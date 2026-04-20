Odkrycie w Szwajcarii. Wioskę nagle opuszczono

Niekiedy planowane prace budowlane prowadzą do odkryć, które rzucają nowe światło na przeszłość. Tak było i tym razem - wykopaliska archeologiczne prowadzone w związku z budową nowego kampusu w szwajcarskim mieście Biel, przyniosły zaskakujące rezultaty.

Archeolodzy natrafili na pozostałości osady sprzed prawie 6 tys. lat, której historia zakończyła się nagle w wyniku katastrofy naturalnej. Odkrycie jest wyjątkowe, bo według Departamentu Edukacji i Kultury "archeologom rzadko udaje się udowodnić takie pojedyncze wydarzenia", które dostarczają tak cennych informacji.

Osada z Biel sprzed 6 tys. lat. Archeolodzy ujawniają, co ją zniszczyło

Archeolodzy z kantonu Berno dotarli na głębokość około 4,5 metra i natrafili na pozostałości osady datowanej na ok. 5860 lat. Zidentyfikowano ponad 2 tys. drewnianych elementów. Badacze odkryli, że odkopane fragmenty pochodzą z osady liczącej 23 domy, otoczonej konstrukcjami obronnymi.

Precyzyjne datowanie pozwoliło ustalić, że wioska istniała zaledwie kilka lat, od 3842 r. p.n.e. do 3838 r. p.n.e., zanim została zniszczona przez gwałtowną burzę z towarzyszącą jej powodzią.

Badacze podają, że analiza pozycji i kąta nachylenia odkrytych drewnianych słupów - elementów konstrukcji chat - wykazała, że połączenie działania silnego wiatru i fal, spowodowało trwałe zniszczenie części budynków, praktycznie wyrywając je z podłoża. W kolejnych miesiącach po tragedii mieszkańcy podjęli próbę odbudowy osady, jednak ostatecznie całkowicie ją porzucili.

Wizualizacja rekonstrukcji wioski, którą porzucono ze względu na skutki katastrofy naturalnej. Służba Archeologiczna Kantonu Berno, Andreas Marti materiały prasowe

Najstarsza taka wieś na wybrzeżu Bielersee

Wykopaliska ujawniły też wiele szczegółów dotyczących codziennego życia mieszkańców osady - od produkcji i używania ceramiki po narzędzia z kamienia, kości i poroża. Choć wieś miała głównie lokalny charakter, wiele wskazuje na to, że jej mieszkańcy utrzymywali kontakty z odległymi regionami. Świadczą o tym wpływy kulturowe i powiązania handlowe sięgające m.in. środkowej Szwajcarii, a także francuskiej Doliny Rodanu, Prowansji, Alzacji, a nawet Basenu Paryskiego, podano w komunikacie Dyrekcji Edukacji i Kultury kantonu Bern.

Odkrycie osady Biel staje się tym samym częścią bogatego dziedzictwa archeologicznego tego obszaru, jako wyjątkowy przykład neolitycznej osady położonej nad brzegiem jeziora. "56 stanowisk w całej Szwajcarii znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO Prehistoryczne osady palowe wokół Alp. 6 z nich znajduje się w kantonie Berno", podkreślają specjaliści.

Dzięki szczegółowym badaniom udało się ustalić, że wieś z Biel należy do najstarszych, dla których znany jest układ urbanistyczny, a dodatkowo jest to najstarsza osada na wybrzeżu Bielersee, której układ i historię da się odtworzyć z taką dokładnością.

