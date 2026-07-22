Odkrycia dokonał archeolog dr Stewart Ainsworth z University of Chester, który podczas badania podziemnych korytarzy pod Chester Crown Court zwrócił uwagę na nietypowy fragment kamiennej konstrukcji. W ciemnym i zaniedbanym przejściu naukowiec skierował światło telefonu w stronę znajdującej się dalej ściany, ku jego zaskoczeniu okazało się, że fragment muru wyraźnie różni się od pozostałej części konstrukcji.

Od razu zauważyłem, że duża część ściany w ciemności przede mną była zupełnie inna

Ukryte pozostałości zamku sprzed 800 lat

Początkowo nie było jasne, z jakiego okresu pochodzi konstrukcja. Jednak po analizie rodzaju kamienia oraz techniki budowy naukowcy doszli do wniosku, że odkryty fragment nie pochodzi z XVIII wieku, kiedy architekt Thomas Harrison przebudowywał znaczną część kompleksu więziennego i sądowego.

Okazało się, że to pozostałości znacznie starszej budowli, a mianowicie średniowiecznych umocnień zamku w Chester. Co więcej, mur miał imponujące rozmiary, bo mierzył około trzech metrów wysokości, co sugeruje, że podczas kolejnych przebudów pozostawiono znacznie więcej dawnych elementów, niż wcześniej zakładano.

Rozwiń

Podziemny most chronił wejście do zamku

Archeolodzy wykorzystali następnie cyfrowe skanowanie, aby dokładnie określić położenie odkrytej konstrukcji. Porównanie wyników z historycznymi mapami i planami ujawniło, że mur był częścią 800-letniego mostu prowadzącego do zamku.

Konstrukcja przebiegała nad głęboką fosą otaczającą najlepiej chronioną część warowni. Most z kolei prowadził do XIII-wiecznej bramy, która z czasem została rozebrana. Zdaniem badaczy to rozwiązanie przypominało system zastosowany w zamku Beeston, gdzie most zwodzony umożliwiał obrońcom odcięcie drogi do bramy głównej i utrudniał atakującym zdobycie twierdzy.

Jak zauważył przedstawiciel Cheshire Constabulary, Jonathan Lightfoot, odpowiednie dokumentowanie i analiza zabytkowych budynków pozwalają zabezpieczać takie znaleziska dla przyszłych pokoleń. Niewykluczone też, że pod parkingami i innymi częściami kompleksu zamkowego w Chester wciąż znajdują się kolejne fragmenty średniowiecznej historii czekające na odkrycie.



