W skrócie Podczas przygotowań do budowy nowego lotniska w pobliżu Heraklionu odkryto monumentalny, okrągły labirynt minojski sprzed około 4 tys. lat, który wzbudził entuzjazm archeologów i jednocześnie wywołał silny konflikt interesów.

Budowla na wzgórzu Papoura wyróżnia się nietypową architekturą i może mieć nawet 5000 lat, co czyni ją anomalią względem innych minojskich obiektów na Krecie, a jej funkcja wciąż pozostaje przedmiotem badań.

Ostateczna decyzja władz o przeniesieniu radaru lotniczego nie rozwiązała problemów, a starożytny kompleks pozostaje zamknięty z powodu sporów między zwolennikami ochrony dziedzictwa a realizacją inwestycji biznesowej.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Jedno z największych odkryć XXI w. Labirynt na wzgórzu Papoura

Ekipa budowlana przygotowująca teren pod budową nowego lotniska Kasteli (Kasteli International Airport, ICAO: LGTL) w okolicach Heraklionu na Krecie dokonała niezwykłego odkrycia. Pracownicy natrafiła na wzgórzu Papoura na monumentalny, okrągły kompleks z epoki minojskiej, którego wiek szacuje się na około 3700-4000 lat (inne źródła mówią nawet o 5000 lat). Struktura o powierzchni ponad 1800 m2 (niemal 50 m średnicy) składa się z 8 koncentrycznych wapiennych ścian o grubości 1,4 m i różnej wysokości - dochodzącej do 1,7 m. Otaczają one okrągłą komorę podzieloną na ćwiartki.

Ze względu na swój unikatowy kształt budowla natychmiast wywołało skojarzenia z legendarnym labiryntem Minotaura. Odkrycie zyskało ogromne uznanie w świecie nauki, czego wyrazem było przyznanie prestiżowej nagrody Archaeologist of Palmyra za najlepsze odkrycie poprzedniego roku, a przewodnicząca Greckiego Stowarzyszenia Archeologów, Despoina Koutsoumba, okrzyknęła je jednym z najważniejszych wydarzeń XXI w.

Minojska budowla może mieć nawet 5000 lat. To kompletna anomalia

Labirynt ze wzgórza Papoura stanowi dla badaczy kompletną anomalię, ponieważ mógł powstać nawet około 3000 lat p.n.e., co oznacza, że wyprzedza inne znane obiekty minojskie na wyspie o cały tysiąc lat. Jej zaawansowana architektura nie przypomina tradycyjnych, prostokątnych układów późniejszych pałaców minojskich. Wykazuje natomiast zaskakujące podobieństwa do struktur z wczesnej epoki brązu w Mezopotamii czy Omanie oraz neolitycznych budowli w Europie. Może to sugerować, że jej twórcy mogli czerpać inspiracje z odległych krain.

Choć dokładne przeznaczenie obiektu pozostaje tajemnicą, badacze wysuwają interesujące hipotezy. Układ koncentrycznych pierścieni nawiązuje do minojskich grobowców ulowych, jednak konstrukcja z Papoura jest od nich wielokrotnie większa. Odnalezienie tam licznych kości zwierzęcych, fragmentów naczyń do picia, lamp i dzbanów wskazuje na funkcje związane z rytualnymi ucztami. Pojawiają się także teorie o wykorzystaniu wewnętrznych podziałów jako kalendarza astronomicznego lub o roli religijnej i medytacyjnej labiryntu.

Rozwiń

Wizualny związek z mitologią silnie oddziałuje na wyobraźnię, przypominając popularną legendę o labiryncie pod pałacem w Knossos, czyli miejscem, które w 2025 r. przyciągnęło rekordowy milion zwiedzających i które wraz z pięcioma innymi minojskimi pałacami - w Faistos, Malii, Zomintos, Zakros oraz Kydonii - zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Walka biznesu z historią. Ochrona dziedzictwa krzyżuje plany budowy lotniska Kasteli

Radość z historycznego odkrycia szybko ustąpiła jednak miejsca poważnemu konfliktowi interesów. Wzgórze Papoura to bowiem najwyższy punkt w okolicy, kluczowy dla nowej infrastruktury lotniczej towarzyszącej powstającemu lotnisku Kasteli. Sytuacja wokół zabytku jest dynamiczna i pełna sprzeczności. Początkowo narastał silny opór, ponieważ fundamenty pod ok. 30-metrową wieżę radarową ulokowano zaledwie 27 m od odsłoniętego terenu. Badania tymczasem wskazują, że starożytny kompleks rozciąga się znacznie dalej.

Grecka ministra kultury Lina Mendoni nazwała odkrycie wydarzeniem redefiniującym wiedzę o archeologii minojskiej i zapewniła, że ochrona zabytku jest priorytetem. Początkowo jednak lokalne i krajowe władze odmawiały zmiany planów. Ostatecznie rząd podjął decyzję o przeniesieniu radaru w inne miejsce, co wiąże się to z ogromnymi kosztami i opóźnieniami w inwestycji. Środowisko naukowe uważa te działania za niewystarczające.

Wokół sprawy zgromadził się międzynarodowy ruch #SavePapoura, zrzeszający naukowców, aktywistów i lokalną społeczność. Koalicja ta domaga się bezwzględnego pierwszeństwa ochrony dziedzictwa kulturowego nad zyskiem ekonomicznym. Archeolodzy alarmują, że pospieszne działania rządu oraz bliskość pozostałej infrastruktury lotniskowej wciąż stanowią bezpośrednie zagrożenie dla rzetelnych badań i mogą nieodwracalnie zniszczyć nieodkryte jeszcze części kompleksu.

Internauci oraz badacze z całego świata zarzucają władzom, że traktują bezcenny skarb narodowy jak zwykłą biznesową przeszkodę, zamiast uczynić z niego nową atrakcję turystyczną. Konflikt doprowadził do impasu. Obecnie starożytne mury stoją odizolowane za wysokim ogrodzeniem z drutu i zamkniętą bramą, co uniemożliwia ich badanie oraz odwiedzanie przez rzesze turystów, którzy masowo rezerwują loty na Kretę. Miłośnicy historii zmuszeni są na razie do szukania alternatywnych sposobów na dostrzeżenie zarysu labiryntu z okolicznych wzgórz, podczas gdy aktywiści zapowiadają dalsze monitorowanie sytuacji w obawie przed spodziewanymi pozornymi działaniami ochronnymi ze strony rządu.

"Wydarzenia": Wirtualna przewodniczka oprowadza po muzeum w Łodzi Polsat News