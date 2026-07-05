Około 15 km od Nagasaki w Japonii znajduje się opuszczony skrawek lądu. Wyspa Hashima, znana jako Gunkanjima, czyli "Wyspa-Pancernik", początkowo była zaledwie dużym głazem wyłaniającym się z morza. Teraz jej powierzchnia wynosi około 0,06 km kw., a linia brzegowa około 1 km.

Na pierwszy rzut oka wygląda jak fragment postapokaliptycznego świata. Zniszczone betonowe bloki i puste okna sprawiają wrażenie, jakby mieszkańcy opuścili to miejsce zaledwie kilka dni temu. W rzeczywistości od dziesięcioleci nikt tu nie mieszka.

Przez wiele lat była nieznana światu. Dopiero na początku XIX wieku, gdy odkryto znajdujące się pod dnem morskim bogate złoża węgla kamiennego, wszystko się zmieniło.

Spis treści: Podziemne miasto pod oceanem Najgęściej zaludnione miejsce na świecie Ciemna strona wyspy Miasto, które zniknęło w ciągu kilku tygodni Hashima inspiracją dla Jamesa Bonda Czy można odwiedzić Hashimę?

Podziemne miasto pod oceanem

W 1890 roku wyspę kupiła za 100 000 jenów firma Mitsubishi, która rozpoczęła intensywne wydobycie węgla. Górnicy schodzili do szybów sięgających nawet kilometr poniżej poziomu morza. Była to niezwykle trudna i niebezpieczna praca - wysokie temperatury, wilgoć oraz ryzyko zawaleń towarzyszyły im każdego dnia. Pracowali na zmiany, więc kopalnia nigdy nie spała. Cały czas ktoś w niej był i ciężko pracował. W podziemnych korytarzach panowała temperatura dochodząca nawet do 40 st. Cel. Roczne wydobycie węgla w 1941 roku osiągnęło 411 100 ton.

Wraz z rozwojem kopalni Hashima zaczęła błyskawicznie się rozrastać. Powstawały kolejne budynki mieszkalne, szkoła, szpital, sklepy, restauracje, kino, świątynie, a nawet basen. Aby zachęcić ludzi do osiedlania się na wyspie i podejmowania na niej pracy, oferowano im atrakcyjne wynagrodzenie oraz udogodnienia. Mieszkańcy mieli dostęp do niemal wszystkich usług, dzięki czemu rzadko opuszczali wyspę. Ogrodzono ją potężnym falochronem, zbudowanym z materiałów, które wydobywano w czasie kopania kolejnych szybów kopalni. Wyspa w czasie swojej działalności powiększyła swoją powierzchnię aż sześciokrotnie.

W lecie wyspę nawiedzały tajfuny, powodujące ogromne zniszczenia. Pożar także był dużym problemem na tak ciasno zabudowanej przestrzeni. To przez to większość budynków na wyspie była betonowa, co dla Japonii było nowatorskim budownictwem.

Obecnie Hashima to tylko betonowe ruiny budynków. Michael Runkel East News

Najgęściej zaludnione miejsce na świecie

W latach 50. i 60. XX wieku Hashima przeżywała swój złoty okres. W 1959 roku mieszkało tam około 5,3 tysiąca osób. Choć liczba ta może nie wydawać się imponująca, trzeba pamiętać o mikroskopijnych rozmiarach wyspy. Oznaczało to zagęszczenie przekraczające 80 tysięcy mieszkańców na kilometr kwadratowy - kilkukrotnie więcej niż współczesne centra największych światowych metropolii.

Życie na wyspie było bardzo specyficzne. Rodziny mieszkały w niewielkich mieszkaniach w wysokich betonowych blokach. Dzieci chodziły do szkoły, bawiły się na dachach budynków i wąskich dziedzińcach, ponieważ na tradycyjne place zabaw po prostu brakowało miejsca.

Problem braku roślin rozwiązano, sadząc je na dachach budynków. W ten sposób powstały naturalne miejsca spotkań nie tylko dzieci, ale całych społeczności. Ważnym miejscem spotkań były także bary i publiczna łaźnia. Organizowano lokalne uroczystości, które integrowały wszystkich mieszkańców. Po pewnym czasie powstała zwarta, niemal samowystarczalna społeczność.

Mieszkańcy mieli dostęp do prądu, bieżącej wody, a w wielu mieszkaniach znajdowały się nowoczesne telewizory, pralki oraz lodówki.

Mieszkańcy mieli dostęp do nowoczesnych ówcześnie urządzeń, takich jak telewizory czy telefony. Espinas3 / mediadrumworld.com East News

Ciemna strona wyspy

Historia Hashimy ma również bardzo mroczny rozdział. W czasie II wojny światowej na wyspie pracowali przymusowi robotnicy, głównie z Korei i Chin. Wielu z nich zostało zmuszonych do ciężkiej pracy w kopalniach w bardzo trudnych warunkach. Liczne relacje mówią o wyczerpaniu, głodzie oraz śmierci wielu osób.

To właśnie z tego powodu wpisanie Hashimy na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2015 roku wywołało kontrowersje. Krytycy podkreślali, że historia wyspy powinna być przedstawiona w całości - zarówno jako symbol rozwoju przemysłowego Japonii, jak i miejsce cierpienia tysięcy ludzi.

Po II wojnie światowej przemysł zaczął stopniowo odchodzić od węgla na rzecz ropy naftowej. Wydobycie na Hashimie przestało być opłacalne, dlatego w 1974 roku kopalnię zamknięto.

Opuszczone budynki wyspy Hashima. Espinas3 / mediadrumworld.com East News

Miasto, które zniknęło w ciągu kilku tygodni

Mieszkańcy otrzymali informację o zakończeniu działalności i szybko opuścili wyspę. Zabrali najpotrzebniejsze rzeczy, pozostawiając meble, sprzęty i wiele przedmiotów codziennego użytku. W ciągu kilku tygodni miejsce, które jeszcze chwilę wcześniej tętniło życiem, całkowicie opustoszało.

Przez kolejne dekady Hashima pozostawała zamknięta dla odwiedzających. Silne wiatry, słona morska woda i brak konserwacji sprawiły, że betonowe konstrukcje zaczęły się rozpadać. Roślinność stopniowo porastała dachy i wnętrza budynków, tworząc fascynujący kontrast z surowymi ruinami. To właśnie ten widok sprawił, że wyspa zyskała opinię jednego z najbardziej tajemniczych opuszczonych miejsc na świecie.

Hashima inspiracją dla Jamesa Bonda

Nietypowy wygląd wyspy wielokrotnie inspirował twórców filmów i gier komputerowych. Najbardziej znanym przykładem jest film o przygodach Jamesa Bonda "Skyfall", w którym opuszczona wyspa stała się pomysłem na kryjówkę dla złego bohatera. Choć zdjęcia nie były kręcone bezpośrednio na Hashimie, jej charakterystyczna sylwetka posłużyła jako wzór scenografii.

Wyspa pojawiała się także w licznych dokumentach, reportażach i grach komputerowych przedstawiających opuszczone miasta, np. "Forbidden Siren 2".

Wyspa była inspiracją dla wielu twóców popkultury. Espinas3 / mediadrumworld.com East News

Czy można odwiedzić Hashimę?

Tak, ale tylko częściowo. Od 2009 roku organizowane są rejsy turystyczne z Nagasaki. Większość z nich wymaga wcześniejszej rezerwacji miejsca online, ponieważ może być duże natężenie odwiedzających. Koszt wycieczki to około 140 zł od osoby, plus bilet na wyspę - 10 zł. Warto pamiętać o wyborze firmy, która obsługuje także turystów z Europy, aby poznać historię po angielsku.

Zwiedzający mogą poruszać się wyłącznie po specjalnie przygotowanej trasie i platformach widokowych. Większość budynków pozostaje zamknięta ze względu na ryzyko zawalenia.

Dodatkowym utrudnieniem są warunki pogodowe - gdy morze jest wzburzone lub wieje silny wiatr, statki często odwołują rejsy, ponieważ bezpieczne dobicie do wyspy staje się niemożliwe.



