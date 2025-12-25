Yasmine Flynn-Arajdal, autorka badania opublikowanego w czasopiśmie "Childhood in the Past", przeanalizowała 83 portrety dzieci Majów z okresu 800 p.n.e. do 1500 n.e. zachowane na ceramicznych figurkach, malowanych scenach i kamiennych płaskorzeźbach. Jak widać takie wizerunki są rzadkie, ale bardzo cenne, bo pozwalają lepiej poznać, w jaki sposób Majowie postrzegali wczesne etapy życia.

Dziecięce wizerunki w sztuce Majów

Badaczka porównała wizerunki dzieci z tradycjami społeczności Majów Ch'ol i Tzotzil, które wierzą, że dusza człowieka składa się z wielu komponentów, zlokalizowanych głównie w głowie. Elementy te są powiązane z oddechem i klarownością umysłu - kolczyki były więc symbolem siły życiowej i spójności społecznej, co widać również w przedstawieniach bogów wiatru noszących ozdoby uszne z motywami oddechu i wiatru.

Rozwiń

Wiek dzieci i pierwsze przekłucia

Analiza wskazuje, że dzieci Majów mogły mieć przekłuwane uszy już w wieku 3-4 miesięcy, choć nie była to norma. Do 1. roku życia ozdoby uszne pojawiały się częściej, a w wieku od 1 do 4 lat nosiła je już większość dzieci. Co istotne, kolczyki pojawiały się wcześniej niż oznaczenia płciowe czy inne markery wieku.

Chociaż podobne praktyki znane są z ceremonii azteckich, w których niemowlęta poddawano przekłuwaniu przez specjalistów, trudno było znaleźć analogiczne dowody u Majów. Wyniki badania sugerują, że rytuał mógł angażować postacie religijne, zwłaszcza że elitarnym krwawym rytuałom Majów przewodzili kapłani, ale dokładna procedura pozostaje nieznana.

Warto też odnotować, że przekłucie uszu było dopiero początkiem dłuższego procesu. Majowie stopniowo powiększali otwory, rozciągając je wraz z wiekiem. Elity nosiły duże, bogato zdobione ozdoby z jadeitu, cennych muszli lub kunsztownej ceramiki, natomiast zwykli ludzie używali prostszych przedmiotów z drewna, ceramiki i sznurków, które rzadko zachowują się w zapisie archeologicznym. Praktyka ta była więc nie tylko elementem estetyki, ale też wyraźnym symbolem statusu społecznego i przynależności.

Źródła ikonograficzne wskazują, że ozdoby uszu były tak wszechobecne w starożytnym społeczeństwie Majów, że stanowiły istotną część osobowości

"Wydarzenia": Legendarny "Dar Młodzieży" będzie miał swojego następcę Polsat News