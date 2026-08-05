Międzynarodowy zespół badaczy wykorzystał technologię LiDAR (Light Detection and Ranging), która pozwala mapować teren ukryty pod gęstą roślinnością. System emituje z pokładu samolotu impulsy laserowe, z których część przenika przez korony drzew i odbija się od powierzchni ziemi. Na tej podstawie można odtworzyć ukształtowanie terenu i wykryć niewidoczne z powierzchni struktury, bez ingerencji w las.

Lasery zajrzały pod korony drzew

Naukowcy wykonali ponad 4430 kilometrów lotów pomiarowych, obejmując badaniami około 4500 km² południowo-zachodniej Amazonii. W rezultacie zidentyfikowali 432 konstrukcje ziemne, z czego 396 nie było wcześniej znanych. Jak powiedział Martti Pärssinen z Uniwersytetu Helsińskiego, archeolog kierujący badaniami opublikowanymi w "Nature": "Najbardziej zaskoczyła nas ogromna liczba geoglifów i innych konstrukcji ziemnych odkrytych na obszarze stanowiącym mniej niż 3 proc. Wielkiej Amazonii".

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Amazonia była znacznie bardziej zaludniona

Odkryte konstrukcje przypisano cywilizacji Aquiry, która rozwijała się między około 600 r. p.n.e. a 850 r. n.e. na terenach dzisiejszego brazylijskiego stanu Acre. Nie było to jednolite państwo ani imperium, lecz sieć społeczności połączonych wspólnymi tradycjami i podobnym sposobem organizacji przestrzeni.

Mieszkańcy pozostawili po sobie monumentalne geoglify, ogromne geometryczne założenia otoczone głębokimi rowami i wałami ziemnymi. Poszczególne ośrodki łączyły proste drogi, a wokół nich znajdowały się wielorodzinne domy oraz pola uprawne. Zdaniem autorów badania miejsca te pełniły funkcję centrów ceremonii religijnych, zgromadzeń społecznych i wydarzeń politycznych.

Nawet 30 tys. ukrytych konstrukcji

Po połączeniu nowych danych z wcześniejszymi odkryciami naukowcy doszli do wniosku, że na badanym obszarze może znajdować się 24-30 tys. konstrukcji ziemnych. To liczba porównywalna z wcześniejszymi szacunkami dotyczącymi całej Amazonii. Badacze oceniają, że w okresie największego rozkwitu, przypadającym na lata 100-300 n.e., cywilizacja Aquiry mogła zajmować około 183 tys. km², a jej populacja liczyła od 1,25 do nawet 3 mln osób.

Jeśli podobne wyniki zostaną potwierdzone także w innych częściach Amazonii, konieczna będzie ponowna ocena liczby ludności zamieszkującej ten region przed przybyciem Europejczyków oraz wpływu człowieka na gleby, lasy, bioróżnorodność, a nawet modele klimatyczne

Nowe odkrycia podważają utrwalony od lat pogląd, że przedkolumbijska Amazonia była słabo zaludnionym, niemal nietkniętym przez człowieka lasem. Ale choć nowe badania pozwoliły znacznie lepiej poznać zasięg i skalę cywilizacji Aquiry, wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Naukowcy nadal nie wiedzą, dlaczego około 850-950 roku n.e. społeczność ta stosunkowo szybko zniknęła z kart historii.



