Znalezisko obejmuje około 950 fragmentów należących do ponad 300 przedmiotów, datowanych na okres od około 100 roku p.n.e. do 70 roku n.e. Wśród nich znajdują się elementy pojazdów konnych, uprzęże oraz liczne przedmioty metalowe wykonane z żelaza i stopów miedzi.

Aarcheolodzy znaleźli setki artefaktów i pojazdy konne

Największym zaskoczeniem było dla badaczy odkrycie czterokołowych wozów, bo choć tego typu pojazdy były znane na kontynencie europejskim, dotąd nie znajdowano ich w Wielkiej Brytanii. Sugeruje to, że zaawansowane rozwiązania technologiczne dotarły tu w okresie intensywnych kontaktów z Imperium Rzymskim.

Depozyty odkryto w rowach na terenie współczesnych gruntów rolnych, w pobliżu stanowiska archeologicznego w Stanwick, uznawanego za ważny ośrodek plemienia Brigantes. Analiza kontekstu wskazuje, że przedmioty zostały złożone w sposób celowy, co wyklucza przypadkowe porzucenie.

Zwyczaje, tabu, rutuały

Wśród znalezisk znajdują się m.in. elementy konstrukcyjne wozów, ozdobne części uprzęży, włócznie, naczynia, a także rzadki kocioł zdobiony motywami ryb. Ten ostatni artefakt jest szczególnie istotny w kontekście badań nad zwyczajami i możliwymi tabu żywieniowymi w epoce żelaza.

Część przedmiotów nosi ślady działania wysokiej temperatury, co może wskazywać na ich rytualne zniszczenie przed złożeniem. Choć nie odnaleziono szczątków ludzkich, badacze nie wykluczają związku znaleziska z praktykami elitarnymi, w tym rytuałami pogrzebowymi lub wydarzeniami o charakterze symbolicznym.

Skala i jakość odkrytych artefaktów świadczą o wysokim poziomie rzemiosła oraz znacznym bogactwie lokalnych elit. Niektórzy badacze sugerują, że depozyt może być powiązany z działalnością Cartimandui - historycznej władczyni plemienia Brigantes, znanej ze współpracy z Rzymianami w I wieku n.e.

Twierdzą też, że trwające badania mogą dostarczyć nowych informacji o strukturze społecznej, technologii i kontaktach handlowych ludów zamieszkujących Brytanię tuż przed jej włączeniem do Imperium Rzymskiego.

