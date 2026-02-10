Ivar Ragnarsson, zwany też Ivarem bez Kości lub Smokiem, był przywódcą Wielkiej Armii Pogańskiej i założycielem dynastii w Dublinie. I chociaż trudno nie doceniać jego historycznego znaczenia, miejsce jego pochówku pozostaje nieznane. Naukowcy od dawna wskazują jednak Kumbrię jako teren osadnictwa wikingów, o czym świadczyć mają wysoka liczba nazw miejscowych pochodzenia skandynawskiego i badania DNA z 2001 roku, które pokazały, że w Penrith ponad 25 proc. mężczyzn może mieć przodków z Norwegii.

Kopiec króla i skarby wikingów

Teraz archeolog Steve Dickinson twierdzi, że mógł zidentyfikować miejsce ostatniej podróży wodza - jego zdaniem miał zostać pochowany wraz ze swoim statkiem pod dużym kopcem znanym z średniowiecznych źródeł jako "Królewski kopiec". Ma on ok. 60 metrów średnicy i niemal sześć metrów wysokości, a na dodatek "widok na morze". Wykrywacz metalu ujawnił w jego pobliżu ołowiane odważniki do ważenia srebra oraz duże nity okrętowe, czyli elementy sugerujące pochówek statku.

Rozwiń

Znaleziska potwierdzają znaczenie regionu

Niedaleko znaleziono srebrne skarby, w tym monetę z Bagdadu i monety z imperium Karola Wielkiego, co może wskazywać na intensywne kontakty handlowe. LiDAR i zdjęcia satelitarne ujawniły zaś duże kompleksy drewnianych hal oraz bazy floty wikingów. Odkryto m.in. halę o długości 50 metrów w pobliżu Wigton oraz jeszcze większą 63-metrową na południe od Gosforth.

Prof. Neil Price z Uniwersytet w Uppsali porównuje te kompleksy do królewskich pałaców w Skandynawii. Wszystko wskazuje więc na to, że zachodnia Kumbria mogła być znaczącą potęgą w okresie wikingów, być może odpowiadającą królestwu "Laithlinn" znanemu z irlandzkich źródeł.

Ale czy to faktycznie grób Ivara? Dickinson wiąże lokalizację z opowieściami islandzkich sag i irlandzkimi annałami, które mówią o pochówku Ivara na granicy w Anglii. Choć niektórzy historycy sugerowali Derbyshire, dowody z zachodniego wybrzeża Kumbrii - położenie nad morzem, obecność kopca i elementy okrętowe - silnie przemawiają za tym miejscem jako naturalnym wyborem dla "króla mórz". Jeśli te hipotezy się potwierdzą, może to być jedno z najważniejszych odkryć w historii badań nad wikingami w Wielkiej Brytanii.

Meduzy śpią podobnie jak ludzie, mimo że nie mają mózgu i oczu © 2026 Associated Press