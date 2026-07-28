Pompeje zostały pogrzebane w 79 roku n.e. podczas erupcji Wezuwiusza, warstwa popiołu i materiałów wulkanicznych paradoksalnie pozwoliła zachować wiele budynków, dekoracji oraz przedmiotów codziennego użytku w niezwykle dobrym stanie. Dziś starożytne miasto znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO i pozostaje jednym z najważniejszych stanowisk archeologicznych na świecie, regularnie zaskakując nas kolejnymi cudami historii.

Historia Ariadny i Dionizosa

Nowo odtworzone sklepienie zostało zaprezentowane podczas międzynarodowych warsztatów poświęconych najnowszym odkryciom w Pompejach. Specjaliści stworzyli specjalną zakrzywioną konstrukcję podtrzymującą fragmenty malowidła, dzięki czemu udało się odtworzyć pierwotny kształt sufitu.

Jak podkreśla Park Archeologiczny w Pompejach, rekonstrukcja nie jest jeszcze zakończona. Kolejne odnajdywane i odrestaurowywane fragmenty fresków będą mogły zostać dodane do kompozycji, stopniowo przywracając jej dawny wygląd. Eksperci ustalili, że głównym motywem dzieła jest historia Ariadny, kreteńskiej księżniczki, oraz Dionizosa, greckiego boga wina, zabawy i ekstazy. Ich związek jest jednym z najbardziej znanych mitów świata antycznego.

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Willa z luksusowymi termami

To nie jedyne wyjątkowe odkrycie dokonane w Pompejach w ostatnim czasie. W 2025 roku archeolodzy odnaleźli rozbudowany prywatny kompleks kąpielowy, określony mianem odkrycia na skalę stulecia. Obiekt, ukryty przez wieki pod metrami skał wulkanicznych, obejmował między innymi duży basen oraz pomieszczenia z gorącą, ciepłą i zimną wodą, a także przebieralnie.

Kompleks mógł pomieścić nawet około 30 osób i znajdował się w centrum dużej rzymskiej rezydencji. Zdaniem badaczy odkrycie pokazuje, że prywatne domy elitarnych mieszkańców Pompejów pełniły również funkcję miejsc publicznych pokazów swojego statusu i wpływów. Położenie term w pobliżu sali bankietowej sugeruje, że cała posiadłość była przygotowana jako przestrzeń do organizowania wystawnych wydarzeń.

W Pompejach wciąż odkrywane są także bardziej dramatyczne świadectwa katastrofy. W tym roku po raz pierwszy na stałej wystawie pokazano ponad 20 gipsowych odlewów ofiar erupcji Wezuwiusza. Naukowcy określają je mianem "odcisków cierpienia", ponieważ zachowały dokładne pozycje ciał mieszkańców w chwili śmierci. Odlewy powstały dzięki wlaniu płynnego gipsu w puste przestrzenie pozostawione przez rozłożone ciała zatopione w zastygłym popiele.



