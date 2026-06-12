Zagadka 2 wojny światowej rozwiązana. Wrak "piekielnego statku" Hōfuku Maru odnaleziony po 80 latach

Kolejny wrak "piekielnego statku" z czasów 2 wojny światowej został odnaleziony w głębinach u wybrzeży Filipin. Ponad 80 lat temu Hōfuku Maru zatonął, a wraz z nim ponad 1000 alianckich jeńców wojennych. Odkrycia dokonał badacz Josh Gates i zespół z Hellships Memorial Foundation, nurkując na głębokość prawie 50 metrów.

Nazwa "piekielne statki" wzięła się od brutalnego traktowania więźniów i nieludzkich warunków, w jakich przebywali na ich pokładzie. Podczas wojny Japończycy przebudowali ponad 130 statków towarowych i pasażerskich, aby transportować jeńców pomiędzy obozami pracy przymusowej w Azji Południowej. Więźniowie przebywali tam w okrutnych i brutalnych warunkach, stłoczeni w ładowniach pozbawionych wentylacji i dostępu do wody. Z około 120 000 alianckich jeńców wojennych, którzy byli transportowani "statkami piekielnymi", około 20 000 zmarło na ich pokładach.

Japończycy ukrywali je w swoich konwojach wojskowych, więc stawały się one celem ataków aliantów, zupełnie nieświadomych ich prawdziwego przeznaczenia. 21 września 1944 roku frachtowiec Hōfuku Maru został zatopiony. Uderzyła w niego aliancka torpeda, przełamując go na dwie części. Znalazł się pod wodą w niecałe trzy minuty z tysiącem brytyjskich i holenderskich jeńców wciąż w ładowniach, którzy nie mieli szans na ratunek.

Odkrycie było możliwe dzięki skomplikowanym analizom japońskich dokumentów

Lokalizacja zatopionego statku przez dziesięciolecia pozostała nieznana, aż do teraz. Badaczom po przeprowadzeniu szczegółowych obliczeń i analiz dokumentów znalezionych w japońskich archiwach udało się ustalić, że statek zatonął kilkadziesiąt kilometrów dalej, niż dotychczas sądzono. Odkrycie informacji o przebiegu ataku pozwoliło znacząco zawęzić obszar, jaki podejrzewano.

Przeprowadzono szczegółowe badania, identyfikujące wrak statku Evan Kovacs, Marine Imaging Technologies, LLC materiał zewnętrzny

Zespół użył sonaru, aby potwierdzić obecność niezbadanego wraku w strefie poszukiwań, a następnie przeprowadzono serię nurkowań w celu jego zidentyfikowania. Sporządzono dokumentację, korzystając z techniki fotogrametrii, która pozwoliła stworzyć trójwymiarowy model wraku. Rozmiar statku, położenie poszczególnych masztów i ładowni, a także jego podzielenie na pół odpowiadały opisowi sytuacji, jaka go spotkała. W dodatku odnaleziono przy nim ludzkie szczątki. Naukowcy twierdzą, że te dowody zdecydowanie potwierdzają identyfikację statku.

Nurkowie wykonali serie podwodnych obserwacji, aby zidentyfikować wrak Discovery’s Expedition Unknown materiał zewnętrzny

Nie są planowane prace przy zatopionym wraku, a celem poszukiwań była dokumentacja oraz zachowanie pamięci o ofiarach. Dzięki odnalezieniu statku po raz pierwszy od ponad 80 lat znamy miejsce ich spoczynku.





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