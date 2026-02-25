Setki rytów na paleolitycznych artefaktach sugerują, że pierwsi współcześni ludzie w Europie mogli stosować uporządkowane sekwencje symboli już około 40 tysięcy lat temu. Analiza przeprowadzona przez badaczy Saarland University oraz Staatliche Museen zu Berlin wskazują, że znaki te wykazywały zaskakująco złożoną strukturę.

Prehistoryczny "język" bez języka

Odkrycia dotyczą kultury oryniackiej, funkcjonującej między 43 a 34 tysiące lat temu. Znaki, takie jak kropki, linie, zygzaki, krzyżyki czy gwiazdy, nie stanowią pisma w ścisłym sensie, ponieważ nie odwzorowują mowy. Badacze podkreślają jednak, że sposób ich rozmieszczenia przypomina wczesne systemy proto-zapisu, znane z dużo późniejszej historii.

Naukowcy przeanalizowali 260 przenośnych artefaktów wykonanych z kości, rogu i kości słoniowej, pochodzących z jaskiń południowych Niemiec i łącznie skatalogowalo ponad 3000 pojedynczych znaków.

Rozwiń

Matematyka ukryta w kamieniu i kości

Do badania wzorców wykorzystano algorytmy statystyczne i modele teorii informacji, analizując m.in. powtarzalność symboli, różnorodność typów znaków i entropię sekwencji. Wyniki wskazują, że układy nie były przypadkowe, ponieważ różne obiekty zawierały odmienne poziomy "gęstości informacji" i dla przykładu figurki miały około 15 proc. bardziej złożone sekwencje niż narzędzia, a te z kolei przewyższały ozdoby o około 10-15 proc.

Choć znaczenie symboli pozostaje nieznane, stabilność wzorców przez około 10 tysięcy lat sugeruje, że pełniły one rolę systemu komunikacyjnego. Badacze podkreślają jednak, że nie był to zapis mowy, co odróżnia je od pisma, które pojawiło się dopiero około 5 tysięcy lat temu.

Odkrycie pokazuje jednak, że Homo sapiens eksperymentował z zapamiętywaniem i strukturyzowaniem informacji na dziesiątki tysięcy lat przed narodzinami pierwszych systemów pisma. Choć dokładne znaczenie symboli zaginęło, badanie wskazuje, że potrzeba komunikacji symbolicznej towarzyszyła ludziom od pradziejów.

Nie musisz być wybitnym naukowcem, aby pracować na... Antarktydzie © 2026 Associated Press