Dnia 6 sierpnia 1945 roku o godzinie 8:15 rano nad Hiroszimą uniosła się chmura sadzy, kiedy amerykańska armia zrzuciła bombę atomową. Bombowiec Enola Gay odleciał na wysokości około 7,44 km. Jego załoga po 97 minutach od detonacji była już ok. 750 km od Hiroszimy. Właśnie wtedy nawigator Theodore Van Kirk zanotował ważny szczegół w dzienniku lotów: "Chmura zniknęła".

Niedawne badanie, którym kierował David Romps z University of California, Berkeley, ujawniło, że chmura nie zniknęła tak szybko, jak zapisała to załoga. Po prostu byli już na tyle daleko, że nie mogli jej dostrzec przez mglistą warstwę atmosfery, która ją przysłoniła. Jest to istotne rozróżnienie, ponieważ jeśli chmura widniała nad horyzontem i była widoczna z tak dużej odległości, musiała być bardzo wysoka.

Mogła nam grozić zima nuklearna

Po wybuchu klasyczna chmura nad Hiroszimą zniknęła dość szybko, lecz jej miejsce zajęły dym i sadza z panujących ogromnych pożarów wywołanych wysoką temperaturą po uderzeniu bomby. Gorące powietrze unosiło cząsteczki coraz wyżej. Badacze obliczyli, że kolumna chmur wzniosła się na wysokość co najmniej 11,3 km - wystarczająco wysoko, aby zapanowała zima nuklearna.

Jeżeli do stratosfery dotrze wystarczająca ilość sadzy, może się tam utrzymywać miesiącami lub nawet latami, blokując światło i ochładzając planetę poniżej. Zima nuklearna mogłaby mieć katastrofalne skutki dla rolnictwa i zaopatrzenia w żywność na całym świecie.

Naukowcy nie mają wiele danych do analizy, ponieważ atak na Hiroszimę był jedynym znanym przykładem nuklearnej burzy ogniowej - kiedy trzy dni po tym wydarzeniu zrzucono bombę na Nagasaki, nie doszło do podobnego zjawiska. Wcześniej próbowano więc odtworzyć wysokość smugi dymu z Hiroszimy, wykorzystując historyczne fotografie, jednak wyniki pozostawały dość niedokładne.

Analiza lotu Enola Gay ujawniła prawdę

Romps i jego zespół postanowili podejść do zadania z innej strony. Zauważyli, że ruchy bombowca Enola Gay tego dnia są dokładnie udokumentowane - niemal co do minuty. Kiedy nawigator zanotował słynne słowa "Chmura zniknęła", było już 97 minut po detonacji, a samolot znajdował się w odległości około 750-764 km, na wysokości około 7440 metrów. Osobna notka wojskowa donosiła, że możliwości obserwacji załogi były ograniczone przez mgłę, a nie krzywiznę Ziemi.

Naukowcy byli w stanie obliczyć wysokość pióropusza, wiedząc, jak daleko załoga mogła widzieć. Nie było to proste zadanie, ponieważ światło nie przemieszcza się przez ziemską atmosferę po idealnie prostych liniach. Ugina się lekko w kierunku powierzchni wraz z wysokością, kiedy zmieniają się temperatura i ciśnienie. W ten sposób możemy dostrzec obiekty, które znajdują się nieco dalej.

Do obliczeń wykorzystano trzy historyczne rekonstrukcje pogody. Oszacowano w ten sposób, jak światło załamywało się w atmosferze danego dnia. Później przeprowadzono 100 tys. symulacji, uwzględniając niepewności związane z położeniem samolotu i innymi zmiennymi, jednak mimo tak wielkiej liczby prób i tak pozostał pewien stopień niepewności. Okazało się z 95-procentową pewnością, że pióropusz musiał osiągnąć wysokość co najmniej 11,3 km, co jest zgodne ze scenariuszem zimy nuklearnej.

Bombardowanie Hiroszimy jednak jej nie wywołało. Byłoby to znacznie bardziej prawdopodobne podczas trwania wojny nuklearnej, kiedy ogromne ilości sadzy wtłoczonej do atmosfery przez liczne burze ogniowe zasłoniłyby całkowicie światło słoneczne.

Badanie opublikowano w czasopiśmie Geophysical Research Letters, otwiera się w nowym oknie.



