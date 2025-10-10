Do zdarzenia doszło w poniedziałek w nocy, według komunikatu South Wales Police sprawcy siłą sforsowali wejście do głównego budynku muzeum i dostali się do jednej z sal wystawowych. Ich celem była konkretna gablota w galerii "Wales is…", w której znajdowały się złote ozdoby sprzed trzech tysięcy lat.

To był atak wymierzony w nasze dziedzictwo. Skradzione przedmioty to unikatowe przykłady biżuterii z epoki brązu, prezentowane jako część naszej stałej ekspozycji. Jesteśmy głęboko poruszeni i współpracujemy z policją, by jak najszybciej odzyskać artefakty

Atak na serca walijskiego dziedzictwa

Placówka podziękowała także pracownikom, którzy niemal natychmiast powiadomili odpowiednie służby. Jednocześnie podkreśla, że St Fagans to coś więcej niż muzeum - jako jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc w kraju, łączy rekonstrukcje historycznych domostw z bogatą kolekcją artefaktów archeologicznych, więc kradzież jest atakiem na symbol walijskiej tożsamości.

Policja apeluje o pomoc

Tym samym budzi wyjątkowe emocje, zwłaszcza że już w tym tygodniu ma się tam odbyć doroczna konferencja Museums Association. Organizatorzy potwierdzili, że wydarzenie odbędzie się zgodnie z planem, choć w cieniu nocnego włamania.

To ogromny cios dla walijskiej kultury. Mamy jednak nadzieję, że dzięki współpracy z policją skradzione przedmioty szybko powrócą na swoje miejsce

Jak przekazał detektyw inspektor Bob Chambers z South Wales Police, śledztwo jest w toku, a funkcjonariusze analizują nagrania z monitoringu i zabezpieczone ślady. Przy okazji apelują też do okolicznych mieszkańców: "Zwracamy się do każdego, kto mógł widzieć coś podejrzanego w rejonie muzeum w nocy z niedzieli na poniedziałek, o kontakt z nami, powołując się na numer sprawy 2500319252".

