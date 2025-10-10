Muzeum okradzione. Złodzieje weszli pod osłoną nocy

Jedno z najważniejszych walijskich muzeów zostało okradzione. Z ekspozycji w St Fagans National Museum of History w Cardiff skradziono unikatową biżuterię z epoki brązu, będącą bezcennym świadectwem wczesnej historii Wysp Brytyjskich. Policja potwierdza, że sprawców było dwóch, a włamanie miało charakter planowanego wcześniej ataku.

Jedna z ekspozycji - Bryn Eryr Farmstead w St Fagans National History Museum
Jedna z ekspozycji - Bryn Eryr Farmstead w St Fagans National History MuseumM J Roscoe / Bryn Eryr Farmstead, St Fagans National History Museum / CC BY-SA 2.0Wikimedia Commons

Do zdarzenia doszło w poniedziałek w nocy, według komunikatu South Wales Police sprawcy siłą sforsowali wejście do głównego budynku muzeum i dostali się do jednej z sal wystawowych. Ich celem była konkretna gablota w galerii "Wales is…", w której znajdowały się złote ozdoby sprzed trzech tysięcy lat.

To był atak wymierzony w nasze dziedzictwo. Skradzione przedmioty to unikatowe przykłady biżuterii z epoki brązu, prezentowane jako część naszej stałej ekspozycji. Jesteśmy głęboko poruszeni i współpracujemy z policją, by jak najszybciej odzyskać artefakty 
przekazał rzecznik muzeum.

Atak na serca walijskiego dziedzictwa

Placówka podziękowała także pracownikom, którzy niemal natychmiast powiadomili odpowiednie służby. Jednocześnie podkreśla, że St Fagans to coś więcej niż muzeum - jako jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc w kraju, łączy rekonstrukcje historycznych domostw z bogatą kolekcją artefaktów archeologicznych, więc kradzież jest atakiem na symbol walijskiej tożsamości.

Policja apeluje o pomoc

Tym samym budzi wyjątkowe emocje, zwłaszcza że już w tym tygodniu ma się tam odbyć doroczna konferencja Museums Association. Organizatorzy potwierdzili, że wydarzenie odbędzie się zgodnie z planem, choć w cieniu nocnego włamania.

To ogromny cios dla walijskiej kultury. Mamy jednak nadzieję, że dzięki współpracy z policją skradzione przedmioty szybko powrócą na swoje miejsce 
oświadczyło stowarzyszenie.

Jak przekazał detektyw inspektor Bob Chambers z South Wales Police, śledztwo jest w toku, a funkcjonariusze analizują nagrania z monitoringu i zabezpieczone ślady. Przy okazji apelują też do okolicznych mieszkańców: "Zwracamy się do każdego, kto mógł widzieć coś podejrzanego w rejonie muzeum w nocy z niedzieli na poniedziałek, o kontakt z nami, powołując się na numer sprawy 2500319252".

