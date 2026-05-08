Tajemnicze kości ludzkie z epoki kamienia łupanego odkryte w Danii. Skrywają makabryczną tajemnicę

Stanowisko Dyrholm była w prehistorii wielokrotnie zamieszkana przez długi okres, począwszy od późnego mezolitu aż po wczesny neolit - od 5400 do 3400 r. p.n.e. To sprawia, że miejsce to jest szczególnie ważne, ponieważ obejmuje stulecia wokół przejścia człowieka z życia zbieracko-łowieckiego do osiadłego życia rolniczego.

Jednak stanowisko w pobliżu dawnego Dyrholmu skrywa dla archeologów bardzo makabryczną tajemnicę. W latach 20. i 30. XX wieku znaleziono tam 160 ludzkich kości. Były one rozrzucone po dużej części obszaru wykopalisk i zmieszane z bogatym osadem archeologicznym, który zawierał również liczne szczątki zwierzęce. Datowanie radiowęglowe sugeruje, że składanie kości ludzkich nie miało miejsca w jednym momencie, ale mogło trwać przez kilkaset lat.

Na wielu kościach widoczne są ślady cięć, uderzeń czy ślady po usunięciu tkanki mięsnej. Na jednej z czaszek widoczne są ślady interpretowane jako potencjalne skalpowanie. Niektóre kości noszą również ślady gryzienia przez drapieżniki, co dodatkowo komplikuje kwestię powstania tego stanowiska.

Jedna z czaszek okdryta na stanowisku Dyrholm Uniwersytet w Kilonii materiał zewnętrzny

Prehistoryczni kanibale?

Takie dowody skłoniły niektórych wcześniejszych badaczy do wysunięcia hipotezy o prehistorycznym kanibalizmie w Dyrholm. Możliwość ta jest bardzo prawdopodobna, ale nadal budzi wątpliwości. Ślady cięć i złamane kości mogą wskazywać na gwałtowną śmierć, rozbiór zwłok, praktyki związane z wtórnym pochówkiem, manipulacje pośmiertne lub wszystkie te procesy.

Właśnie ze względu na te tajemnice międzynarodowa grupa archeologów z Uniwersytetu w Kilonii i Uniwersytetu w Kopenhadze rozpoczęła specjalny nowy projekt ROOTS, mający zbadać kości z Dyrholmu. Badacze zespół zamierzają ponownie zbadać materiał przy użyciu nowoczesnych metod i w szerszych ramach interpretacyjnych.

Dalsze badania

Szczątki ludzkie mogą świadczyć o praktykach, które nie odpowiadają współczesnym wyobrażeniom o pochówku. Ciała mogły być wystawiane na widok publiczny, przenoszone, rozczłonkowane lub umieszczane w znaczących miejscach w krajobrazie. Archeolodzy spierają się, że postrzeganie luźnych kości ludzkich wyłącznie jako naruszonych grobów lub przejawów kanibalizmu jest zbyt ograniczone.

Strefy przybrzeżne, ujścia rzek i krajobrazy fiordów nie były tylko miejscami do życia i zbierania pożywienia. W wielu społeczeństwach prehistorycznych brzegi wodne funkcjonowały jako przestrzenie o szczególnym znaczeniu, gdzie życie codzienne, śmierć i rytuały mogły się zazębiać. Na razie Dyrholm nie daje prostej odpowiedzi, a jego kości mogą świadczyć o przemocy, rytuale lub walce o przetrwanie. Być może wskazują na kilka z tych rzeczy naraz.

