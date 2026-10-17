Jest raport z badań nad grobowcem Tutanchamona. Odnaleźli Nefretete?

W skrócie Nowy raport z badań grobowca Tutanchamona potwierdza istnienie anomalii, które mogą wskazywać na nieodkryte dotąd pomieszczenia za ścianami obiektu KV 62.

Zespół pod kierownictwem dra Mamdouha Eldamaty’ego wykorzystał georadar, mikrograwimetrię oraz pomiary oporności elektrycznej, by wykryć struktury o regularnych kształtach.

Naukowcy zidentyfikowali tzw. anomalię 7 oraz ślady zablokowanego przejścia, jednak podkreślają, że nie ma pewności, czy za ścianami spoczywa królowa Nefretete.

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Grobowiec Tutanchamona może skrywać coś, czego archeolodzy szukają od lat. Nowe badania wskazują, że za ścianami KV 62 mogą znajdować się kolejne pomieszczenia, o czym niedawno informowaliśmy was w Interii Geekweek, otwiera się w nowym oknie włącznie z tym, że archeolodzy i egiptolodzy czekają na raport. Ten właśnie się ukazał. Czy w grobowcu mogą być szczątki królowej Nefretete?

Grobowiec Tutanchamona może być większy

Gdy w 1922 roku odkryto grobowiec Tutanchamona, jego skarby zachwyciły w zasadzie cały świat. Przez kolejne dekady KV 62 dokładnie badano. Uwagę archeologów zwrócił jednak jego nietypowy układ.

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Grobowiec jest zaskakująco mały jak na miejsce pochówku faraona. To dało początek teorii, że za ścianami mogą znajdować się kolejne pomieszczenia. Jedna z hipotez mówi, że mogły one zostać przygotowane dla Nefretete, królowej i prawdopodobnej macochy Tutanchamona.

Archeolodzy od dawna szukają szczątków Nefretete (na zdjęciu popiersie, Berlin) fot. Smalljim/CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en) Wikimedia Commons

Co naprawdę kryje się za ścianami KV 62?

Nowe opracowanie nie przynosi jeszcze odpowiedzi, ale pokazuje znacznie więcej szczegółów. Zespół kierowany przez dr. Mamdouha Eldamaty'ego połączył wyniki georadaru, pomiarów oporności elektrycznej i mikrograwimetrii. Ta ostatnia metoda pozwala wykrywać niewielkie różnice w gęstości podłoża, a więc także miejsca, w których mogą znajdować się puste przestrzenie.

Szczególnie interesujący okazał się obszar na północ od komory grobowej. Pomiary z ponad 1200 punktów wskazały struktury o prostych, regularnych kształtach. Badacze opisują też możliwy korytarz o szerokości około 2 metrów, który miałby odchodzić od grobowca i być wypełniony gruzem. To ważne, bo wcześniejsze poszukiwania koncentrowały się przede wszystkim na dużych, pustych przestrzeniach bezpośrednio za ścianami.

Możliwy układ proponowanych komór grobowych i systemu za zdobionymi północnymi i zachodnimi ścianami komory grobowej KV 62. GBG Group. Zdjęcie z raportu. materiał zewnętrzny

Niezwykła "anomalia 7"

Jednym z ciekawszych szczegółów raportu jest obiekt nazwany "anomalią 7". To obszar o niższej gęstości, wewnątrz którego wykryto mniej więcej kwadratową strefę o wyższej gęstości. Zdaniem badaczy może to odpowiadać pomieszczeniu, w którym znajdują się jakieś przedmioty. Trzeba jednak zachować ostrożność, ponieważ sygnał znajduje się na granicy możliwości wykorzystywanych urządzeń.

Raport zwraca uwagę także na zachodnią ścianę komory grobowej. Wykryto tam pionowe łączenia, pęknięcia oraz zarys sufitu, które mogą wskazywać na dawne, zablokowane przejście. Wszystkie te obserwacje składają się na hipotezę, że KV 62 może być jedynie częścią znacznie większego kompleksu.

Czy Nefretete naprawdę jest w środku?

Badacze uważają, że ślady mogą wskazywać na większy, ukryty kompleks. Według ich interpretacji za zachodnią ścianą może znajdować się dodatkowe pomieszczenie, a za północną - dalsza część królewskiego grobowca. Całość mogłaby ciągnąć się na północ przez około 25 do 30 metrów.

Choć wszystko wygląda fascynująco, to jednak nadal tylko wskazówki, więc warto wziąć głęboki oddech i zmniejszyć emocje. Badania geofizyczne mogą wykryć struktury, ale w dalszym ciągu nie wiadomo, kto został w nich pochowany. Naukowcy przypominają, że odkrycie szczątków Nefretete nie zostało potwierdzone (a szukają ich z taką zawziętością jak polscy odkrywcy Złotego Pociągu)

Zapewne na tych badaniach naukowcy nie poprzestaną i za jakiś czas będziemy mogli dowiedzieć się czegoś więcej o nowo odkrytych strukturach.

Szczegółowe wyniki badań zamieszczono w raporcie zatytułowanym Archeo-geofizyczny przegląd i ocena struktury i morfologii grobowca Tutanchamona (KV 62) (Pogrzeb Nefretete? IV) , otwiera się w nowym oknie[oryg. An Archaeo-Geophysical Review and Assessment of the Structure and Morphology of Tutankhamun's Tomb (KV 62) (The Burial of Nefertiti? IV) (2026)]

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