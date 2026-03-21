Jedna z najdziwniejszych wysp świata i wielkie odkrycie. Tajemniczy wrak

Paula Drechsler

Sable to nietypowa wyspa w kanadyjskiej prowincji Nowa Szkocja. Skrawek lądu określany jest jako "cmentarzysko Atlantyku" oraz "pożeracz statków". Archeolodzy odkryli tam niedawno kolejny wrak, który po długich badaniach udało im się powiązać ze zdarzeniem z czasów wojny brytyjsko-amerykańskiej. "Rzadki przypadek", przekazali badacze.

Sable Island z lotu ptaka, grupa osób mierząca wrak drewnianego statku na piasku, wskazane miejsce na mapie.
Na wyspie Sable odkryto "tajemniczy wrak". Naukowcy twierdzą, że już wiedzą, co to za statek.NASA, Public domain, via Wikimedia Commons/ Parcks CanadaWikimedia Commons

Kanadyjska Sable to "pożeracz statków". Na wyspie odkryto kolejny wrak

Sable Island, znana z ważnej roli w historii Kanady, uchodzi za jedną z najdziwniejszych wysp świata - jest bardzo wąska, ma kształt przypominający półksiężyc, a do tego nie można precyzyjnie określić jej rozmiarów, jest to bowiem wyspa o zmiennej powierzchni. Szacuje się, że około 350 statków rozbiło się u wybrzeży Sable Island. Do licznych katastrof w minionych wiekach przyczyniały się gęste mgły, niebezpieczne prądy, zmienność wyspy oraz jej położenie na głównym szlaku transatlantyckim i w rejonie bogatych łowisk.

Przez ogrom wraków zalegających na pobliskich płyciznach, wyspę zaczęto określać "cmentarzyskiem Atlantyku" i "pożeraczem statków". Teraz, ze względu na kolejne odkrycie wraku, wyspa w kanadyjskiej prowincji Nowa Szkocja ponownie stała się obiektem wzmożonego zainteresowania. Znaleziony na piaszczystej wysepce na Oceanie Atlantyckim statek poddano badaniom - specjaliści twierdzą, że już wiedzą, co to za jednostka.

"Cmentarzysko Atlantyku" usiane statkami. Odkryto wrak z katastrofy w 1812 r.

Kanadyjska Sable, choć niezamieszkana, często gości ludzi. Jest bowiem obszarem chronionym, zarządzanym przez Parks Canada. Przez cały rok pracują na niej członkowie tej organizacji, a ich liczba okresowo wzrasta - wraz z przyjazdami naukowców, często zainteresowanymi badaniem wraków. Rebecca Dunham, archeolog z Parks Canada zaznaczyła, że linia brzegowa wyspy nieustannie się przesuwa, co przyczynia się do zasypywania i odsłaniania fragmentów statków.

Podczas jednego z patroli archeolodzy odkryli kolejne takie pozostałości. Znaleziono fragmenty z oznaczeniami marynarki wojennej Wielkiej Brytanii i stemplem z datą 1810 r., co według badaczy mogło mieć związek z trzema prawdopodobnymi jednostkami: HMS Barbadoes, slupem Swift i szkunerem Emeline oraz katastrofą z czasów wojny brytyjsko-amerykańskiej. Statki były częścią konwoju, który płynął do Nowej Fundlandii, przewożąc rum, cukier, srebro i jeńców wojennych. W 1812 r. wspomniane statki zatonęły. Dalsze badania wraku pomogły ustalić więcej szczegółów.

dwa wraki drewnianych statków częściowo zakopane w piasku, jeden z nich bardziej odsłonięty i widoczny z charakterystycznymi żebrami kadłuba, wokół nich rozrzucone deski oraz kilka przedmiotów ułożonych w rzędzie na piasku
W trakcie badań archeolodzy odkopywali coraz więcej fragmentów wraku.Parks Canadamateriał zewnętrzny

HMS Barbadoes, slup Swift czy szkuner Emeline? Naukowcy ustalili

Po miesiącach badań i prac terenowych rozpoczętych w maju 2025 r. badacze odsłonili resztę obiektu. Początkowo typowano, że jest to wrak HMS Barbadoes, ale odkopany obiekt okazał się zbyt mały. Identyfikacja elementów z drewna cedrowego oraz przeprowadzone pomiary sugerują, że to jednomasztowy drewniany żaglowiec Królewskiej Marynarki Brytyjskiej - "slup bermudzki znany jako Swift", podaje Smithsonian Magazine.

- Jeśli odkrycie zostanie potwierdzone, będzie to rzadki przypadek, gdy badacze powiążą wrak statku na wyspie Sable z udokumentowanym historycznym zdarzeniem, które miało miejsce przed XX wiekiem - ogłosiła organizacja Parks Canada w oświadczeniu.

