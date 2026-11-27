W skrócie Nowe London Museum otwiera się w zabytkowej hali w Smithfield, zastępując placówkę przy London Wall po 50 latach działalności i kosztując 437 milionów funtów.

Ekspozycję podzielono na trzy strefy tematyczne: Real Time, Our Time oraz Past Time, prezentujące historię miasta poprzez unikalne eksponaty i współczesne pamiątki.

Placówka oferuje bezpłatny wstęp w wydłużonych godzinach w piątki i soboty, a w 2028 roku kompleks zostanie powiększony o sąsiedni budynek Poultry Market.

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Wielkie otwarcie London Museum po kosztownej przebudowie

Nad jednym z wejść do dawnej hali targowej w londyńskiej dzielnicy Smithfield zawisły wielkie, podświetlane litery układające się w napis "London". Oznaczają one nową siedzibę największego muzeum miejskiego na świecie - London Museum, którego utworzenie zajęło dziesięć lat i pochłonęło 437 mln funtów. Placówka otwiera swoje podwoje dla zwiedzających w sobotę, 28 listopada, świętując tym samym 50. rocznicę swojego powstania. Instytucja zastępuje dawne Museum of London, które działało przy London Wall od grudnia 1976 r. do momentu zamknięcia w 2022 r.

Przenosiny do zrewitalizowanego, wiktoriańskiego budynku General Market w dzielnicy Farringdon były przedsięwzięciem skomplikowanym i droższym od pierwotnych założeń o co najmniej 100 mln funtów. Hala targowa, otwarta po raz pierwszy w 1883 r., pozostawała zamknięta dla publiczności przez ponad trzy dekady i popadała w ruinę. Prace nad jej przekształceniem wymagały zaangażowania specjalistów z ponad 70 różnych dziedzin, w tym kamieniarzy, kowali i kotlarzy. Termin otwarcia przesuwano z pierwotnie planowanego 2021 r. z powodu wyzwań konserwatorskich, a później też odkrycia podziemnego źródła słodkiej wody w sierpniu 2022 r.

Projekt sfinansowano wspólnie ze środków City of London Corporation, burmistrza Londynu i partnerów charytatywnych. "To było długie przedsięwzięcie - niepozbawione wyzwań, ale w większości wypełnione ogromną radością i hiperkreatywnością - a teraz odliczamy dni do powitania naszych pierwszych gości" - powiedziała dyrektorka muzeum Sharon Ament, cytowana przez CNN. Podkreśliła też, że placówka ma ukazywać stolicę Wielkiej Brytanii w całej jej złożoności, łącząc mroczną historię miejsca z blaskiem wielkiej metropolii.

Wstęp na wystawy stałe jest bezpłatny, podobnie jak w oddziale Docklands, który pozostaje otwarty, choć w przyszłości pojawią się osobno biletowane ekspozycje czasowe. W pierwszych tygodniach po otwarciu ze względu na spodziewane duże zainteresowanie zalecana jest wcześniejsza rezerwacja wejściówek. Muzeum Londyńskie będzie czynne od niedzieli do czwartku w godzinach 10:00-18:00, a w piątki i soboty - aż do 23:00, z wyjątkiem przerwy świątecznej od 24 do 26 grudnia. W 2028 r. kompleks powiększy się o sąsiedni budynek Poultry Market z lat 60., gdzie powstaną dwie przestrzenie na wystawy czasowe, centrum edukacyjne i magazyn zbiorów.

Kontrasty brytyjskiej stolicy pod jednym dachem

Lokalizacja nowej placówki sama w sobie oddaje burzliwe dzieje Londynu. Targ Smithfield przez ponad 800 lat służył jako centrum handlu mięsem i żywymi zwierzętami, a jego niewielka część nadal funkcjonuje w nocy, choć pozostali kupcy mają przenieść się do Royal Docks do 2028 r. W przeszłości miejsce to było również areną publicznych egzekucji, w tym stracenia szkockiego bohatera Williama Wallace'a w 1305 r., a w 1945 r. w wyniku uderzenia niemieckiej rakiety V2 zginęło tu ponad 100 osób. Zaledwie kilka minut spacerem dalej znajduje się natomiast Hatton Garden, historyczne centrum handlu diamentami i biżuterią.

Architekci przenieśli ten dualizm do wnętrza gmachu, zestawiając jasną, przestronną część parterową z surowymi, podziemnymi kryptami. "Przejście między światłem a ciemnością jest tak fundamentalne dla tego doświadczenia" - wyjaśnia architekt Paul Williams ze studia Stanton Williams. Podziemne sklepienia, dwukrotnie większe od powierzchni nadziemnej, sięgają poziomu rzymskiego Londynu, podczas gdy planowany na 2028 r. budynek Poultry Market ma prowadzić zwiedzających ku górze, tworząc wyraźny kontrast przestrzenny.

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Aby odświeżyć formułę instytucji kultury i rywalizować o publiczność z takimi gigantami jak British Museum, które w 2025 r. odwiedziło ponad 6 mln osób, zrezygnowano z tradycyjnych opisów kuratorskich na rzecz komentarzy pisarzy i poetów. "Artyści, a zaliczam do nich poetów i pisarzy, potrafią podsumować wielkie idee w naprawdę sugestywny sposób, lepiej niż pracownik muzeum zajmujący się interpretacją" - tłumaczy Ament, dodając, że twórcy opierali się wyłącznie na faktach.

W obiekcie zaplanowano również wieczorne sety DJ-skie, kluby dyskusyjne przy kolacji, całodobową kawiarnię otwartą w wybrane dni i restaurację z barem koktajlowym dostępną bezpośrednio z ulicy.

Trzy strefy tematyczne zamiast sztywnej chronologii

Ekspozycja w London Museum została podzielona na trzy połączone ze sobą przestrzenie: Real Time, Our Time oraz Past Time, w których eksponaty zestawiono na zasadzie kontrastu.

Zwiedzający rozpoczynają trasę w strefie Real Time, urządzonej na dawnej, zadaszonej ulicy, gdzie znajduje się m.in. budka strażnicza "Piranhas" autorstwa Banksy'ego, wieża zegarowa z ostatnim dzwonem odlanym w ludwisarni Whitechapel Bell Foundry, a także ściana wyświetlająca na żywo dane o mieście: od populacji pszczół, po nawyki muzyczne mieszkańców.

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Dawna hala handlowa mieści sekcję Our Time, poświęconą najnowszej historii i pamięci zbiorowej londyńczyków. W tej części złota kareta Lorda Mayora i centrala telefoniczna z Downing Street sąsiadują z instalacjami upamiętniającymi ofiary pożaru wieżowca Grenfell Tower z 2017 r. i pamiątkami po Igrzyskach Olimpijskich z 2012 r., w tym pochodnią olimpijską i kąpielówkami skoczka do wody Toma Daleya. Tuż obok umieszczono fragmenty zniszczeń po zamachach IRA z lat 70., nagłówki prasowe z ataków terrorystycznych z 7 lipca 2005 r., rozbitą gitarę basową Paula Simonona z zespołu The Clash z okładki albumu "London Calling" z 1979 r. oraz kultową budkę z kawą Syd's Coffee Stall ze wschodniego Londynu.

Najniższy poziom zajmuje galeria Past Time, ukazująca dzieje miasta od czasów prehistorycznych i rzymskich, po współczesne społeczności imigranckie. Wśród najcenniejszych eksponatów znalazł się skarb z Cheapside - licząca niemal 500 sztuk kolekcja biżuterii z XVI i XVII wieku, odnaleziona pod ziemią w 1912 r. - a także kamizelka, którą król Karol I miał na sobie podczas egzekucji w 1649 r. (prezentowana tylko przez pół roku), żałobna suknia królowej Wiktorii i skórzany fotel Karola Dickensa. Na drugim biegunie znajduje się fragment tzw. fatbergu z Whitechapel, czyli 130-tonowego zatoru z tłuszczu i chusteczek nawilżanych, który w 2017 r. zablokował londyńską kanalizację na długości 250 metrów.

Nowa lokalizacja ze swobodnym dostępem dla przechodniów

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów architektonicznych nowej siedziby londyńskiego muzeum jest sześciometrowe okno wychodzące bezpośrednio na linię kolejową Thameslink, przebiegającą przez podziemia budynku. Dudnienie przejeżdżających pociągów słychać w całym obiekcie, a zwiedzający mogą zatrzymać się przy szybie, by obserwować ruch podziemnej kolei. "Myślę, że to nasze dudniące serce" - skomentował Paul Williams. Zdaniem architekta pędzące za szybą oświetlone okna wagonów tworzą hipnotyzujący, abstrakcyjny obraz, który niemal każdy odwiedzający uwiecznia smartfonem.

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Nowa lokalizacja stanowi całkowite przeciwieństwo poprzedniej siedziby przy London Wall, ukrytej na kładce nad poziomem ulicy i odciętej od naturalnego ruchu pieszego. Obiekt w Smithfield zaprojektowano jako przestrzeń otwartą, z wieloma wejściami połączonymi bezpośrednio z otaczającymi ulicami i pobliskim węzłem komunikacyjnym.

"Nikt nie przechodził obok starego Museum of London" - zauważyła Sharon Ament, dodając, że obecnie mieszkańcy i turyści będą mogli swobodnie przemieszczać się przez budynek, co pozwoli otworzyć kulturę i historię dla znacznie szerszego grona odbiorców. Pierwszą z cyklicznych wystaw gościnnych będzie "London Tastes" pod patronatem sieci Sainsbury's, przygotowana przez Ruby Tandoh i Jonathana Nunna, poświęcona różnorodności kulinarnej brytyjskiej stolicy.



