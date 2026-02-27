Nowe datowanie stanowiska Ubeidiya. Starsze, niż sądzono

Ubeidiya to stanowisko archeologiczne w Dolinie Jordanu w Izraelu. Jest to jedno z najstarszych znanych stanowisk wczesnego człowieka, jakie odkryto poza Afryką. Odnaleziono tu ślady osadnictwa Homo erectus (człowieka wyprostowanego). Obiekty dotyczą kultury aszelskiej, jednej z najstarszych kultur dolnego paleolitu.

Ze względu na wiek znalezisk, które datowano na 1,2-1,6 miliona lat, Ubeidiya od dawna interesuje badaczy. Ustalenie dokładnego wieku stanowiska od dziesięcioleci stanowiło jednak wyzwanie. Teraz, dzięki zastosowaniu innowacyjnych metod okazało się, że w rzeczywistości to stanowisko jest jeszcze starsze.

Homo erectus był to co najmniej 1,9 miliona lat temu

Homo erectus, zwany też pitekantropem, to kopalny gatunek człowieka z epoki plejstocenu, który uznawany jest za jednego z naszych najważniejszych przodków. Badacze sugerują, że był to gatunek pionierski, który odegrał kluczową rolę w ewolucji ludzkości. Stanowisko Ubeidiya, które odkryto w 1959 r., zawiera ślady jednej z najwcześniejszych migracji Homo erectus z Afryki.

Dotychczas uznawano, że stanowisko podchodzi sprzed 1,2-1,6 miliona lat. Wyniki badań opublikowanych w czasopiśmie "Quaternary Science Reviews" zmieniają datowanie. Nowymi badaniami kierowali prof. Ari Matmon z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, prof. Omry Barzilai z Uniwersytetu w Hajfie i prof. Miriam Belmaker z Uniwersytetu w Tulsie. Według ekspertów ślady na stanowisku Ubeidiya pochodzą sprzed co najmniej 1,9 miliona lat.

Rozwiń

Odkrycie zmienia wiedzę dotyczącą wczesnej historii ludzkości

Naukowcy wrócili do Ubeidiya i ponownie przebadali miejsce, wykorzystując szereg nowatorskich technik. Odkrycia na temat okresu użytkowania stanowiska dokonano dzięki integracji trzech zaawansowanych technik datowania. Wykorzystali datowania oparte na izotopach kosmogenicznych, by określić, jak długo skały były pogrzebane pod ziemią, analizę zapisu dawnego pola magnetycznego Ziemi w osadach, oraz datowanie uranowo-ołowiowe skamielin.

Wszystkie wyniki wskazały na znacznie starszy wiek znaleziska, niż wcześniej sądzono. Nowa chronologia wskazuje, że stanowisko Ubeidiya jest równie stare jak stanowisko Dmanisi w Gruzji. Jak wyjaśniają badacze, to sugeruje, że wcześni ludzie rozprzestrzeniali się po różnych regionach w tym samym czasie, a ich wyniesione z Afryki tradycje wytwarzania narzędzi migrowały razem z nimi. Odkrycie stanowi istotną zmianę w naszej wiedzy na temat wczesnej historii ludzkości.

"Wydarzenia": Kapsuły czasu ukryte w wieżach kościołów Polsat News Polsat News