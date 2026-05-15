Do tej pory naukowcy sądzili, że udomowienie koni nastąpiło około 2200-2100 roku p.n.e. Nowe analizy sugerują jednak, że ludzie zaczęli oswajać i wykorzystywać konie już ponad 1300 lat wcześniej. Zespół naukowców z Uniwersytetu Helsiński połączył dane genetyczne, archeologiczne oraz analizy kości koni z różnych regionów Eurazji, a wyniki opublikował w czasopiśmie Science Advances.

Badacze przeanalizowali DNA i szczątki zwierząt

Badania te wykazały, że proces oswajania koni nie był pojedynczym wydarzeniem. Wręcz przeciwnie, trwał setki lat i przebiegał niezależnie w różnych częściach Europy oraz Azji. Naukowcy odkryli, że już między 3500 a 3000 rokiem p.n.e. ludzie podejmowali próby ujarzmiania różnych populacji dzikich koni rozciągających się od zachodniej Syberii po Europę Środkową.

Rozwiń

Konie mogły napędzić wielką migrację ludów

Szczególnie interesujące są wnioski dotyczące ludu Kultury Jamna, znanego również jako Yamnaya lub kultura grobów jamowych, zamieszkującego tereny dzisiejszej Rosji i Ukrainy. Około 3100 roku p.n.e. społeczności te rozpoczęły gigantyczną ekspansję na zachód i wschód Eurazji.

Zdaniem badaczy właśnie rozwijająca się umiejętność jazdy konnej mogła odegrać kluczową rolę w tym procesie. Dzięki koniom ludzie byli w stanie pokonywać ogromne odległości znacznie szybciej niż wcześniej, co przyspieszyło migracje, handel oraz rozprzestrzenianie nowych technologii.

W tym samym okresie rozwijały się także wozy kołowe ciągnięte przez bydło. Połączenie transportu kołowego i coraz lepszych umiejętności jeździeckich całkowicie odmieniło funkcjonowanie dawnych społeczeństw. Naukowcy sugerują nawet, że konie mogły przyczynić się do rozprzestrzenienia pierwszych języków indoeuropejskich, z których wywodzi się wiele współczesnych języków Europy i części Azji.

Koń niósł ludzi. A wraz z nimi słowa

Ziarna pszenicy sprzed 8000 lat znalezione w Gruzji stanowią najwcześniejsze dowody na wypiekanie chleba © 2026 Associated Press