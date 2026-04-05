Kurhany sprzed 4500 lat w Niemczech. Tajemnice dawnych rytuałów pochówku

Na terenie wschodnich Niemiec archeolodzy dokonali odkrycia, które rzuca nowe światło na życie i zwyczaje ludzi sprzed 4500 lat. Podczas badań prowadzonych przed planowaną eksploatacją żwiru natrafiono na zespół pradawnych kurhanów, datowanych na późny neolit.

Odkrycie objęło dziesięć dobrze zachowanych grobów należących do tzw. kultury ceramiki sznurowej - jednej z najważniejszych kultur Europy tamtego okresu, rozciągającej się od dzisiejszej Ukrainy aż po rejony Renu. Każdy z kurhanów miał średnicę około 6-7 metrów i był otoczony rowem, a właściwy pochówek znajdował się centralnie w jego wnętrzu. Część obiektów była wcześniej niewidoczna na powierzchni i została wykryta dopiero podczas badań.

Szczególnie interesujące są same rytuały pogrzebowe. Zmarłych układano według ściśle określonych zasad - mężczyzn na prawym boku z głową skierowaną naz zachód, natomiast kobiety na lewym, z głową zwróconą ku wschodowi. Ciała były ułożone w pozycji skurczonej, przypominającej embrion, co miało prawdopodobnie znaczenie symboliczne związane z wiarą w życie po śmierci.

Co skrywały groby?

W grobach znaleziono również liczne przedmioty towarzyszące zmarłym. Były to m.in. naczynia ceramiczne, narzędzia z krzemienia, a także ozdoby z miedzi i duże ilości grotów strzał oraz broni myśliwskiej. Takie wyposażenie wskazuje, że te społeczności posiadały rozwiniętą kulturę materialną i rozbudowane wierzenia dotyczące pochówku, a obecność broni może być związana z życiem pochowanych osób - mogli być oni wojownikami lub łowcami o wysokim statusie społecznym. Jednak nie jest to pewne, ponieważ często składało się broń do grobów w charakterze symbolicznym, jako wyposażenie na życie po śmierci.

Na uwagę zasługuje także stan zachowania stanowiska. W przeciwieństwie do wielu podobnych miejsc, które z czasem zostały zniszczone przez rolnictwo czy erozję, te kurhany przetrwały częściowo w formie widocznych nasypów o wysokości dochodzącej do około 75 cm. Dzięki temu badacze mogli dokładniej przeanalizować ich strukturę i sposób budowy.

Prace przemysłowe pozwoliły na odkrycie kurhanów

Co istotne, odkrycie było możliwe tylko dlatego, że przeprowadzono badania ratownicze przed rozpoczęciem prac przemysłowych. Specjaliści podkreślają, że bez takich działań wiele podobnych stanowisk mogłoby bezpowrotnie zniknąć.

W trakcie badań natrafiono na ślady osadnictwa, co sugeruje, że w pobliżu znajdowała się także osada związana z pochówkami. Archeolodzy podkreślają, że cmentarz był użytkowany przez dłuższy czas, a nie jednorazowo.

Znalezisko z Laußnitzer Heide jest uznawane za jedno z najważniejszych tego typu w regionie - to drugi co do wielkości cmentarz kultury ceramiki sznurowej na wschód od Łaby.

