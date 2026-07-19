W skrócie Na Polach Grunwaldu odbyła się inscenizacja bitwy, w której wzięło udział rekordowe 1,5 tys. rekonstruktorów z bractw rycerskich mimo niesprzyjającej, deszczowej pogody.

Podczas widowiska odtworzono kluczowe historyczne sceny, takie jak przekazanie dwóch nagich mieczy królowi Jagielle oraz śmierć wielkiego mistrza zakonu Ulryka von Jungingena.

Organizatorzy planują uatrakcyjnić przyszłoroczną edycję wydarzenia, wprowadzając nowy scenariusz autorstwa Jacka Komudy oraz nowoczesną oprawę dźwiękową.

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W 1410 roku rycerzom towarzyszył słynny letni skwar. Tegoroczna inscenizacja bitwy pod Grunwaldem rozegrała się w deszczu. Pogoda nie odstraszyła jednak publiczności. Na Polach Grunwaldu pojawiły się tysiące widzów, chcieli zobaczyć jedno z największych widowisk historycznych na świecie. W wydarzeniu uczestniczyło około 1,5 tys. rekonstruktorów z bractw rycerskich (rekordowo dużo), a na kilka dni przed inscenizacją obozowisko wypełniło blisko 3,5 tys. pasjonatów średniowiecza w strojach z epoki. Samo widowisko rozegrano na łące o wymiarach 170 na 100 metrów.

Na polu bitwy nie zabrakło najbardziej rozpoznawalnych scen znanych z kronik Jana Długosza. Widzowie mogli zobaczyć przekazanie królowi Władysławowi Jagielle dwóch nagich mieczy przez poselstwo krzyżackie, utratę i odzyskanie chorągwi z białym orłem, a także śmierć wielkiego mistrza Ulryka von Jungingena. Całość uzupełniły pojedynki na miecze, szarże konnicy, ostrzał łuczników i wystrzały z bombard.

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Widowisko wymaga precyzyjnej organizacji

Choć z perspektywy publiczności wszystko wygląda jak spontaniczna bitwa, za kulisami trwa precyzyjna koordynacja setek uczestników. Reżyser widowiska Krzysztof Górecki wyjaśnił PAP, że dowódcy chorągwi korzystają z krótkofalówek, dzięki którym mogą na bieżąco otrzymywać wskazówki dotyczące tempa i kierunku działań.

- Przestrzeń, na której rozgrywają się scenki, jest na tyle duża, że rekonstruktorzy mogą nie widzieć swoich adwersarzy. Muszę więc ich odpowiednio nakierować, przyspieszyć albo zwolnić i zapewnić korytarze przejazdowe dla konnicy. Mówię: przesuńcie się w lewo czy prawo albo cofnijcie się, bo za długo walczycie w jednym miejscu - powiedział.

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Nowy scenariusz autorstwa Jacka Komudy

Organizatorzy liczą, że przyszłoroczna inscenizacja zyska nową oprawę. Reżyser ma nadzieję, że widowisko zostanie pokazane według nowego scenariusza przygotowanego przez pisarza Jacka Komudę. Plan zakłada również stworzenie nowej ścieżki dźwiękowej z narracją, dialogami, muzyką i efektami bitewnymi. Jak podaje PAP, realizacja projektu zależy od zdobycia środków finansowych.

Dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem Szymon Drej ocenia, że grunwaldzka rekonstrukcja jest największym tego typu widowiskiem średniowiecznym na świecie. Odbywa się od 28 lat i co roku przyciąga od 60 do 80 tys. widzów, natomiast całe Dni Grunwaldu odwiedza nawet 200 tys. osób.



