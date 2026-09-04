Kolejny skarb odkryty w Polsce. Zabytki z Gdańska mają ok. 3 tys. lat

Odkrycie w Gdańsku. Las skrywał zabytki sprzed ok. 3 tys. lat

Gdańsk i jego okolice to obszar o wyjątkowo długiej i burzliwej historii - wpływa to na fakt, że regularnie dokonywane są tam liczne odkrycia. Na łamach GeekWeeka niejednokrotnie pisaliśmy już o znaleziskach z tego rejonu.

Wśród nich wymienić można m.in. fragmenty niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma, skrzynię wydobytą z wraku u wybrzeży miasta czy historyczną kotwicę z Portu Gdańsk.

Teraz ogłoszono kolejne interesujące znalezisko. Na ślad przeszłości natrafiono w gdańskim lesie.

- Nasze lasy po raz kolejny odsłaniają ślady odległej przeszłości. W trakcie działań prowadzonych we współpracy i pod nadzorem służb konserwatorskich odkryto kolejny depozyt zabytków z wczesnej epoki żelaza - podano na profilu "Nadleśnictwo Gdańsk, Lasy Państwowe" na Facebooku.

Nagolenniki i bransoleta z epoki żelaza. Wyjątkowe miejsce

Za nowym odkryciem stoi pan Stanisław Zachariasz z Fundacji Latebra. To już kolejne odkrycie członków tego stowarzyszenia na terenie Trójmiasta. Stoją oni również między innymi za identyfikacją wspomnianych fragmentów Enigmy na Wyspie Sobieszewskiej.

Do nowego znaleziska doszło natomiast na terenie, na którym członkowie fundacji dokonali odkrycia także w ubiegłym roku. Stanisław Zachariasz wraz z Marcinem Wiśniewskim znaleźli tam wówczas 6 naszyjników, 4 nagolenniki oraz bransoletę z epoki żelaza. Najnowsze odkrycia również datowano na ten okres - są to dwa nagolenniki oraz bransoleta, prawdopodobnie z VIII w. p.n.e.

- Zawsze powtarzam, że nie ma miejsc przechodzonych. Są miejsca, do których warto wracać. Wróciłem tam z nadzieją, że ziemia po raz kolejny odda swoje dobra, i tak właśnie się stało - powiedział PAP Stanisław Zachariasz.

Znalazca poinformował o odkryciu Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Na miejsce znaleziska udali się archeolodzy.

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Lista odkryć cały czas się zwiększa

Jak podaje "Radio Gdańsk", liczba odkrytych zabytków sugeruje, że to miejsce w gdańskim lesie może mieć szczególne znaczenie dla badaczy - nie tylko w kontekście dziejów Pomorza.

- To niezwykłe uczucie wrócić po roku w to samo miejsce i ponownie odnaleźć zabytki sprzed blisko 3 tys. lat. Według mojej wiedzy prawdopodobnie jestem pierwszą osobą w Polsce, której udało się odkryć dwa tak bogate skarby z tego samego okresu - powiedział PAP Stanisław Zachariasz.

O postępach z prac nad odnalezionymi zabytkami ma informować Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Na ten moment jeszcze nie wiadomo, do którego muzeum trafią znaleziska.

Nagranie przedstawiające nagolenniki i ozdobę sprzed ok. 3 tysięcy lat można zobaczyć na profilu "Nadleśnictwo Gdańsk, Lasy Państwowe".



