Mosty i tunele ukryte w lesie. Najdłuższa autostrada widmo w Europie

Agnieszka Boreczek

Agnieszka Boreczek

W Niemczech istnieje droga, która nigdy nie została oddana do użytku, a mimo to do dziś można przejść nią pieszo przez dziesiątki kilometrów. Odcinek znany jako "Autostrada 46" od lat uznawany jest za jedną z najbardziej nietypowych pozostałości dawnej infrastruktury drogowej w Europie. Trasa miała stać się ważnym połączeniem północ-południe, jednak budowy nigdy nie ukończono. Dziś dawna inwestycja bardziej przypomina historyczny szlak i leśną ruinę niż nowoczesną drogę.

Autostrada 46 w Niemczech do dziś nie została dokończona i nazywana jest "drogą widmo".
Autostrada 46 w Niemczech do dziś nie została dokończona i nazywana jest "drogą widmo".arch37East News

Spis treści:

  1. Niedokończona autostrada miała połączyć ważne regiony Niemiec
  2. Autostrada widmo stała się częścią krajobrazu
  3. Nietypowa atrakcja dla miłośników historii i urbexu

Niedokończona autostrada miała połączyć ważne regiony Niemiec

Trasa przebiega między Bad Hersfeld a Würzburgiem i liczy około 70 kilometrów. Budowę rozpoczęto pod koniec lat 30. XX wieku. Powstawały mosty, nasypy, kamienne przejścia oraz fragmenty jezdni prowadzone przez wymagający teren Rhönu i Spessartu.

Duży kamień lub fragment ściany z wyrytym zielonym napisem 'WELCOME ROUTE 46' na tle otaczającego lasu.
Odcinek znany jako „Autostrada 46” od lat uznawany jest za jedną z najbardziej nietypowych pozostałości dawnej infrastruktury drogowej w Europie.arch37East News

Projekt od początku wyróżniał się nietypowym podejściem do planowania trasy. Drogę prowadzono przez malownicze wzgórza, doliny i lasy, tak aby podróż miała również walor krajobrazowy. W tamtym czasie duży nacisk kładziono na reprezentacyjny charakter nowych inwestycji drogowych, dlatego projektanci zwracali uwagę nie tylko na funkcjonalność, ale również widoki widoczne z poziomu jezdni.

Prace zostały zatrzymane jesienią 1939 roku. Priorytety państwa po wybuchu II wojny światowej zmieniły się całkowicie, a realizacja ogromnej inwestycji drogowej zeszła na dalszy plan. Mimo że część obiektów była już zaawansowana, po zakończeniu wojny nie zdecydowano się wrócić do projektu.

Powodów było kilka. Trasa okazała się wymagająca technicznie, miejscami zbyt stroma i mniej praktyczna niż nowe koncepcje komunikacyjne powstające po 1945 roku. Ostatecznie funkcję głównego połączenia północ-południe przejęła autostrada A7.

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Autostrada widmo stała się częścią krajobrazu

Do dziś w terenie zachowało się wiele elementów niedokończonej autostrady. Najbardziej charakterystyczne są ogromne filary mostowe oraz kamienne portale planowanych tuneli. W niektórych miejscach można zobaczyć fragmenty dawnych nasypów i betonowych konstrukcji ukrytych wśród drzew.

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów jest wysoki filar mostu w pobliżu Schonderfeld nad rzeką Frankijska Saala. Konstrukcja od lat przyciąga miłośników historii, fotografów i turystów szukających nietypowych miejsc poza popularnymi trasami.

Masynowy, masywny fragment historycznego muru z czerwonego kamienia z metalową barierką na górze, przed którym stoi dwoje ludzi z aparatem, otoczony otwartą zieloną przestrzenią i drzewami.
Na zdjęciu niemiecki pasjonat historii Dieter Stockmann (po lewej) odpowiada na pytania dziennikarza AFP przed dużym betonowym filarem, który miał podtrzymywać most wzdłuż Trasy 46.arch37East News

Niedokończona droga przez dekady zarosła roślinnością i częściowo wtopiła się w otaczającą przyrodę. W wielu miejscach dawna trasa pełni dziś funkcję ścieżki spacerowej lub rowerowej. Pojawiły się tam również siedliska roślin i zwierząt, które wykorzystały opuszczony teren jako naturalną przestrzeń do rozwoju.

Od 2003 roku odcinek objęty jest ochroną konserwatorską. Uznaje się go za jeden z najdłuższych zachowanych fragmentów nigdy nieukończonej autostrady w Europie. Przy trasie ustawiono tablice informacyjne opisujące historię inwestycji oraz zachowane elementy infrastruktury.

Nietypowa atrakcja dla miłośników historii i urbexu

Stary powalony pień drzewa pokryty mchem leży w lesie otoczony wysokimi, zielonymi drzewami.
Dzisiaj fragmenty dawnej drogi wtopiły się w krajobraz i zostały wchłonięte przez okoliczne lasy.arch37East News

Dziś "Autostrada 46" funkcjonuje bardziej jako ciekawostka historyczna niż pozostałość dawnej komunikacji. To miejsce przyciąga osoby zainteresowane opuszczonymi obiektami, historią inżynierii oraz nietypowymi trasami turystycznymi. Spacerując dawnym przebiegiem autostrady, można zobaczyć, jak natura stopniowo przejęła teren, który kiedyś miał stać się jedną z ważniejszych dróg w kraju.

Choć inwestycja nigdy nie została ukończona, jej ślady nadal robią ogromne wrażenie i pokazują skalę dawnych projektów infrastrukturalnych realizowanych w Europie przed II wojną światową.

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