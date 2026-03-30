Największy prehistoryczny kopiec Skandynawii może skrywać zupełnie inną historię, niż sądzono przez dekady. Najnowsze badania wskazują, że Raknehaugen nie był grobowcem potężnego wodza, lecz monumentalną konstrukcją powstałą w odpowiedzi na katastrofę naturalną.

Koniec teorii o grobowcu elity

Przez lata archeolodzy zakładali, że ogromne kopce z epoki żelaza były miejscami pochówku elit, a im większa konstrukcja, tym wyższy status zmarłego. Raknehaugen, położony około 40 km na północ od Oslo i datowany na VI wiek naszej ery, uchodził za podręcznikowy przykład tej teorii.

Problem w tym, że mimo licznych wykopalisk nigdy nie znaleziono tam jednoznacznych śladów pochówku. Odkryte fragmenty kości okazały się znacznie starsze niż sam kopiec i nie były związane z żadnym grobem.

Katastrofa zamiast pogrzebu

Nowa interpretacja sugeruje, że kopiec powstał w zupełnie innym celu. Badacze wskazują na związek z dramatycznymi wydarzeniami VI wieku, w tym tzw. kryzysem klimatycznym "Dust Veil" z 536 roku, który wywołał gwałtowne ochłodzenie, nieurodzaje i społeczne wstrząsy.

Dodatkowe analizy - w tym skany LiDAR - ujawniły w pobliżu ślady ogromnego, starożytnego osuwiska. Według naukowców to właśnie ono mogło być bezpośrednim impulsem do budowy Raknehaugen. Kopiec mógł pełnić funkcję zarówno praktyczną, stabilizując teren, jak i symboliczną - jako element rytualnej próby przywrócenia porządku w świecie dotkniętym katastrofą.

Nowe podejście odchodzi od postrzegania takich konstrukcji wyłącznie przez pryzmat elit i władzy. Zamiast tego podkreśla rolę całych społeczności, które wspólnie reagowały na dramatyczne zmiany środowiskowe.

Budowa Raknehaugen, z wykorzystaniem tysięcy pni drzew, warstw ziemi i skomplikowanych struktur, wskazuje na ogromny wysiłek zbiorowy. I jeśli nowa interpretacja się potwierdzi, Raknehaugen stanie się jednym z najważniejszych przykładów tego, jak dawne społeczności reagowały na kryzysy klimatyczne i naturalne.

© 2026 Associated Press