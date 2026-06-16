Wielkie odkrycie w Gwatemali. Najstarszy taki dowód

Badacze podali informacje o przełomowym odkryciu. Chodzi o niewielką, glinianą figurkę, którą znaleziono w Gwatemali. Obiekt ten może stanowić najstarszy dowód zapisywania liczb w Mezoameryce.

Figurkę odkryto na stanowisku La Blanca nad wybrzeżem Oceanu Spokojnego, a jej powstanie datuje się na ok. 750-650 r. p.n.e. Autorzy badań skupiają się na wyjątkowości tego zabytku.

W skrócie... Naukowcy poinformowali o odkryciu w Gwatemali glinianej figurki, która może być najstarszym dowodem zapisywania liczb w Mezoameryce.

Figurka z La Blanca wyróżnia się 11 punktami ułożonymi w kolumny w miejscu głowy, co według badaczy może mieć symboliczne znaczenie związane z tożsamością.

Zbiór kropek na figurce może oznaczać imię, ważną datę lub inny element identyfikujący osobę, jednak naukowcy zachowują ostrożność w interpretacji tego znaleziska.

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Wyjątkowa figurka ze stanowiska La Blanca. Jedyna w swoim rodzaju

Figurki tego typu były znane archeologom już wcześniej - na stanowisku La Blanca łącznie znaleziono ich ponad 300. Te gliniane wyroby charakteryzują się tym, że postacie nie mają standardowej głowy ani twarzy, tylko spłaszczone wypustki.

Jednak ta konkretna figurka odkryta teraz na stanowisku La Blanca wyróżnia się czymś jeszcze - w miejscu głowy ma 11 punktów ułożonych w kolumny. Badacze zwracają uwagę, że układ ten ma szerszy kontekst.

Zapis na glinianej figurce sprzed niemal 3 tys. lat

Rozmieszczenie kropek - 3 w jednej kolumnie i 4 w dwóch pozostałych - jest niesymetryczny, co sugeruje, że nie pełnią one funkcji dekoracyjnej. Ich umiejscowienie w okolicy głowy może mieć symboliczne znaczenie, ponieważ w kulturach Mezoameryki głowa była związana z tożsamością człowieka, argumentują badacze.

Naukowcy zwracają uwagę, że w okresie, z którego pochodzi figurka, społeczności Mezoameryki zaczynały eksperymentować z systemami liczenia i zapisu liczb. Niektóre kultury używały do tego wyłącznie kropek. Cyfry miały przy tym znacznie głębsze znaczenie niż tylko liczenie.

Istnieją dowody, że ciało i liczby były ze sobą ściśle powiązane - np. słowo oznaczające "człowieka" wiązało się z liczbą 20 (liczbą palców u rąk i stóp). Co może zatem symbolizować zapis na wyjątkowej figurce z La Blanca?

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Tajemnica 11 kropek umieszczonych na wiekowej figurce

Mała figurka z 11 punktami może być najstarszym zapisem liczb w Mezoameryce, a zbiór kropek na tym zabytku może mieć znaczenie symboliczne. Mogły one oznaczać:

imię,

ważną datę,

inny element identyfikujący daną osobę.

- Związek między liczbami a tożsamością, zwłaszcza w tych wczesnych środowiskach miejskich, to również obszar badań, który mamy nadzieję dalej zgłębiać - powiedziała dr Julia Guernsey, historyczka sztuki z Uniwersytetu Teksańskiego.

Mimo wstępnych ustaleń, naukowcy podkreślają ostrożność w interpretacji znaleziska, wskazując, że jego znaczenie może być bardziej złożone.

Wyniki badań zostały opublikowane na łamach czasopisma "Latin American Antiquity".





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