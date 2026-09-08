Kanibalizm w hiszpańskiej jaskini. Te ślady na kościach mówią wszystko

Naukowcy zbadali szczątki z jaskiń Malalmuerzo, Carigüela i Majolicas, które od dziesięcioleci są ważnymi stanowiskami w badaniach nad prehistorycznym kanibalizmem. Tym razem zastosowano bezpośrednie datowanie radiowęglowe oraz szczegółową analizę tafonomiczną, pozwalającą ustalić, w jaki sposób i w jakich okolicznościach ludzkie kości były przetwarzane.

Kości analizowano między innymi pod kątem śladów cięcia, złamań, uderzeń oraz śladów ludzkich zębów. Badacze szukali także oznak usuwania szpiku, gotowania oraz celowego uszkadzania czaszek. Wykorzystali również metody statystyczne i uczenie maszynowe, aby odróżnić złamania powstałe w wyniku działalności człowieka od uszkodzeń przypadkowych.

Wszystkie trzy stanowiska dostarczyły dowodów na systematyczną obróbkę ludzkich ciał, jednocześnie pokazując, że nie można mówić o jednym modelu neolitycznym, bo poszczególne stanowiska różnią się zarówno chronologią, jak i charakterem praktyk.

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Malalmuerzo. Epizod przemocy

Najsilniejsze dowody na związek kanibalizmu z przemocą pochodzą z jaskini Malalmuerzo. Datowanie wskazuje na okres około 5300-4950 r. p.n.e. Szczątki reprezentują osoby ze wszystkich grup wiekowych, w tym niemowlęta, dzieci i dorosłych. Na części kości, w tym czaszkach, stwierdzono obrażenia powstałe w wyniku uderzeń.

Połączenie obrażeń, struktury wieku osób oraz skupienia dat wskazuje na krótki, skoncentrowany epizod przemocy. Naukowcy dopuszczają możliwość, że członkowie jednej grupy zostali zabici, a następnie część ich ciał została skonsumowana. Podkreślają jednak, że jest to interpretacja charakteru wydarzenia, a nie ustalenie, które pozwala jednoznacznie odtworzyć jego przebieg.

Carigüela: Czaszki-puchary

Inny obraz przedstawia jaskinia Carigüela, znalezione tam szczątki wskazują na wielokrotne przetwarzanie ludzkich ciał w różnych fazach neolitu. Na kościach stwierdzono między innymi ślady cięcia i złamania.

Szczególnie interesującym odkryciem są dwie czaszki zmodyfikowane w taki sposób, aby powstały z nich pojemniki przypominające puchary. Dwa datowania radiowęglowe wspierają interpretację zakładającą powtarzające się epizody.

Majolicas. Możliwy kontekst rytualny

Najpóźniejszy z analizowanych epizodów pochodzi z jaskini Majolicas. Szczątki datowane są na około 3950-3760 r. p.n.e., czyli późny neolit. W tym przypadku sposób traktowania kości różnił się od obserwowanego na pozostałych stanowiskach. Kości długie były łamane mniej intensywnie, a część ludzkich szczątków została zabarwiona na czerwono, prawdopodobnie cynobrem - rzadkim minerałem związanym z praktykami symbolicznymi i pogrzebowymi. Dlatego naukowcy uznają Majolicas za możliwe miejsce praktyk rytualnych, a nie wydarzenia bezpośrednio związanego z przemocą.

Wyniki z Granady wpisują się w szerszy wzorzec obserwowany w Europie. Dostępne dowody wskazują, że kanibalizm w neolicie nie był zjawiskiem ciągłym, lecz pojawiał się w określonych okresach i regionach. Naukowcy wskazują trzy okresy większej koncentracji takich praktyk: koniec VI tysiąclecia p.n.e., połowę V tysiąclecia p.n.e. oraz koniec III tysiąclecia p.n.e., już w epoce brązu. Przyczyna tego powtarzającego się wzorca pozostaje nieznana - badacze wskazują jednak, że zjawisko może odzwierciedlać zmiany w organizacji społecznej, relacjach między grupami, konfliktach oraz sposobie postrzegania śmierci i przemocy.