Monety odkryte na budowie nowej remizy. Największy taki skarb w regionie

Paula Drechsler

Paula Drechsler

Budowa nowej remizy strażackiej w Niemczech przyniosła nieoczekiwane odkrycie. Archeolodzy natrafili tam na skarb celtyckich monet z I wieku p.n.e., który uznano za największe tego typu znalezisko w regionie. Ponadto dalsze badania ujawniły kolejne zabytki.

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Srebrne monety celtyckie znalezione w rejonie Singer Berg w Turyngii – wizualizacja poglądowa.
Na budowie remizy znaleziono archeologiczne skarby. Grafika poglądowa.yganko123RF/PICSEL

Odkrycie na budowie nowej remizy strażackiej

W Niemczech, w rejonie Singer Berg w pobliżu miasta Singen w Turyngii, doszło do zaskakującego odkrycia na terenie szykowanym pod budowę nowej remizy strażackiej.

W komunikacie Turyńskiego Krajowego Urzędu ds. Ochrony Zabytków i Archeologii przekazano, że pracujący tam archeolodzy natrafili na monety z I wieku p.n.e., a także szereg innych znalezisk.

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Karolina Majchrzak
Karolina Majchrzak

11 srebrnych celtyckich monet. Największy taki skarb w regionie

Pierwotnie odnaleziono 11 srebrnych monet celtyckich, wzorowanych na rzymskich kwinarach o wartości połowy denara. Były one rozrzucone na obszarze o wymiarach 5,80 na 1,50 metra, prawdopodobnie w wyniku wcześniejszego przeznaczenia terenu pod pola uprawne, a potem boisko.

Nie znaleziono żadnej ceramiki ani innych oznak pierwotnego ukrycia monet w pojemniku, jednak archeolodzy uważają, że mógł to być świadomie zakopany w jednym miejscu depozyt. Monety mogły znajdować się w pojemniku wykonanym z materiału organicznego, który od tego czasu uległ rozkładowi.

Choć znalezienie 11 monet może wydawać się skromne, w tym rejonie Niemiec to prawdziwa sensacja. Skarb ten jest bowiem największym znanym zbiorem monet celtyckich z I wieku p.n.e., jaki kiedykolwiek znaleziono w Turyngii.

Badacze sugerują, że znalezisko stanowi kluczowe ogniwo łączące rejon z pozostałościami potężnej, ufortyfikowanej osady celtyckiej Steinsburg na wzniesieniu Kleiner Gleichberg w pobliżu Römhild w Turyngii. Pomaga to poznać dokładniejszą mapę tego, jak przemieszczali się kupcy w I wieku p.n.e.

Nie tylko monety. Znaleziska w rejonie Singer Berg

Później w tym samym miejscu odnaleziono kolejne obiekty - badania warstw ujawniły rzymski denar wybity w latach 164-169 n.e., wczesnośredniowieczny, czerwono-żółty koralik ze szkła, XVI-wieczną srebrną monetę, pruski guzik od munduru z XIX-XX wieku oraz fragment żelaznego noża, którego wiek nie został jeszcze poznany.

Wszystkie szczegółowe analizy laboratoryjne, mapowanie cyfrowe terenu oraz pełna lista obiektów towarzyszących zostały oficjalnie zaprezentowane, otwiera się w nowym oknie przez Turyński Urząd ds. Ochrony Zabytków. Obecnie najważniejsza część znaleziska, czyli srebrne celtyckie monety, znajdują się w rękach konserwatorów i numizmatyków.

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