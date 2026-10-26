Jedyne w swoim rodzaju odkrycie. Tajemnicza twarz na rzymskim sarkofagu

Wyjątkowe odkrycie. Tajemnicza podobizna sprzed tysięcy lat

Attouda, otwiera się w nowym oknie, starożytne miasto, którego pozostałości znajdują się dziś na terenie współczesnej wsi Hisar w Turcji, stała się miejscem fascynującego odkrycia.

W miejscowości, która swój największy rozkwit przeżywała w czasach rzymskich, archeolodzy odnaleźli rzadki terakotowy sarkofag z tamtego okresu. Znajduje się na nim nietypowa podobizna.

Badaczka Bilge Yılmaz Kolancı z Uniwersytetu Pamukkale nie znalazła analogicznego elementu zdobniczego na innych tego typu sarkofagach z Anatolii.

Jedyny taki rzymski sarkofag. Na nim Sylen, towarzysz Dionizosa

Ze względu na zniszczenie pierwotnego kontekstu archeologicznego datowanie jest niepewne, jednak badacze przypisują zabytek do I-II wieku n.e.

Zachowały się jedynie części sarkofagu, a wśród nich fragment pokrywy z podobizną ukazującą prawdopodobnie mężczyznę z brodą. Widać duże oczy oraz uśmiech. Twarz ma zaledwie 4,8 cm wysokości.

Kogo może przedstawiać podobizna na sarkofagu? Według badaczy charakterystyka twarzy wskazuje, że to najprawdopodobniej Sylen - jedno z bóstw przyrody. Często ukazywany był w roli towarzysza boga Dionizosa. To właśnie w dowód wdzięczności za wsparcie udzielone Sylenowi, Dionizos zdecydował się przyznać królowi Midasowi niezwykłą umiejętność - każda rzecz, której władca dotknął, natychmiast zmieniała się w złoto.

Starożytna mozaika z maską Sylena to jedno z wielu znanych przedstawień tego bóstwa. Temat Sylena chętnie podejmowano także później, w sztuce renesansu. By Mooeena - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=54950062 Wikimedia Commons

Badacze uważają, że ponieważ w starożytności groteskowe maski stanowiły sposób na "odstraszanie złych mocy", przedstawienie Sylena na sarkofagu również mogło pełnić funkcję ochronną, strzegąc zmarłego podczas przejścia do życia pozagrobowego. To jednak tylko interpretacja możliwego powodu przyozdobienia sarkofagu wizerunkiem mężczyzny.

Obok twarzy znajduje się też grecka litera beta, która mogła być znakiem warsztatu lub rzemieślnika.

- Charakterystyka formalna badanych fragmentów sarkofagu wskazuje na ich produkcję w lokalnych warsztatach - podaje badaczka.

Unikatowy sarkofag poszerza wiedzę o rzymskiej Anatolii

Choć tego typu sarkofagi z terakoty były znane w regionie, taki, który zawiera wizerunek Sylena, odkryto po raz pierwszy. Unikatowe znalezisko może dostarczać nowych informacji o wierzeniach dotyczących śmierci, ochrony grobów i życia pozagrobowego w rzymskiej Anatolii.

- Niniejsze badanie wnosi nowy i oryginalny wkład zarówno do tradycji nekropolii Attoudy, jak i do typologii sarkofagów terakotowych w Anatolii - zaznacza badaczka.

Wyniki, otwiera się w nowym oknie badań opublikowano na łamach czasopisma "Cedrus".