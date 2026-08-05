Lasery ujawniają setki geoglifów stworzonych przez tajemniczą cywilizację w Amazonii

Daniel Górecki

Daniel Górecki

Przez dziesięciolecia Amazonię przedstawiano jako niemal dziewiczy las deszczowy, do którego człowiek zaglądał sporadycznie. Najnowsze badania pokazują jednak, że dwa tysiące lat temu rozciągała się tam rozległa sieć osad połączonych drogami i monumentalnymi budowlami ziemnymi. Dzięki skanowaniu laserowemu naukowcy odkryli setki nieznanych wcześniej geoglifów, a ich analiza wskazuje, że region mógł zamieszkiwać nawet 3 mln ludzi.

LAs amazoński
Międzynarodowy zespół badaczy wykorzystał technologię LiDAR (Light Detection and Ranging), która pozwala mapować teren ukryty pod roślinnościąwildnerdpix123RF/PICSEL

Międzynarodowy zespół badaczy wykorzystał technologię LiDAR (Light Detection and Ranging), która pozwala mapować teren ukryty pod gęstą roślinnością. System emituje z pokładu samolotu impulsy laserowe, z których część przenika przez korony drzew i odbija się od powierzchni ziemi. Na tej podstawie można odtworzyć ukształtowanie terenu i wykryć niewidoczne z powierzchni struktury, bez ingerencji w las.

Lasery zajrzały pod korony drzew

Naukowcy wykonali ponad 4430 kilometrów lotów pomiarowych, obejmując badaniami około 4500 km² południowo-zachodniej Amazonii. W rezultacie zidentyfikowali 432 konstrukcje ziemne, z czego 396 nie było wcześniej znanych. Jak powiedział Martti Pärssinen z Uniwersytetu Helsińskiego, archeolog kierujący badaniami opublikowanymi w "Nature": "Najbardziej zaskoczyła nas ogromna liczba geoglifów i innych konstrukcji ziemnych odkrytych na obszarze stanowiącym mniej niż 3 proc. Wielkiej Amazonii".

Amazonia była znacznie bardziej zaludniona

Odkryte konstrukcje przypisano cywilizacji Aquiry, która rozwijała się między około 600 r. p.n.e. a 850 r. n.e. na terenach dzisiejszego brazylijskiego stanu Acre. Nie było to jednolite państwo ani imperium, lecz sieć społeczności połączonych wspólnymi tradycjami i podobnym sposobem organizacji przestrzeni.

Mieszkańcy pozostawili po sobie monumentalne geoglify, ogromne geometryczne założenia otoczone głębokimi rowami i wałami ziemnymi. Poszczególne ośrodki łączyły proste drogi, a wokół nich znajdowały się wielorodzinne domy oraz pola uprawne. Zdaniem autorów badania miejsca te pełniły funkcję centrów ceremonii religijnych, zgromadzeń społecznych i wydarzeń politycznych.

Zobacz również:

Polskie Linie Lotnicze LOT polecą z Warszawy do Hanoi trzy razy w tygodniu od 31 marca 2027.
Podróże

Po Bangkoku nowy azjatycki hit. LOT poleci do Hanoi

Tomasz Wróblewski
Tomasz Wróblewski

Nawet 30 tys. ukrytych konstrukcji

Po połączeniu nowych danych z wcześniejszymi odkryciami naukowcy doszli do wniosku, że na badanym obszarze może znajdować się 24-30 tys. konstrukcji ziemnych. To liczba porównywalna z wcześniejszymi szacunkami dotyczącymi całej Amazonii. Badacze oceniają, że w okresie największego rozkwitu, przypadającym na lata 100-300 n.e., cywilizacja Aquiry mogła zajmować około 183 tys. km², a jej populacja liczyła od 1,25 do nawet 3 mln osób.

Jeśli podobne wyniki zostaną potwierdzone także w innych częściach Amazonii, konieczna będzie ponowna ocena liczby ludności zamieszkującej ten region przed przybyciem Europejczyków oraz wpływu człowieka na gleby, lasy, bioróżnorodność, a nawet modele klimatyczne
napisali autorzy publikacji.

Nowe odkrycia podważają utrwalony od lat pogląd, że przedkolumbijska Amazonia była słabo zaludnionym, niemal nietkniętym przez człowieka lasem. Ale choć nowe badania pozwoliły znacznie lepiej poznać zasięg i skalę cywilizacji Aquiry, wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Naukowcy nadal nie wiedzą, dlaczego około 850-950 roku n.e. społeczność ta stosunkowo szybko zniknęła z kart historii.


Jak pożary lasów wpływają na twoje zdrowie© 2026 Associated Press
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze