Średniowieczne militaria odkryte w lasach woj. zachodniopomorskiego

W Polsce regularnie dochodzi do fascynujących odkryć, które pokazują, jak wiele tajemnic wciąż skrywają nasze lasy. Dzięki zaangażowaniu badaczy i pasjonatów ziemia wciąż oddaje kolejne ślady dawnych wydarzeń. Taka sytuacja miała miejsce m.in. w województwie zachodniopomorskim, w lasach na południowy wschód od Szczecina.

Na obrzeżach Wzgórz Bukowych, w rejonie Starego Czarnowa w powiecie gryfińskim, członkowie Stowarzyszenie Cirnowe-Baszta natrafili na średniowieczne militaria. Nie są to jednak jedyne znalezisko w tym rejonie - teren skrywa więcej śladów przeszłości, które mogą rzucić nowe światło na dzieje tego regionu.

Średniowieczna broń i podkowy. Badania na obrzeżach Wzgórz Bukowych

O znaleziskach w rejonie Puszczy Bukowej informuje "Głos Szczeciński". Szereg odkryć przyniosły poszukiwania prowadzone w lasach między Starym Czarnowem a Dobropolem Gryfińskim. Odsłonięto wówczas m.in. średniowieczne podkowy oraz zidentyfikowano fragment żelaznej broni.

Wstępnie stwierdzono, że to pozostałości średniowiecznego miecza "o cechach broni półtoraręcznej", podaje GS24.pl. Zachowały się trzpień i część ostrza o długości 35 cm. "Głownia posiada płytkie, nieckowate zbrocze", wymienia źródło. Konieczna jest konserwacja znalezionego w 2024 r. obiektu i dalsze badania, by uzyskać więcej szczegółów na temat tego odkrycia. Kolejne znaleziska w okolicy obejmują natomiast jednosieczną broń kolną i monety.

Rozwiń

Broń to prawdopodobnie kord lub puginał.

- Niestety jest on silnie uszkodzony i nosi ślady intensywnego uderzania. Ostrze jest pogięte, a wierzchołek odkształcony i w zasadzie nie możemy określić ani pełnej długości ostrza, ani szerokości - powiedział archeolog, dr Marcin Dziewanowski, podaje GS24.pl.

Zbiór monet z XVII wieku i dalsze badania okolicy

Nowe odkrycia mogą zmienić obraz rejonu, uzupełniając wiedzę na temat dawnego znaczenia Starego Czarnowa i okolicy. Jak przypomina "Głos Szczeciński", prowadzony na tych terenach projekt badawczy, zapoczątkowany w 2007 roku, już wcześniej przyniósł ważne ustalenia - "od inwentaryzacji kamieni granicznych, przez wskazanie pierwotnej lokalizacji Glinnej znanej z mapy Lubinusa, po badania skarbu słowiańskiego oraz stanowisk z epoki kamienia i wczesnego średniowiecza".

Obecnie prowadzone są prace terenowe, których przedmiotem jest odkrycie zbioru monet z lat 1633-1678. Monety te wyemitowano w mennicach Pomorza w okresie panowania szwedzkiego. Dzięki współpracy pasjonatów poszukiwań z wykrywaczem metali oraz badaczy i decyzji o rozszerzeniu badań terenowych, historyczne znaczenie tego miejsca poddawane jest dalszej, pogłębionej analizie. Możliwe, iż wkrótce pojawią się kolejne doniesienia o znaleziskach w rejonie Wzgórz Bukowych.

''Wydarzenia'': Znaleźli niemiecką ''Enigmę''. Niezwykłe odkrycie w lesie pod Gdańskiem Polsat News Polsat News