Znalezisko pochodzi z cmentarzyska kurhanowego Ipatowo-5 na obszarze dzisiejszej południowo-zachodniej Rosji. Mężczyznę pochowano w grobie związanym z tzw. horyzontem stepowego Majkopu, datowanym na ok. 3300-3000 r. p.n.e. Jego szczątki znajdowały się w komorze grobowej pod kurhanem, czyli dużym nasypem ziemnym.

Niezwykły obiekt nie od razu wzbudził zainteresowanie badaczy. Został zauważony dopiero podczas późniejszej analizy materiału kostnego. Brązowawy, zaokrąglony złóg z charakterystycznymi wypustkami miał około 21 na 17 milimetrów, a więc rozmiar zbliżony do dużego winogrona. Naukowcy postanowili dokładnie zbadać jego skład, wykorzystując kilka metod analitycznych, w tym techniki rentgenowskie.

Mineralny ślad infekcji sprzed tysięcy lat

Analizy wykazały obecność karbapatytu lub hydroksyapatytu oraz whitlockitu, minerału związanego z aktywnością bakterii w organizmie. Co istotne, badacze nie znaleźli składników charakterystycznych dla złogów powstających na podłożu metabolicznym, jak szczawian wapnia czy kwas moczowy. Wyniki pozwoliły im jednak stwierdzić, że obiekt jest kamieniem moczowym pochodzenia infekcyjnego.

Nie udało się jednak jednoznacznie ustalić, w którym narządzie powstał. Naukowcy na łamach "Archaeological and Anthropological Sciences" rozważają dwie możliwości: kamień nerkowy będący następstwem przewlekłego zakażenia górnych dróg moczowych albo złóg prostaty związany z przewlekłym bakteryjnym zapaleniem tego gruczołu. Obie hipotezy pozostają możliwe, choć autorzy badania uznają pochodzenie nerkowe za nieco bardziej prawdopodobne.

Nie tylko kamień. Szkielet ujawnia trudne życie

Złóg nie był jedynym śladem problemów zdrowotnych mężczyzny. Analiza jego szkieletu wykazała zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa oraz stawów barków, bioder, dłoni i stóp. Badacze zidentyfikowali również liczne urazy, w tym wygojone złamania prawego barku, żeber i przedramienia. Zmiany w obrębie stawów i torbiele w okolicach kości dłoni oraz stóp wskazywały ponadto na dnę moczanową.

Zdaniem naukowców mężczyzna należał do społeczności, której życie wymagało znacznego wysiłku fizycznego. Mieszkańcy stepów zajmowali się między innymi hodowlą bydła i transportem ciężkich wozów. Taki tryb życia mógł sprzyjać urazom i przeciążeniom układu kostnego.

Badacze nie są w stanie stwierdzić, czy przewlekła infekcja przyczyniła się bezpośrednio do śmierci mężczyzny. Nie wiadomo też, czy doszło do powikłań takich jak niedrożność moczowodu, zakażenie nerek czy sepsa. Odkrycie dostarcza jednak rzadkiego, fizycznego dowodu na to, że przewlekłe infekcje układu moczowego dotykały ludzi już w epoce brązu.



