międzyludzkich w codziennym życiu mieszkańców.

Ofiary z ludzi składane podczas El Niño były odizolowanymi rytuałami polityczno-religijnymi, a nie dowodem na powszechną przemoc w codziennym życiu mieszkańców doliny.

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Kryzysy ekologiczne nie muszą nakręcać agresji

Badacze przeanalizowali ponad 3 tys. lat historii doliny Lambayeque w Peru, wykorzystując do tego bogate zbiory Lambayeque Valley Biohistory Project. Naukowcy sprawdzili szkielety pochodzące z 30 różnych stanowisk archeologicznych, aby dowiedzieć się, jak dawne społeczności radziły sobie z drastycznymi zmianami klimatycznymi. Choć region ten regularnie mierzył się z potężnymi powodziami wywoływanymi przez zjawisko El Niño, eksperci postanowili sprawdzić powszechne dotąd założenie o gwałtownym wzroście agresji.

W toku szczegółowych analiz badacze wyselekcjonowali grupę 1633 osób z w miarę precyzyjnie ustaloną datą zgonu, co pozwoliło zestawić ich losy z modelami paleoklimatycznymi. Wśród 1519 szkieletów z zachowaną tkanką kostną umożliwiającą ocenę urazów ślady wskazujące na konflikty międzyludzkie wykryto u zaledwie 25 osób, a urazy powypadkowe odnotowano - u 77. Wyniki te diametralnie różnią się od sytuacji w innych rejonach Andów, gdzie urazy czaszki występowały znacznie częściej w okresach napięć ekologicznych.

Eskalację przemocy i niedobory żywności w tym rejonie mogły ograniczać dostęp do morza oraz unikalne sposoby organizacji społeczeństwa. "W Lambayeque mamy 6 tys. lat kreatywnych adaptacji do El Niño i długoterminowych zmian klimatu, a powszechna przemoc nie była jedną z nich" - wyjaśnia dr Haagen Klaus z George Mason University. "Przemoc i rozpad społeczny nie są przesądzonymi skutkami, nigdy" - dodaje antropolog.

Brak korelacji między trudnymi warunkami środowiskowymi a agresją rzuca nowe światło na poziom stabilności historycznych populacji. Analiza kości pokazuje, że dawne społeczności z powodzeniem unikały masowych konfliktów nawet podczas najcięższych kryzysów żywieniowych. Wszystko to dowodzi, że stabilność społeczna potrafiła przetrwać próby, które w innych rejonach prowadziły do starć.

Zagadka rytualnych ofiar w dawnym Peru

Wcześniejsze badania na stanowiskach takich jak Huaca de la Luna, Sicán czy Huanchaquitos-las Llamas wykazały, że lokalne elity polityczne i religijne organizowały masowe ofiary z ludzi między 550 a 1450 r. n.e. Praktyki te zbiegały się w czasie z gwałtownymi wzrostami opadów wywołanymi przez cyrkulację El Niño-Oscylacja Południowa (ENSO). Badacze zadali sobie pytanie, czy te dramatyczne rytuały odzwierciedlały powszechną agresję przenikającą do codziennego życia zwykłych mieszkańców doliny.

Nowe statystyki wyraźnie przeczą tej tezie i pokazują, że przemoc o charakterze nierytualnym dotyczyła zaledwie 1,6 proc. zbadanej populacji. "Główną rzeczą, która rzuciła nam się w oczy, była właśnie znikoma liczba przypadków przemocy międzyludzkiej obserwowanych poza kontekstem rytualnym" - komentuje dr Thomas Snyder z New York University. Dowodzi to jednoznacznie, że drastyczne obrzędy były zjawiskiem odizolowanym od codzienności mieszkańców.

Elity rządzące w kulturach Moche i Sicán budowały swoją pozycję m.in. na roszczeniach do bycia pośrednikami ze światem przyrody. "Wielkoskalowe wydarzenia z udziałem ofiar z ludzi tuż przed upadkiem systemów politycznych Moche i Sicán wyglądają jak próby przywrócenia sił natury do równowagi poprzez zaoferowanie swoich najcenniejszych istnień siłom nadprzyrodzonym. To właśnie tutaj znajduje się najbardziej rozległy dowód przemocy w Lambayeque" - tłumaczy dr Haagen Klaus.

Masowe obrzędy pełniły więc najpewniej funkcję polityczno-religijną, a nie stanowiły bezpośredniej konsekwencji walki o kurczące się zasoby. Cywilizacje te wolały kierować agresję w stronę ustrukturyzowanych rytuałów - realizując coś na kształt wyżywania się na koźle ofiarnym - chroniąc zarazem ład wewnętrzny swojej populacji. Dzięki temu codzienne relacje między ludźmi pozostały w dużej mierze wolne od fizycznej wrogości.

Nic nowego pod słońcem. Przetrwają najżyczliwsi

Autorzy badania, które ukazało się 9 listopada 2026 r. na łamach "Frontiers in Environmental Archaeology", otwiera się w nowym oknie, przyznają, że ich wnioski opierają się na długoterminowych trendach i szacunkach, które mogą pomijać krótkotrwałe incydenty ze względu na ograniczenia rozdzielczości czasowej. Z braku możliwości datowania radiowęglowego każdego z ponad 1,6 tys. szkieletów naukowcy skupili się na poszukiwaniu szerokich korelacji między traumą szkieletową a danymi środowiskowymi. Analiza nie wykazała jednak żadnego związku między śladami konfliktów a wahaniami opadów czy częstotliwością powodzi.

Badanie rzuca zupełnie nowe światło na współczesne debaty dotyczące reakcji ludzi na globalne ocieplenie i kryzysy klimatyczne. "To naprawdę pokazuje, że powszechna przemoc nie jest zdeterminowaną reakcją na zmianę klimatu" - zauważa dr Thomas Snyder. "Jako społeczeństwo mamy zarówno możliwość, jak i obowiązek wyboru sposobu, w jaki odpowiemy na nasz własny kryzys klimatyczny" - dodaje uczony.

Zdaniem autorów publikacji archeologia może dostarczyć użytecznych narzędzi do zrozumienia mechanizmów przetrwania bez uciekania się do destrukcyjnych konfliktów. "Wielu ludzi myśli, że badania archeologiczne są ciekawe, ale my naprawdę chcemy podkreślić, że są one również użyteczne" - przekazał dr Snyder. "Jak mówi przysłowie, 'nic nowego pod słońcem' ('nihil novi sub sole' - przyp. red.). Patrząc w przeszłość, możemy odpowiadać na pytania o to, jak ludzie radzili sobie z podobnymi kryzysami do tych, z którymi mierzymy się teraz, i stosować tę wiedzę w teraźniejszości" - dodaje badacz.

Zgromadzone dowody jednoznacznie podważają przekonanie, że katastrofy środowiskowe muszą nieuchronnie prowadzić do wojny każdego z każdym. Przypadek doliny Lambayeque pokazuje, że społeczności potrafią wypracować innowacyjne metody adaptacji, utrzymując pokój przez tysiąclecia. Jest to cenna lekcja dla współczesnego świata, stojącego w obliczu własnych wyzwań klimatycznych.

Odkrycie może też wywrócić do góry nogami fałszywe przekonanie o uniwersalnym zastosowaniu reguły przetrwania najsilniejszych. Historia doliny Lambayeque sugeruje raczej zasadę przetrwania najżyczliwszych (ang. "survival of the kindest") lub przetrwania najlepiej współpracujących. Przypadek ten pokazuje, że to nie gotowość do agresji i eliminacji rywali, lecz zdolność do budowania więzi, solidarności i wspólnotowych adaptacji decydowała o tym, jak ludzkość przechodziła przez największe próby klimatyczne.

Źródła:

Snyder T. J., Klaus H. D. Pax Lambayeque? Trauma, interpersonal violence, and environment over 3,000 years in the Lambayeque Valley Complex, Peru. Front. Environ. Archaeol. (2026). DOI: 10.3389/fearc.2026.1889466 Frontiers. Despite sacrificing people after catastrophic El Niño flooding, ancient societies were generally peaceful. Frontiers Science News (2026).