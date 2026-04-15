Odkrycia dokonano na stanowisku Halibee w dolinie Middle Awash, gdzie naukowcy przez lata odsłaniali kolejne warstwy dawnych osadów - wyniki badań opublikowano w "Proceedings of the National Academy of Sciences". Wbrew pozorom dzisiejszego krajobrazu, 100 tys. lat temu region ten był mozaiką lasów i żyznych terenów zalewowych.

To właśnie one stanowiły atrakcyjne miejsce dla ludzi i zwierząt, tworząc swoistą "wyspę życia" na rozległej sawannie. Archeolodzy znaleźli tysiące narzędzi kamiennych oraz szczątki kręgowców, które wskazują na wielokrotne, ale krótkotrwałe wizyty ludzkich grup. Osady rzeczne szybko przykrywały pozostawione ślady, tworząc idealne warunki do ich zachowania.

Zielona oaza na prehistorycznej sawannie

Analiza artefaktów pokazuje, że mieszkańcy Halibee wykorzystywali lokalne surowce do produkcji narzędzi. Aż 65-82 proc. znalezisk wykonano z bazaltu dostępnego w okolicy, co wskazuje na dużą samowystarczalność. Jedynie około 2 proc. materiałów to obsydian, którego brak w regionie sugeruje kontakty między grupami lub przemieszczanie się ludzi na większe odległości. Warto dodać, że wśród narzędzi znaleziono zarówno precyzyjne ostrza, jak i cięższe narzędzia wykorzystywane do bardziej wymagających prac.

Jak podkreślają badacze, stanowisko Halibee było miejscem aktywności nie tylko ludzi, ale i zwierząt. Odkryli szczątki małp, antylop, ptaków, gadów, gryzoni oraz dużych drapieżników przypominających wielkością współczesne lwy. Co ciekawe, na kościach zwierząt nie znaleziono śladów obróbki, co sugeruje, że nie były one systematycznie przetwarzane przez ludzi lub nie zachowały się dowody na takowe działania.

Świat ludzi i drapieżników

Najbardziej poruszającym elementem odkrycia są szczątki trzech osób, które ukazują różne scenariusze śmierci w prehistorycznym świecie. Pierwszy osobnik, prawdopodobnie mężczyzna, został szybko zasypany osadami rzecznymi. Jego ciało zachowało się w wyjątkowo dobrym stanie, co sugeruje szybkie pogrzebanie, choć niekoniecznie celowy pochówek.

Drugi człowiek znany jest jedynie z zęba i fragmentów kości noszących ślady przypalenia. Naukowcy nie potrafią jednoznacznie stwierdzić, czy było to efektem ognia naturalnego, czy działalności człowieka. Trzeci osobnik ujawnia brutalniejszą stronę życia w epoce kamienia - jego kości noszą wyraźne ślady ataków drapieżników, od ugryzień po złamania i uszkodzenia stawów, które powstały tuż przed lub po śmierci.

Naukowcy podkreślają, że to stanowisko będzie kluczowe dla dalszych badań nad ewolucją człowieka w Afryce. Każda warstwa osadów to kolejny fragment układanki, który pozwala lepiej zrozumieć, jak żyli nasi przodkowie i jak radzili sobie w zmieniającym się środowisku.

