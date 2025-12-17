Najstarsza matematyka świata ukryta w kwiatach. Rozszyfrowali zagadkę sprzed 8 tys. lat

Gdy myślimy o najstarszej sztuce ludzkości, zwykle wyobrażamy sobie zwierzęta, sylwetki ludzi i sceny polowań. Najnowsze badania sugerują jednak, że artyści prehistoryczni interesowali się czymś jeszcze, a mianowicie… roślinami. Co więcej, ich dzieła mogą być jednym z najwcześniejszych dowodów matematycznego myślenia!

Fragment ceramiki o jasnym tle, ozdobiony ciemnymi okręgami z kropkami ułożonymi wokół każdego z nich, świadczący o dawnej technice zdobienia naczyń.
Naukowcy opisali te zaskakujące wnioski w czasopiśmie Journal of World Prehistory, analizując zdobienia na naczyniach sprzed ponad 8 tysięcy lat. Badania przeprowadzili prof. Josef Garfinkel oraz Sarah Krulwich z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, którzy skupili się na ceramice kultury Halaf z północnej Mezopotamii, datowanej na lata około 6200-5500 p.n.e.

Mezopotamska ceramika zmienia historię sztuki

To właśnie na tych naczyniach po raz pierwszy w sposób konsekwentny pojawiają się motywy roślinne. Wcześniejsze epoki skupiały się głównie na ludziach i zwierzętach, tymczasem twórcy kultury Halaf zaczęli przedstawiać kwiaty, krzewy, gałęzie i drzewa jako samodzielny, powtarzalny temat artystyczny. Badacze przeanalizowali zabytki z 29 stanowisk archeologicznych, dokumentując setki motywów botanicznych. Część z nich była realistyczna, inne miały charakter bardziej abstrakcyjny, lecz wszystkie zdradzały wyraźny porządek i zamysł.

Ukryta matematyka w płatkach kwiatów

Najbardziej intrygujące okazały się wzory kwiatowe. Na wielu misach i naczyniach kwiaty rozmieszczono w liczbach, które tworzą czytelne sekwencje: 4, 8, 16, 32, a nawet 64 elementy. Zdaniem naukowców nie jest to przypadek ani wyłącznie dekoracja. Takie rozmieszczenie wymagało planowania oraz umiejętności równego podziału przestrzeni, a więc podstawowego rozumowania matematycznego. Co istotne, mówimy o czasach o kilka tysięcy lat wcześniejszych niż najstarsze znane systemy zapisu liczb.

Autorzy badania sugerują, że tego typu myślenie mogło mieć swoje źródła w codziennym życiu osiadłych społeczności: przy podziale plonów, wyznaczaniu działek czy organizacji wspólnej przestrzeni w wioskach. Odkrycie to wpisuje się w nurt etnomatematyki, czyli badań nad tym, jak różne kultury wyrażały pojęcia matematyczne bez użycia formalnych symboli. W przypadku ceramiki Halaf widzimy matematykę zapisaną w formie rytmu, symetrii i powtarzalności. Zamiast liczb i równań pojawiają się wizualne struktury, które pokazują, że ludzie potrafili intuicyjnie operować pojęciami sekwencji, proporcji i równowagi.

    Zaskakujący brak roślin jadalnych

    Analiza motywów roślinnych przyniosła jeszcze jedno ciekawe spostrzeżenie. Na naczyniach nie pojawiają się rośliny uprawne ani gatunki jadalne. Zamiast nich dominują kwiaty, krzewy i drzewa o bardziej uniwersalnym, estetycznym charakterze. To sugeruje, że zdobienia nie miały na celu dokumentowania rolnictwa czy rytuałów. Badacze przypuszczają, że kwiaty wybierano ze względu na ich pozytywne skojarzenia i atrakcyjność wizualną - nawet w odległej prehistorii mogły one po prostu "cieszyć oko".

    Mówiąc krótko, choć pierwsze zapisy matematyczne pojawią się dopiero w późniejszym Sumerze, ceramika kultury Halaf pokazuje, że myślenie matematyczne istniało na długo przed wynalezieniem pisma. Było zakorzenione w obserwacji natury, organizacji przestrzeni i potrzebach życia wspólnotowego.

